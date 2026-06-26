IA : une nouvelle fondation s’attaque au coût des tokens

La Linux Foundation a lancé la Tokenomics Foundation lors de la conférence FinOps X 2026, alors que l’envolée des coûts de l’IA est au cœur des préoccupations des dirigeants.

Cette nouvelle fondation, qui collabore étroitement avec la FinOps Foundation, travaillera sur les bonnes pratiques et des frameworks pour bien gérer le coût de l’IA quand elle est déployée à grande l’échelle.

Les tokens, nouvelle unité de mesure de l’IA Les tokens ne sont qu’une partie des dépenses liées aux projets l’IA, mais ils sont la couche la plus facilement mesurable, explique le site de la fondation. La Tokenomics Foundation rassemblera plusieurs parties prenantes – entreprises consommatrices de tokens, hyperscalers et développeurs de modèles (LLM) –, pour mieux comprendre l’usage des tokens et la valeur qu’ils peuvent créer pour les métiers. « Comment mesurer tout cela ? Comment standardiser la tarification et les évolutions de prix ? Comment tarifer l’incertitude et l’échec dans nos expérimentations d’IA ? », questionne R. Storment, directeur exécutif de la FinOps Foundation. « La Tokenomics Foundation sera un endroit neutre pour résoudre et, espérons-le, définir certaines de ces questions d’économie que nous nous posons tous. »

Les acteurs du marché s’organisent Les éditeurs ont bien compris qu’ils ne pourraient pas facturer à outrance. Oracle propose par exemple des bundles de tokens pour offrir plus de prévisibilité aux entreprises sur leurs dépenses. De son côté, AWS a lancé la préversion de son FinOps Agent pour détecter les anomalies de coûts d’IA. Pour J.R. Storment, les entreprises réclament des contrôles clairs sur l’usage de l’IA. « C’est un besoin urgent pour ces gros consommateurs », constate celui qui sera responsable du recrutement de l’équipe de la Tokenomics Foundation.

Un écosystème en construction La Tokenomics Foundation travaillera en étroite collaboration avec la Linux Foundation. Dans l’IA, la Linux Foundation avait lancé en décembre l’Agentic AI Foundation aux côtés d’Anthropic, Block et OpenAI. Anthropic a fait don de son Model Context Protocol à l’Agentic AI Foundation, qui rassemble déjà le guide Agents.md d’OpenAI pour le développement d’agents IA et l’agent IA Goose de Block. « Nous allons fédérer tout cela au sein d’une seule communauté de praticiens », promet J.R Storment.