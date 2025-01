Administration : configurez vos VM Linux avec Vim et Nano

Bon nombre de machines virtuelles Linux sont gérées par des administrateurs dont l'expérience principale concerne les systèmes Windows. Il peut être difficile pour ces administrateurs de comprendre certaines des particularités de Linux du point de vue de Windows.

Un aspect essentiel de l'administration Linux est la gestion des fichiers texte utilisés pour les paramètres du réseau, des performances et de la sécurité. Les machines virtuelles Linux proposées en cloud, en particulier, fonctionnent principalement en ligne de commande, les utilisateurs doivent donc être à l'aise avec les éditeurs de texte non graphiques.

Les deux éditeurs de texte Linux prédominants sont Vim et Nano. Vim est depuis longtemps l'éditeur par défaut de nombreuses distributions, mais la simplicité et l'intuitivité de Nano ont attiré un grand nombre d'adeptes. Il est important de comprendre les deux éditeurs, car les fournisseurs de cloud prennent en charge de nombreuses distributions Linux sur leurs machines virtuelles. L’un ou l’autre de ces éditeurs est installé sur le système Linux et il sera question de l’exécuter via une session d'administration à distance SSH.

Cet article passe en revue les compétences de base nécessaires à ceux qui doivent interagir avec des VM sous Linux. Il est judicieux de maîtriser les compétences simples décrites ici pour les deux éditeurs, car il est possible de rencontrer l'un ou l'autre. N'oubliez pas que vous devez disposer des privilèges appropriés pour modifier les fichiers de configuration. Bien que la délégation de contrôle et la définition des autorisations ne relèvent pas du champ d'application de cet article, il s'agit de concepts essentiels.

Vous pouvez utiliser Vim ou Nano pour modifier le fichier de configuration du service SSH.

Vim : plusieurs modes d’utilisation L'éditeur de texte Vim est présent sur la plupart des distributions Linux, mais il est utilisable sur Mac et même installé sur Windows. Vim est original et bon nombre de ses fonctions ne sont pas intuitives. Mais une fois que les utilisateurs maîtrisent quelques composants clés, ils réalisent à quel point il peut être efficace. L'un des concepts essentiels de Vim est de garder les mains de l'utilisateur sur le clavier pour plus d'efficacité. L'aspect le plus étrange de Vim est probablement les modes sur lesquels il s'appuie pour passer de la saisie de texte à la manipulation d'un document. Les deux principaux modes à connaître sont Commande et Insertion : Mode Commande. Mappe des commandes de gestion de Vim sur des touches du clavier. Appuyer sur les touches du clavier permet de manipuler le fichier. C'est ainsi que vous enregistrez le contenu du fichier, par exemple. Mode Insertion. Mappe des caractères sur les touches du clavier. Appuyer sur les touches du clavier affecte le contenu réel du fichier. C'est ainsi que vous saisissez ou supprimez des mots du fichier. Certaines options du mode Commande affectent le contenu, comme le déplacement ou la suppression de lignes de texte. Vim démarre en mode Commande, vous devez donc passer en mode Insertion avant que les utilisateurs puissent saisir ou modifier le contenu du fichier. Vim propose plusieurs façons d'accéder au mode Insertion. Pour l'instant, souvenez-vous simplement de la minuscule i pour Insertion. Appuyez sur la touche ESC pour quitter le mode Insertion et revenir au mode Commande. Utilisez des commandes plus sophistiquées à mesure que vous vous familiarisez avec l'éditeur. Vim propose également une ligne de commande comme méthode supplémentaire de gestion de fichiers. En mode Commande, appuyez sur : (deux points) pour ouvrir une invite. Les utilisateurs peuvent saisir des commandes qui enregistrent leur fichier ou quittent le programme, entre autres. Ne vous inquiétez pas si cela semble insurmontable. Il suffit de quelques commandes Vim de base pour gérer les fichiers sur les machines virtuelles Linux basées sur le cloud. Toute tâche supplémentaire ne fait que rendre les utilisateurs plus efficaces.

Principes de base de Vim La première et la plus simple compétence Vim à maîtriser est la création ou l'ouverture d'un fichier. Tapez la commande vim suivie du nom du fichier que vous souhaitez ouvrir ou créer. Vim se lance en mode Commande et affiche le contenu du fichier. Le fichier est vide s'il est nouveau. En supposant un nouveau fichier vierge, appuyez sur i minuscule pour entrer en mode Insertion. Notez que l'indicateur dans le coin inférieur gauche change pour afficher Insérer. Appuyer sur les touches à ce stade permet d'entrer du texte dans le fichier. : Voici un document vide dans Vim. Notez l'indicateur de mode d'insertion dans le coin inférieur gauche. Naviguez dans le document à l'aide des touches fléchées. Il existe de nombreuses astuces pour se déplacer dans de longs documents, comme les suivantes : gg pour aller en haut. G pour aller en bas du fichier en mode Commande. Il est toutefois préférable de ne pas se laisser submerger trop rapidement et de se concentrer d'abord sur l'utilisation des touches fléchées. Une fois que vous avez ajouté le texte dont vous avez besoin, il est temps d'enregistrer le document. Appuyez sur ÉCHAP pour revenir au mode Commande, puis appuyez sur :w pour une invite de commande avec la commande w -- w signifie écrire, ce qui est une autre façon de dire enregistrer. Vous pouvez revenir au mode Insertion pour continuer à saisir du texte ou quitter Vim. Tapez :q depuis le mode Commande pour quitter Vim. Notez que Vim ne vous permet pas de fermer un fichier non enregistré sans une action explicite. Pour fermer un fichier sans enregistrer les modifications, tapez :q! depuis le mode Commande. Un autre raccourci rapide consiste à taper :wq pour enregistrer le fichier et quitter Vim simultanément. Voici un bref résumé des actions de base de Vim : - Tapez vim {filename} pour ouvrir le fichier. - Appuyez sur i minuscule pour entrer en mode Insertion, puis commencez à saisir du texte. - Appuyez sur ÉCHAP pour quitter le mode Insertion et revenir au mode Commande. - Appuyez sur :w pour enregistrer le fichier, puis appuyez sur :q pour quitter Vim. - Appuyez sur :wq pour enregistrer le fichier et quitter Vim. Vous pouvez utiliser :wq pour enregistrer et fermer un fichier avec une seule entrée. Entraînez-vous à ces techniques dans vos machines virtuelles cloud et vous pourrez effectuer une édition de texte minimale pour les fichiers de configuration Linux ou d'autres documents. Vous pouvez établir une connexion SSH distante sécurisée pour accéder à Vim, en supposant qu'il soit installé sur la machine virtuelle cloud cible.