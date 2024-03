Blockchain : les cas d’usage dans la finance

Le secteur financier continue d’explorer la blockchain avec des investissements importants.

Une étude de 2022 de FTI Consulting, « The State of Blockchain Technology and Digital Assets in Financial Services » (l’état de la technologie blockchain et des actifs numériques dans les services financiers), expliquait que la majorité des entreprises de services financiers considéraient l’investissement dans la blockchain en 2023 comme une priorité et que 85 % avaient une perception positive de son futur impact.

Un an plus tard, en 2023, Global Industry Analysts confirmait la tendance dans un rapport « FinTech Blockchain : Global Strategic Business Report », où il estimait que le marché mondial de la blockchain passerait de 1,4 milliard de dollars en 2022 à 43,1 milliards de dollars en 2030.

Cette croissance exponentielle s’explique en grande partie par le fait que les entreprises du secteur trouvent de nouveaux cas d’usage pertinents à la blockchain – aussi bien pour optimiser les produits financiers existants que pour en imaginer de nouveaux. En voici 10 parmi les plus intéressants.

1. Des services plus rapides, moins chers et plus sûrs

La raison d’être de la blockchain est de pouvoir enregistrer des transactions de manière « immuable » (une ligne du registre ne peut être modifiée a posteriori), et en temps réel. Les experts estiment donc qu’elle est un moyen plus rapide, plus fluide, plus automatisé, plus sûr et plus évolutif de traiter presque tous les services financiers traditionnels impliquant plusieurs acteurs, comme les transferts d’argent, les paiements de gré à gré ou le financement d’opérations commerciales internationales.

En outre, comme la blockchain réduit le besoin d’intermédiaires – les agents de transfert – elle peut gérer ces services à des coûts nettement inférieurs, tout en réduisant grandement les risques de fraude. En effet, la blockchain offre également plus de transparence et prend en charge la création et l’utilisation d’identités numériques (validation des parties prenantes), ce qui permet d’accélérer les audits en cas de problème.

La blockchain peut par exemple rationaliser les processus de rapprochement bancaires (comparer les relevés et la comptabilité), de compensation et de règlement.

Enfin, la blockchain peut éliminer les processus manuels de collecte et de partage des documents requis pour les transactions – comme les polices d’assurance.