IA embarquée : Qualcomm rachète Edge Impulse

Tout juste après avoir lancé la suite de produits Dragonwing pour représenter ses solutions industrielles et embarquées d'Internet des objets (IoT), de réseau et d'infrastructure cellulaire, Qualcomm Technologies acquiert Edge Impulse.

Fondé en 2019 par Zach Shelby et Jan Jongboom, Edge Impulse est l’éditeur californien d’une plateforme conçue pour collecter des jeux de données et entraîner des modèles de machine learning dans le contexte de l’embarqué. Les data scientists peuvent entraîner, déployer et optimiser des algorithmes déployés sur les « plus petits microcontrôleurs jusqu’aux neuroprocesseurs », en passant par les passerelles IoT.

« Edge Impulse accélère le développement de produits en proposant des outils standards pour résoudre des problèmes comme la validation de données, la simulation des performances en environnement réel et le déploiement des modèles », affirme Jan Jongboom, cofondateur et CTO d’Edge Impulse.

La startup se dit agnostique de l’équipement final. La suite permettrait de bâtir des modèles machine learning et de deep learning dédiés à la détection d’objets, d’anomalies, la maintenance prédictive, le suivi des métriques de santé, la détection de chocs, etc.

Edge Impulse intègre des algorithmes de traitements du signal numérique (DSP) afin de faciliter l’extraction de données brute et de superviser l’efficience des modèles à leur exécution. La plateforme inclut un outil d’optimisation des performances des modèles à l'inférence et un compilateur de modèles en C++ qui réduirait jusqu’à 70 % l’empreinte RAM et 40 % la consommation de ROM. La startup donne l’exemple d’un modèle de computer vision consacré à la détection d’objets réclamant moins de 200 kilo-octets de mémoire vive pour s’exécuter.

La plateforme dispose d’une interface pour l’exploration de données et le déploiement des modèles, mais il est également possible d’utiliser son SDK avec différentes solutions du marché. Edge Impulse a mis au point un système d’automatisation d’ingestion, de collection et de préparation de données à partir de capteurs. Les usagers peuvent ensuite explorer visuellement les données à la recherche de problème de qualité.

Qualcomm renforce encore son portfolio IoT

L'opération de rachat est soumise aux conditions de clôture habituelles, mais Qualcomm Technologies prévoit qu'une fois finalisée, elle viendra compléter son approche stratégique de l’IoT. L’objectif affiché : mieux répondre aux défis et aux besoins de l’industrie.

Selon Nakul Duggal, directeur général des divisions automobile, IoT industriel et embarqué, et cloud computing chez Qualcomm Technologies, cette acquisition « consolidera le leadership de Qualcomm en IA et son engagement envers les développeurs ». L’objectif est d’offrir des solutions complètes pour des secteurs clés comme le commerce, la sécurité, l’énergie, la logistique et la gestion d’actifs. « L’IoT ouvre d’immenses opportunités. La réussite passe par des solutions concrètes permettant aux entreprises et aux développeurs d’exploiter l’IA pour extraire de l’intelligence des données et créer les applications qui alimenteront la transformation numérique des industries », avance-t-il.

Les clients revendiqués par Edge Impulse proviennent plutôt du monde grand public, par exemple le concepteur de wearables Polar ou l’équipementier domotique Chamberlain Group.

Depuis 2024, Qualcomm a adapté sa stratégie pour répondre aux besoins des différents segments IoT, en proposant des solutions intégrées combinant services, logiciels et matériel, adaptées à des secteurs variés comme la sécurité, la santé, le commerce, l’énergie et l’entreprise.

Son approche IoT repose sur plusieurs éléments : une palette de processeurs et de puces de connectivité, des logiciels dédiés, des services cloud et SaaS, ainsi que des kits de développement matériel et logiciel en direction des développeurs et partenaires de l’écosystème.