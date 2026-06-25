Inférence IA « universelle » : Qualcomm veut s’emparer de Modular

Qualcomm a annoncé son intention d’acquérir Modular. S’il n’a pas dévoilé le montant de l’opération dont la finalisation est prévue au cours de la seconde moitié de l’année 2026, Bloomberg révèle qu’elle pourrait représenter 3,9 milliards de dollars.

Fondée à Los Altos en Californie en 2022, Modular développe une plateforme consacrée à l’inférence de modèles IA. À partir d’un conteneur docker, ses utilisateurs peuvent déployer plus de 1000 modèles de GenAI téléchargés depuis HuggingFace sur la plupart des équipements du marché (puces Nvidia, Apple, Intel, AMD et ARM) en cloud depuis des API ou des instances dédiés, sur site ou en local.

Ce conteneur s’appuie sur deux briques open core : MAX, le conteneur lui-même qui inclut un serveur d’inférence et Mojo, un langage de programmation proche de C++, de Rust et Zig qui utilise une syntaxe interopérable avec Python (merci CPython).

« Et si vous avez besoin de personnaliser le modèle ou d’optimiser un kernel GPU, Modular offre une extensibilité des modèles et une programmabilité GPU d’une richesse que vous ne trouverez nulle part ailleurs », vante la startup.

Une alternative à VLLM et à CUDA Depuis son cloud managé, les modèles sont facturés au token avec les API multitenant, et à la minute derrière le VPC de ses clients. Modular a décroché sa place sur la marketplace d’AWS. « La plateforme unifiée de Modular exécute des modèles avec des performances de pointe sur les architectures CPU, GPU, NPU et ASIC personnalisées, sans qu’il soit nécessaire de réécrire le code pour chaque accélérateur », décrit Qualcomm, dans son communiqué de presse. « Pour les développeurs et les entreprises, cela signifie qu’ils peuvent développer une seule fois et déployer leur application dans n’importe quel environnement, tout en bénéficiant d’un coût total de possession réduit ». La politique du « build once, deploy everywhere » est également une logique portée en interne chez Microsoft. Modular est surtout un concurrent frontal de Red Hat AI, la suite propulsée par vLLM. « Cet accord permet à Qualcomm de se positionner comme une couche logicielle ouverte stratégique, capable de gérer plus efficacement les charges de travail liées à l’IA sur différentes architectures de calcul », déclare Holger Mueller, analyste chez Constellation Research, dans un billet de blog. « Il sera essentiel que Modular puisse continuer à fonctionner comme une solution multi-plateforme d’optimisation du calcul, même s’il appartient désormais à l’un des acteurs du marché qui propose une offre d’inférence encore naissante », nuance-t-il.