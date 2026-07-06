IA : pénurie de GPU… et gaspillage massif

Dans la plupart des entreprises, les GPU sont devenus des ressources à la fois introuvables et, paradoxalement, sous-utilisées.

D’un côté, la pénurie de puces domine les discussions budgétaires. Les délais de livraison s’allongent, les coûts explosent et les organisations se livrent une bataille féroce pour sécuriser des capacités de calcul auprès des hyperscalers. De l’autre, dans les centres de données, une part massive de cette puissance de calcul reste inactive.

Cette sous-utilisation chronique n’est pas une fatalité technique. Elle traduit une gestion de l’infrastructure qui privilégie la précaution au détriment de l’efficience, pesant désormais sur la rentabilité réelle des investissements IA.

Le piège du surprovisionnement par précaution L’investissement mondial dans l’infrastructure IA devrait approcher les 300 milliards de dollars cette année. Les géants du cloud (Microsoft, Google, Amazon et Meta) injectent des sommes qui dépassent les prévisions les plus hautes. Cette ruée vers les capacités de calcul a généré la peur de la rupture de stock et d’un pic de charge non absorbé. Cette peur a conduit les équipes techniques à commander massivement. Pour un DSI, il est devenu politiquement plus simple de valider l’achat de nouveaux GPU que d’expliquer en comité de direction pourquoi le parc existant tourne à 5 % de sa capacité. Les derniers benchmarks qui portent sur des dizaines de milliers de clusters montrent que le taux d’utilisation des GPU en production dépasse rarement ce pourcentage. En phase d’inférence, lors des périodes de faible trafic, le matériel reste mobilisé sans traiter de charge utile. Nous finançons donc des infrastructures de pointe qui passent le plus clair de leur temps en attente d’une charge qui n’arrive jamais à l’échelle prévue. C’est un coût d’opportunité massif. Chaque euro immobilisé dans du silicium inactif est un euro qui n’est pas investi dans le talent ou le développement des modèles.

Kubernetes et les limites de l’allocation rigide Le blocage vient principalement de la manière dont nous pilotons les clusters. Kubernetes, le standard de l’orchestration, traite le GPU comme une ressource indivisible. Par défaut, il alloue une carte entière à une seule tâche (un « pod »). Si une application n’a besoin que de 4 Go de mémoire vidéo (VRAM) sur une carte qui en possède 80, Kubernetes lui attribue pourtant l’intégralité du GPU. Les 76 Go restants sont immobilisés, rendus invisibles et inaccessibles pour le reste de l’organisation. S’y ajoute un problème structurel de pipeline de données. Un GPU haute performance nécessite un flux de données continu. Souvent, le processeur classique (CPU), chargé de préparer, tokeniser et acheminer les données, ne parvient pas à suivre la cadence. L’accélérateur graphique se retrouve alors en état de « starvation » : il attend ses prochaines données pour travailler. Résultat, on paie des puces à plusieurs dizaines de milliers d’euros pour qu’elles restent partiellement inactives par simple défaut de logistique logicielle et d’équilibrage entre le calcul et l’ingestion de données.

Le levier oublié de l’optimisation dynamique Les solutions techniques pour corriger ce gaspillage sont pourtant matures et éprouvées. Dès 2020, avec l’architecture Ampere, NVIDIA a introduit le Multi-Instance GPU (MIG). Cette technologie permet de découper physiquement un GPU en plusieurs instances isolées, disposant chacune de ses propres ressources. On peut ainsi faire travailler jusqu’à sept projets différents en parallèle sur une même carte, sans qu’ils interfèrent les uns avec les autres. Le passage d’une allocation statique, où l’on réserve des ressources fixes par peur du manque, à une gestion dynamique et automatisée, est la clé de la scalabilité. D’autres mécanismes, comme le time-slicing ou le paged attention (popularisé par des frameworks comme vLLM), permettent de multiplier radicalement le débit sur un matériel en optimisant la gestion de la mémoire. Le passage d’une allocation statique, où l’on réserve des ressources fixes par peur du manque, à une gestion dynamique et automatisée, est la clé de la scalabilité. À ce niveau de coût, l’arbitrage doit devenir un processus continu, capable de compresser les charges de travail sur le moins de machines possible dès que la demande baisse.