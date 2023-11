Ransomware : les mensonges des cybercriminels

Que font les cybercriminels pour pousser les victimes de leurs cyberattaques à céder à leurs exigences et payer la rançon demandée ?

Il y a d’abord le bâton. Là, il y a la menace de divulguer des données volées avant l’éventuel déclenchement d’un rançongiciel, pour les groupes pratiquant ce que l’on appelle la double-extorsion. Car certains ne chiffrent pas les données et se contentent d’en voler.

Toujours côté bâton, il y a le déni de service distribué (DDoS). Les opérateurs de REvil/Sodinokibi y avaient recours, de même que ceux de SunCrypt et, aujourd’hui, ceux de NoEscape, ou encore Alphv (BlackCat). A cela s’ajoute la communication directe avec les collaborateurs – voire clients – de la victime, par e-mail ou simplement par impression en masse de la note de rançon.

La première carotte est bien sûr, en cas de blocage au moins partiel de l’activité par un ransomware, la promesse d’un outil de déchiffrement qui permettrait de relancer rapidement.

La seconde carotte consiste à promettre que les données volées ne seront jamais exploitées ni vendues et seront détruites à réception du paiement, journal d’activité correspondant en attestant.

Enfin, la troisième carotte tient en la promesse de conseils de sécurité devant permettre d’éviter que la malencontreuse aventure ne se renouvelle.

Dans les faits, ces promesses ne sont au mieux que partiellement tenues, quand elles ne sont pas tout simplement ignorées.

decrypt.exe --path C:\ --secret [clé de déchiffrement unique] --logs trace

L’outil de déchiffrement fourni, tout d’abord. Il faut l’utiliser sur chacun des systèmes affectés par le chiffrement. Manuellement. Et lutter contre une attaque de rançongiciel ne se limite pas à cela : un nettoyage en profondeur est nécessaire.

Des conseils marginalement personnalisés

Outre le déchiffrement des données et la destruction de celles qui ont été volées, les attaquants fournissent souvent des indications sur leur mode opératoire et des conseils de sécurité.

Ces recommandations n’ont souvent rien de saugrenu, même si l’on retrouve quelques bases qui pourraient sembler relever de l’évidence, si toutefois le niveau de conscience de la réalité de la menace était plus élevé.

Un attaquant va très loin dans les conseils.

Dans un cas observé, l’attaquant est allé très très loin dans ses recommandations. Pour lui, les administrateurs systèmes doivent « travailler avec des navigateurs en mode privé », ne pas sauvegarder de mots de passe dans leurs navigateurs, ne pas garder de fichiers contenant des listes de mots de passe, ou encore travailler dans des machines virtuelles dont les images disques sont chiffrées.

Mieux encore, cet attaquant recommande de « configurer les pare-feu pour que les ordinateurs des administrateurs n’aient pas d’accès direct aux serveurs critiques », mais passent par un serveur de rebond, ou encore de créer des mots de passe longs et complexes pour les comptes administratifs, dont une partie ne soit connue que du département informatique et l’autre, que de la sécurité. À cela, il ajoute de créer et détruire des comptes administratifs éphémères pour les tâches quotidiennes.

Exemple de recommandations de sécurité d'Akira, après paiement de la rançon, personnalisées seulement à la marge.

Mais globalement, les conseils relèvent plus du copier/coller avec un effort de personnalisation très réduit : mieux vaut ne pas espérer un audit ni même une description complète des techniques, tactiques et procédures (TTP) employées durant l’attaque.

Chez Akira, ainsi, comme chez Conti avant, les recommandations apparaissent très semblables d’une négociation à l’autre, personnalisées uniquement à la marge pour l’accès initial.