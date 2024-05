10 étapes à ne pas oublier après le go-live d’un ERP

Dans un projet ERP, les chefs de projet doivent être proactifs pour tout ce qui concerne le processus post-implémentation.

Atteindre l’étape du go-live est une victoire, mais il reste un travail important à réaliser après la mise en service. Malgré tous les efforts déployés, certaines questions ont peut-être dû être reportées, et certaines tâches spécifiques doivent de toute façon attendre la fin de la mise en service. Il faut bien comprendre que la phase de post-implémentation peut faire ou défaire l’adoption d’un système ERP.

Voici donc les étapes à ne pas négliger dans cette phase.

1. Mettre l’accent sur la formation

Une petite sélection d’employés peut commencer à se former à l’ERP avant le go-live, par exemple pour être des ambassadeurs internes de l’outil. Mais la principale période de formation a généralement lieu juste après le go-live.

Pour faciliter la formation, créez et enrichissez régulièrement une FAQ qui rassemble les questions des employés au fur et à mesure qu’ils les envoient et assurez-vous que votre base de connaissance y fournit des réponses claires.