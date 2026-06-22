Ransomware : les liens techniques entre Rhysida et Interlock

L'émergence d'un bloc opérationnel entre Interlock et Rhysida marque une mutation structurelle dans l'économie des ransomwares. Plutôt que des entités isolées, les données suggèrent une transition vers des infrastructures distribuées et partagées. Cette convergence tactique permet une résilience accrue face aux mesures de démantèlement : si une infrastructure est neutralisée, les autres membres du bloc conservent leur capacité opérationnelle.

L'enseigne Interlock est suivie depuis l'automne 2024 ; on lui connaît actuellement une centaine de victimes. Avec 273 victimes, Rhysida apparaît plus active. Sa première victime publiquement connue était la collectivité territoriale de Martinique, au printemps 2023.

L'analyse technique réalisée par les chercheurs d'IBM X-Force fait ressortir l'utilisation de l'infrastructure TDS de TAG-1214, un point nodal pour la distribution de charges utiles. Cette infrastructure supporte activement les familles de malwares Supper et NodeSnake. L'utilisation de ces familles spécifiques, combinée à l'infrastructure partagée, suggère une standardisation des outils de déploiement et une optimisation des coûts de maintenance pour les opérateurs de rançongiciel.