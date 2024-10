Administration : HCL ou JSON, quel langage utiliser pour les configurations ?

L'Infrastructure-as-Code (IaC) est un élément essentiel de la boîte à outils de l’administrateur système. Divers gestionnaires de configuration, tels qu'Ansible, Puppet et Terraform, reconnaissent et utilisent des langages de configuration spécifiques.

Cet article examine les langages de configuration HCL, spécifiquement créé par HashiCorp pour Terraform, et JSON, plus large, qui est né de JavaScript pour proposer une alternative à XML. HCL et JSON ont des utilisations et des exigences de format spécifiques. Comparer les deux permet de savoir lequel est le plus adapté à un scénario donné.

HCL fonctionne avec des configurations sur site et en cloud, pour des équipements d'infrastructure, des réseaux SDN ou encore des services PaaS. Et, d’une manière générale, HCL est présent partout où Terraform est utilisé. Notez que HCL fonctionne aussi avec des utilitaires autres que ceux fournis par HashiCorp.

JSON a un spectre d’utilisation plus large. Il est principalement utilisé pour transférer des données entre les serveurs ou entre les applications. Il sert aussi à rédiger les fichiers de préférences (paramètres, réglages), à stocker des données dans les bases de données NoSQL, à regrouper les informations issues des logs, ou encore comme format intermédiaire dans les scénarios d’exportation et d’importation de données.

Le HCL définit des blocs avec des accolades. Ces blocs sont des éléments de configuration. Comme JSON, HCL utilise des paires clé-valeur dans chaque bloc. Cette capacité permet au langage HCL de définir des ressources et des configurations similaires, qui sont identifiées par des chaînes, des nombres, des booléens et d'autres types de données.

Les éditeurs ci-dessus alertent souvent les utilisateurs sur les erreurs de syntaxe et de structure. Si le fichier n'est pas original, utilisez les valideurs JSON - ou Terraform for HCL - pour vérifier la syntaxe et la structure des fichiers existants et identifier les erreurs avant qu'elles ne se retrouvent dans le code de production. Parmi les valideurs gratuits en ligne, citons les suivants :

- Jq . Un outil de ligne de commande léger et flexible qui traite les fichiers JSON, y compris la structuration, la création et la recherche avec des fonctionnalités Linux familières.

Avantages et inconvénients

La structure simple du format JSON et la taille réduite des fichiers permettent un transfert plus rapide des systèmes. JSON est donc plus utile pour les échanges de données et les configurations simples que pour les fichiers de configuration complexes et étendus, tels que YAML et XML.

JSON implique moins de codage et est souvent plus facile à dépanner que d'autres formats. Il utilise la syntaxe JavaScript avec quelques considérations notables. JSON ne prend pas en charge les commentaires, contrairement à HCL. JSON ignore également les espaces blancs, alors que des formats tels que YAML les utilisent. L'adhésion stricte de JSON aux règles syntaxiques peut le rendre difficile à créer et à dépanner. Toutefois, les personnes déjà familiarisées avec JavaScript se sentiront probablement à l'aise avec JSON.

Les administrateurs dédiés aux outils HashiCorp, tels que Terraform et Vault, se familiariseront rapidement avec HCL. HCL s'adapte bien à JSON, ce qui rend les conversions de fichiers simples et fiables.

Utilisez JSON pour gérer les données ou transmettre des informations entre les serveurs et les applications web. Utilisez HCL, YAML ou XML pour gérer des environnements multicloud ou hybrides étendus.