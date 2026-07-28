IA : Microsoft lance MAI-Cyber-1-Flash et Perception pour automatiser la détection de vulnérabilités

Après le lancement des modèles MAI généraliste et dédié au speech to text, Microsoft a présenté le 27 juillet la préversion privée d’un LLM dédié à la cybersécurité et, surtout, un système agentique pour lutter contre les vulnérabilités dans le code.

Le modèle en question se nomme MAI-Cyber1-Flash. Il s’agit d’une version dérivée de MAI-Thinking-1. Il s’appuie toujours sur une architecture Mixture of Experts. Pour rappel, MAI-Thinking-1 atteint la taille de 1000 milliards de paramètres pour 35 milliards actifs.

MAI-Cyber1-Flash n’active que 5 milliards de ses 137 milliards de paramètres. Il dispose d’une fenêtre de contexte de 256 000 tokens.

Plus de 10 000 milliards de tokens ont été utilisés pour entraîner le LLM dédié à la cyber. Les jeux de données contiennent entre autres du code source, des formations sur le code, des scripts shell, des tâches d’ingénierie et de cybersécurité, des paires de questions-réponses, des données d’instruction, des informations générales sur l’ingénierie logicielle, ainsi que des flux de validation, de triage et de remédiation. Cela inclut des données achetées, des conversations anonymisées issues de GitHub Copilot Free, Pro et Pro+, ou encore des données synthétiques générées (pull request, dépôt, debbuging, raisonnement, suivi d’instructions, etc.) avec des LLM telles que GPT-4o et GPT-5.

Dans cette logique, MAI-Cyber1-Flash hérite des capacités des données « midtraining » et de postentraîneement de MAI-Code-1-Flash. Il a ensuite été spécialisé sur les tâches de cybersécurité (scan de vulnérabilité, génération de PoC, de patch, etc.).

MAI-Cyber-1-Flash : un LLM « maison » couplé au framework interne MDASH Le LLM « text to text » ne fonctionne pas en autonomie. Les ingénieurs et les chercheurs l’ont entraîné spécifiquement pour l’intégrer dans le harnais IA MDASH. MDASH émerge des travaux d’une équipe de recherche en cybersécurité coréenne, travaillant auparavant chez Samsung. Les membres clés ont été recrutés par Microsoft après qu’ils ont remporté un concours de chasses aux vulnérabilités mené par la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). L’outil en question est un système multimodèle et multiagent (+100 agents IA) dédié à la découverte de vulnérabilités. Il prépare le code source, l’analyse à la recherche de vulnérabilités, vérifie leur exploitabilité, les dédoublonne et les reproduit afin de fournir une preuve. Il peut également générer des conseils et du code pour créer des correctifs. Dans cette logique, MAI-Cyber-Flash-1 doit s’occuper de la grande majorité des tâches dans MDASH. Un LLM mieux doté se charge des activités les plus complexes. Ici, les équipes de Microsoft ont déterminé que GPT-5.4 représente le meilleur compagnon pour Cyber-1-Flash. « Nous avons optimisé à la fois nos modèles et le système, de manière que MAI Cyber-1-Flash traite environ 90 % des requêtes. Il détecte les vulnérabilités, les corrige, les déploie, puis prouve qu’il s’agissait effectivement d’une résolution valide et correcte », affirme Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI, et cofondateur de DeepMind, lors d’un keynote. « Ensuite, il transfère environ 10 % des requêtes à GPT-5.4, un modèle environ 10 fois plus volumineux, pour les tâches les plus difficiles ». Sur le parangonnage CyberGym (1507 vulnérabilités issues de 188 projets logiciels), cette combinaison MDASH/MAI-Cyber-1-Flash/GPT-5.4 obtient un score de 95,95 %. Seul, Mythos 5 analyserait correctement 83,8 % des 1500 vulnérabilités. GPT-5.5 Cyber affiche un score de 85,6 %, GPT-5.6 Sol atteindrait 83,6 %, devant Gemini 3.5 Flash Cyber couplé à CodeMender (83,2 %), l’outil concurrent chez Google Cloud. À son lancement en mai, Microsoft prétendait que MDASH obtenait un score de 88,45 % sur ce même benchmark, sans détailler les LLM utilisés.

Faire baisser le coût de l’analyse du code « Lorsque les modèles se relaient entre eux, ils ne sont pas seulement capables d’offrir de meilleures performances que tous les autres modèles combinés. Ils le font à 50 % du coût », avance Mustafa Suleyman. Plus particulièrement, la combinaison de Cyber-1-Flash et de GPT-5.4 est moitié moins chère que la précédente association de modèles qui couplaient GPT-5.4, GPT-5.4 mini et GPT-5.3 Codex. Contrairement à Sentry qui avait conduit un rapide test avec plusieurs LLM et plusieurs Harnais IA sur 83 vulnérabilités connues, Microsoft ne détaille pas le coût occasionné par un tel système. Les entreprises interrogées par le groupe ont pourtant clarifié leur nécessité d’analyser les contenus d’un grand nombre de dépôts de code. Néanmoins, Databricks a confirmé que certains IDE et outils agentiques consomment plus de tokens que d’autres. C’est peut-être trop tôt. MDASH et MAI-Cyber-1 sont accessibles en préversion privée (via Azure AI Foundry) aux clients et partenaires triés sur le volet par Microsoft. Le géant du cloud justifie ce choix par le fait que ces systèmes ne doivent pas être mis dans toutes les mains. Il n’a pas entraîné son modèle pour l’attaque, mais il est par essence « double usage » : il peut autant servir à protéger un système qu’à préparer une attaque. Sans surprise, MDASH et le nouveau LLM ont été soumis à un test de red teaming, validé par des experts cyber en interne. Et Mustafa Souleyman d’estimer que ce n’est qu’un début pour Microsoft. Le groupe traite 100 000 milliards de signaux de sécurité tous les jours pour 1,6 million de clients, mais il les peu exploités. « Nous avons utilisé une fraction des données d’entraînement à notre disposition à travers l’entreprise », affirme-t-il. « Étant donné que nous venons tout juste de commencer à boucler la boucle de rétroaction en mettant cela en production avec quelques utilisateurs tests, la marge d’amélioration est énorme ».