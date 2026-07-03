Google dévoile TabFM, son modèle de fondation pour prédire des données tabulaires

Après TimesFM présenté en août 2025, Google Research introduit TabFM, un concurrent de RPT-1 de SAP, TabPFN de Prior Labs (qui appartient à SAP) et TabICL, porté par une équipe de recherche de l’INRIA dont les membres ont fondé la startup : probabl.

Quand TimesFM visait à prédire des séries chronologiques, TabFM applique l’architecture Transformer et les techniques d’entraînement des grands modèles de langage à la prédiction de données tabulaires. Plus précisément, ce modèle proposé sous une licence propriétaire permissive permet d’effectuer des tâches de régression et de classification (jusqu’à 10 classes), comme la détection de fraudes et la mesure du taux d’attrition d’un client. Contrairement aux algorithmes supervisés comme AdaBoost, XBoost ou random forests, les modèles de fondation tabulaire, dont TabFM, n’ont pas besoin d’être fine-tuné ou modifiés pour produire des résultats pertinents.

Prédire le contenu de tables avec un Transformer Comment ? En s’inspirant des capacités d’apprentissage en contexte des LLM. « Cette technique permet à un modèle préentraîné d’apprendre une nouvelle tâche grâce à des exemples et des instructions fournis dans le contexte d’entrée, sans modifier les poids sous-jacents du modèle », rappellent les chercheurs de Google. Appliquée aux tables, cette méthode consiste à confier l’ensemble du jeu de données, les données d’entraînement et les lignes de test contenant les résultats attendus « dans un seul prompt » au modèle. « Au moment de l’inférence, le modèle apprend à interpréter les relations entre les colonnes et les lignes directement à partir de ce contexte ». Or cet effort, selon les chercheurs, n’est pas nécessairement plus facile que l’entraînement d’un modèle de langage. Alors que la tokenisation, le découpage en tokens de mots est unidimensionnel, faire la même chose avec des tables demande de prendre en compte deux dimensions : les lignes et les colonnes. De ce fait, SAP expliquait que son modèle était proportionnellement deux fois plus grand que BERT, utilisé pour classer des textes, extraire des entités nommées et propulser des chatbots.

Un modèle inspiré des travaux de recherche allemands et français Pour ce faire, ils ont « synthétisé les forces architecturales de TabPFN et de TabICL » et en ont déduit trois mécanismes. Les tables en entrée sont traitées par un mécanisme multicouche qui alterne l’attention sur les colonnes et les lignes, comme TabPFN. Le modèle apprend à identifier les relations entre les colonnes contenant les caractéristiques (jusqu’à 500 features) et comment elles influencent le comportement des exemples (les variables cibles) stockés dans les lignes. Il construit ainsi des représentations des interactions entre les features, des dépendances non linéaires entre variables et des patterns spécifiques aux jeux de données. Après cette phase de contextualisation, chaque ligne est compressée dans un vecteur dense avec un mécanisme de rotation des embeddings (RoPE). Enfin, un Transformer dédié s’entraîne sur ces vecteurs compressés, ce qui permettrait de réduire le coût de calcul et de traiter de grandes tables. Comme TabICL. « Honnêtement, je suis très fier et flatté de voir à quel point TabFM s’est inspiré de TabICL pour se développer à plus grande échelle », a commenté Gaël Varoquaux, chercheur à l’INRIA et directeur scientifique chez : probabl. « C’est un honneur qu’une équipe aussi modeste que celle derrière TabICL ait pu inspirer un géant tel que Google ». Contrairement à SAP (qui compte au moins s’inspirer de ses propres données), les chercheurs de Google déplorent la disponibilité de données publiques suffisamment propres. « Les tables synthétiques pouvant être générées à une taille arbitraire, elles constituent en réalité la seule option viable pour le préentraînement d’un modèle de base à cette échelle », écrivent-ils. « Par conséquent, TabFM est entièrement entraîné sur des centaines de millions de jeux de données synthétiques ». Elles ont été obtenues en utilisés des modèles causaux structurels. Contrairement aux modèles statistiques qui capturent uniquement les corrélations, ils décrivent explicitement les relations de cause à effet entre les variables. Il y aurait suffisamment de tables variées pour généraliser correctement les résultats, d’après les chercheurs.