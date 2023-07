Comment ces deux dernières années ont (et vont) changer la gestion du poste de travail ?

Ces deux dernières années ont initié des changements profonds dans notre société avec les différentes crises que nous avons vécues, dont celle de la COVID-19. Aujourd’hui, la mobilité et le télétravail sont profondément ancrés dans les habitudes des salariés et des collaborateurs.

Cette modification de l’espace de travail a engendré des impacts forts sur le système d’information et les équipes qui en assurent son support.

Dans ce cas précis, les organisations ont parfois fait appel à des outils de prise en main à distance gratuits non gérés ou sécurisés, ou ont tout bonnement donné les droits d’administrateur local aux utilisateurs. Cette dernière option a pu permettre de regagner temporairement en productivité (installation ou mise à jour d’applications, installation d’imprimantes, etc.).

Depuis, les entreprises ont entamé un changement structurel dans leur stratégie autour de l’environnement utilisateur. Concernant le matériel, la majorité des entreprises ont choisi d’inverser le ratio entre ordinateur fixe et portable pour permettre la mobilité et le télétravail.

L’exemple des outils Microsoft

Chez Exakis Nelite, nous sommes des spécialistes des solutions Microsoft. C’est donc pour cette raison que nous allons prendre ses outils comme exemple pour illustrer le mouvement profond dans la gestion du poste de travail – mais ce mouvement se retrouve chez pratiquement tous les éditeurs du secteur, même si Microsoft est le seul à proposer une approche si complète avec de l’analytique.

La vision de Microsoft (et de ses concurrents donc) est clairement affichée depuis plusieurs années : le futur se fera autour d’un poste de travail géré depuis le cloud.

L’objectif est de retirer la dépendance à l’annuaire Active Directory et aux infrastructures de gestion internes.

Dans l’écosystème Microsoft, le poste de travail cible peut-être :

Un poste de travail physique joint à Azure Active Directory ou un appareil mobile, tous deux gérés par une solution de gestion de type MDM telle que Microsoft Intune.

Un poste de travail virtuel proposé au travers des services Cloud comme Azure Virtual Desktop (AVD) ou Windows 365.

La jointure du poste à Azure Active Directory en lieu et place de l’annuaire Active Directory permet de s’affranchir de nombreuses problématiques citées précédemment afin, par exemple d’ouvrir une session en tout lieu. La gestion via une solution de type MDM permet aussi de gérer le poste de travail, quel que soit son emplacement pour configurer des paramètres, déployer des applications, gérer les mises à jour, etc.

Concernant la mise à disposition du poste, Microsoft propose Windows Autopilot afin de faire disparaître les problématiques engendrées par la masterisation. La solution permet de s’affranchir des dépendances liées au matériel afin de ne plus gérer de master ou de drivers et d’intégrer aisément de nouveaux modèles dans le catalogue. La solution revient à prendre le système d’exploitation proposé par le fabricant (OEM, etc.) afin de le personnaliser et le transformer vers la configuration souhaitée par l’entreprise.

Outre ceci, la solution permet de faire parvenir le matériel directement à l’utilisateur afin de lui laisser réaliser la mise en service, quelle que soit sa localisation. La solution permet aussi de répondre à des enjeux de réinstallation du poste de travail sans avoir à gérer la logistique et en réduisant drastiquement le temps de remise en service.

En parallèle, de nombreuses autres solutions permettent de couvrir ces enjeux de mobilité ou de télétravail comme :