9 conseils pour changer de fournisseur de SOC managé

La demande de services SOC managés a connu une croissance exponentielle ces dernières années, les entreprises recherchant un soutien expert pour lutter contre des cybermenaces toujours plus prégnantes. Cependant, à mesure que ces services de cybersécurité arrivent à maturité, certaines entreprises constatent qu’elles doivent passer d’un prestataire de SOC managé à un autre.

Le processus de changement de prestataire de SOC, bien que potentiellement intimidant, peut être mené à bien avec une bonne planification et une bonne exécution. Les conseils suivants sont essentiels pour assurer une transition en douceur lors du passage d’un fournisseur de SOC managé à un autre :

Examinons chaque conseil plus en détail.

Envisagez de faire appel à des consultants tiers si l’équipe interne ne dispose pas de l’expertise ou du temps nécessaire pour gérer la migration. L’expérience des consultants peut s’avérer précieuse pour valider le plan de migration, identifier les risques, faciliter les intégrations techniques et les transferts de données, et apporter un point de vue neutre dans la gestion des relations avec les fournisseurs.

La documentation devrait également inclure une signature des prestataires de SOC entrant et sortant reconnaissant l’accomplissement des étapes d’intégration et de départ. Les enseignements tirés doivent inclure des suggestions, pour améliorer le processus de transition et des idées pour des KPI futurs ou améliorés.

9. Contrôler et réviser l’après-migration

Une fois la migration achevée, le travail n’est pas terminé. Mettez en place un processus d’examen post-migration afin de contrôler les performances du nouveau fournisseur par rapport aux accords de niveau de service convenus. En outre, recueillez les commentaires des parties prenantes internes et de l’équipe du prestataire. La post-migration est le moment idéal pour identifier les lacunes ou les domaines susceptibles d’améliorer le partenariat au fil du temps.

La migration entre fournisseurs de SOC gérés est une entreprise complexe, mais avec une planification et une exécution minutieuses, elle peut améliorer la posture de sécurité d’une organisation, réduire les risques d’incidents de sécurité réussis et améliorer l’alignement des services avec les besoins de l’entreprise. Une organisation peut assurer une transition harmonieuse et réussie en comprenant ses objectifs, en faisant appel à son expertise et en maintenant une communication claire tout au long du processus de migration.

Jerald Murphy est vice-président senior de la recherche et du conseil chez Nemertes Research. Fort d’une expérience de plus de trente ans dans le domaine des technologies, il a travaillé sur un large éventail de sujets technologiques, notamment la recherche sur les réseaux neuronaux, la conception de circuits intégrés, la programmation informatique et la conception de centres de calcul. Il a également été PDG d’une société de services managés.