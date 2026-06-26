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IA : une nouvelle fondation s’attaque au coût des tokens
La Tokenomics Foundation réunit entreprises, hyperscalers et développeurs de modèles pour répondre à l’explosion des coûts de l’intelligence artificielle. Elle est le fruit d'une collaboration entre la Linux Foundation et la FinOps Foundation.
La Linux Foundation a lancé la Tokenomics Foundation lors de la conférence FinOps X 2026, alors que l’envolée des coûts de l’IA est au cœur des préoccupations des dirigeants.
Cette nouvelle fondation, qui collabore étroitement avec la FinOps Foundation, travaillera sur les bonnes pratiques et des frameworks pour bien gérer le coût de l’IA quand elle est déployée à grande l’échelle.
Les tokens, nouvelle unité de mesure de l’IA
Les tokens ne sont qu’une partie des dépenses liées aux projets l’IA, mais ils sont la couche la plus facilement mesurable, explique le site de la fondation.
La Tokenomics Foundation rassemblera plusieurs parties prenantes – entreprises consommatrices de tokens, hyperscalers et développeurs de modèles (LLM) –, pour mieux comprendre l’usage des tokens et la valeur qu’ils peuvent créer pour les métiers.
« Comment mesurer tout cela ? Comment standardiser la tarification et les évolutions de prix ? Comment tarifer l’incertitude et l’échec dans nos expérimentations d’IA ? », questionne R. Storment, directeur exécutif de la FinOps Foundation. « La Tokenomics Foundation sera un endroit neutre pour résoudre et, espérons-le, définir certaines de ces questions d’économie que nous nous posons tous. »
Les acteurs du marché s’organisent
Les éditeurs ont bien compris qu’ils ne pourraient pas facturer à outrance.
Oracle propose par exemple des bundles de tokens pour offrir plus de prévisibilité aux entreprises sur leurs dépenses. De son côté, AWS a lancé la préversion de son FinOps Agent pour détecter les anomalies de coûts d’IA.
Pour J.R. Storment, les entreprises réclament des contrôles clairs sur l’usage de l’IA. « C’est un besoin urgent pour ces gros consommateurs », constate celui qui sera responsable du recrutement de l’équipe de la Tokenomics Foundation.
Un écosystème en construction
La Tokenomics Foundation travaillera en étroite collaboration avec la Linux Foundation. Dans l’IA, la Linux Foundation avait lancé en décembre l’Agentic AI Foundation aux côtés d’Anthropic, Block et OpenAI.
Anthropic a fait don de son Model Context Protocol à l’Agentic AI Foundation, qui rassemble déjà le guide Agents.md d’OpenAI pour le développement d’agents IA et l’agent IA Goose de Block.
« Nous allons fédérer tout cela au sein d’une seule communauté de praticiens », promet J.R Storment.
L’évolution du rôle des équipes FinOps
L’explosion des coûts de l’IA redéfinit le rôle des équipes FinOps. Leur mission évolue. De la simple gestion des dépenses cloud, elles passent à la définition de la valeur métier de la technologie. Près de la moitié d’entre elles alignent désormais les dépenses sur les résultats business, révèle le rapport 2026 State of the Cloud de Flexera.
Pooja Kumar, vice-présidente stratégie cloud et transformation chez Prudential Financial, estime que les équipes FinOps joueront un rôle critique en créant de la visibilité sur les dépenses d’IA.
« Nous voulons ancrer la maîtrise des coûts dans les cultures d’entreprise », indique-t-elle. « Chaque fois que nous pensons y être arrivés, une nouvelle technologie apparaît et chamboule tout. Mais avec l’IA, nous faisons face à la transformation la plus radicale », prévient-elle. D’où l’intérêt de la Tokenomics Foundation.
Initialement paru sur CIO Dive