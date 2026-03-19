Ransomware : une vulnérabilité inédite exploitée 36 jours avant d’être rendue publique

C’est le 4 mars que Cisco a levé le voile sur la vulnérabilité référencée CVE-2026-20131 affectant son logiciel Secure Firewall Management Center (FMC). Critique, elle permet, après avoir été exploitée avec succès, d’exécuter du code arbitraire à distance sur les systèmes affectés.

Mais voilà, selon AWS, la CVE-2026-20131 était exploitée depuis le 26 janvier pour lancer des cyberattaques débouchant sur le déclenchement du ransomware de la discrète enseigne Interlock.

Une fenêtre d’opportunité critique : 0-day et exploitation anticipée La campagne menée par Interlock se distingue donc par l’utilisation proactive de la CVE-2026-20131 alors qu’elle était encore inédite – ou 0-day. Cette période de 36 jours constitue une fenêtre d’opportunité critique durant laquelle les attaquants ont opéré sans aucune mesure de défense corrective disponible. Cette découverte révèle que le groupe criminel disposait d’une information exclusive lui conférant un avantage temporel significatif. Comme l’indiquent les analystes d’AWS : « Interlock exploitait cette vulnérabilité 36 jours avant sa divulgation publique. Ce n’était pas simplement l’exploitation d’une vulnérabilité ; Interlock disposait d’un 0-day, ce qui leur a donné une avance d’une semaine pour compromettre des organisations avant même que les défenseurs ne sachent quoi chercher ». Cette situation illustre la limite inhérente des programmes de gestion de vulnérabilité traditionnels, qui reposent sur une corrélation temporelle entre la découverte de la faille et la disponibilité du correctif. En l’absence de correctif, la surface d’attaque reste ouverte aux opérateurs disposant de cette connaissance. La vulnérabilité, décrite par Cisco comme une exécution de code arbitraire via une désérialisation non sécurisée de données Java dans l’interface de gestion web, offre un vecteur d’attaque direct. Elle permet à un attaquant non authentifié d’exécuter du code Java en tant que root sur le dispositif, maximisant ainsi l’impact sur la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité. L’absence de contournement temporaire, confirmée par l’avis de sécurité de Cisco, transforme l’exploitation de cette faille en une menace critique, car aucune mitigation de configuration ne peut réduire le risque sans l’application d’un correctif logiciel.

Anatomie d’une chaîne d’attaque multi-étapes L’analyse des artefacts récupérés par AWS a permis de reconstituer une chaîne d’attaque sophistiquée. L’incident a débuté par l’exploitation du CVE-2026-20131, menant à une compromission initiale. La véritable dangerosité de la campagne réside cependant dans la méthodologie de persistance et d’évasion. Les attaquants ont déployé un kit opérationnel complet, exposé fortuitement en raison d’une infrastructure de test inadéquate, offrant une vision inédite de leurs opérations. La persistance est assurée par une architecture de portes dérobées multi-langages. Deux implants de type Remote Access Trojan (RAT), codés respectivement en JavaScript et en Java, ont été observés. Ces implants offrent des capacités fonctionnelles identiques : accès shell interactif, exécution de commandes arbitraires, transfert de fichiers bidirectionnel et fonctionnalité proxy SOCKS5. L’existence de deux versions parallèles assure une résilience opérationnelle ; si l’une est détectée, l’autre maintient le point d’accès. Une redondance qui illustre une planification défensive de l’attaquant. L’effacement des traces est un pilier central de sa stratégie. Un script Bash configure des serveurs Linux comme proxys HTTP inverses (HAProxy) pour masquer l’origine des communications de commande et de contrôle. Il inclut une routine de destruction de preuves exécutée toutes les cinq minutes, tronquant les fichiers de journal et masquant l’historique des commandes. Cette activité est décrite comme : « une routine de destruction de logs s’exécutant en tant que tâche planifiée toutes les cinq minutes. Cette destruction agressive des preuves, combinée au proxy de transfert de trafic dédié, indique que le script établit des nœuds de relais de trafic jetables ». L’usage d’outils légitimes est systémique pour diluer le bruit malveillant. Interlock utilise ConnectWise ScreenConnect, un outil de bureau à distance commercial, en parallèle de ses malwares. « Lorsque les opérateurs de rançongiciels déploient des outils d’accès à distance légitimes en parallèle de leurs malwares personnalisés, ils achètent une forme d’assurance », notent les analystes. De plus, l’outil de forensic Volatility est présent dans l’arsenal, suggérant une capacité à analyser la mémoire vive pour l’élévation de privilèges. Enfin, l’outil Certify est utilisé pour exploiter les services de certificats Active Directory, consolidant le contrôle sur l’infrastructure.