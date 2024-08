Decipher 2024 : 5 projets qui dessinent l’avenir de la blockchain et de la tokenisation d’actifs

Fin juin, Decipher, le sommet annuel de l’écosystème de la blockchain Algorand, s’est tenu à Barcelone. Cet événement a mis en lumière plusieurs avancées technologiques intéressantes et des projets qui visent à optimiser la finance en la rendant plus accessible et plus liquide. Mais pas que, puisqu’on y a également vu des projets dans la santé, dans l’aide humanitaire ou encore dans la traçabilité.

Avec plusieurs centaines de personnes présentes, l’événement a, en tout cas, confirmé la place de choix d’Algorand parmi les blockchains qui pourraient façonner l’avenir de la tokenisation d’actifs.

Cette édition 2024 de Decipher avait également une ambiance particulière : Algorand célébrait en effet ses cinq ans, avec comme cadeau le fait de passer la barre symbolique des 2 milliards de transactions.

Les projets blockchains phares de Decipher

Voici une liste non exhaustive de quelques projets présentés à Decipher. Cette liste est subjective, mais elle illustre bien, de mon point de vue, l’énorme potentiel de la tokenisation qui est en train de se concrétiser.

I – Tokenisation et finance

L’une des annonces les plus significatives de Decipher 2024 aura été la tokenisation d’un fonds monétaire géré par Abrdn PLC, société mondiale d’origine écossaise de gestion d’actifs et de services financiers, qui propose une gamme diversifiée de solutions d’investissement et de services de gestion de patrimoine, en partenariat avec Archax, une bourse numérique basée à Londres spécialisée dans le trading d’actifs numériques et de titres tokenisés, et Quantoz, une entreprise technologique spécialisée dans les solutions blockchain et les paiements numériques, qui offre des services pour l’intégration de la monnaie numérique dans les systèmes financiers traditionnels.

Le projet utilise d’ailleurs l’EURD de Quantoz, une monnaie électronique (e-money) adossée à l’euro. Elle est émise par Quantoz Payments, institution de monnaie électronique sous la supervision de la Banque centrale néerlandaise (DNB). Cette monnaie est conforme aux réglementations européennes strictes, y compris le règlement sur les marchés des cryptoactifs (MiCAR).

L’initiative présentée à Decipher transforme des actifs financiers traditionnels – comme le fonds monétaire de Abrdn – en jetons numériques, offrant ainsi une plus grande transparence, plus de liquidité et plus d’accessibilité.

La collaboration entre Archax, Quantoz et l’Algorand Foundation permet de réaliser des transactions instantanées et sécurisées grâce au règlement atomique natif d’Algorand, qui garantit que toutes les parties d’une transaction sont exécutées simultanément, ce qui élimine ainsi les risques de règlement partiel ou de contrepartie. Ce règlement élimine la nécessité de passer par des contrats intelligents (smart contracts) complexes et simplifie le processus de trading.

Ce partenariat démontre aussi le potentiel de la tokenisation pour moderniser les services financiers traditionnels, rendant les marchés financiers plus inclusifs et accessibles, car il permet aux petits investisseurs et aux individus sans accès aux infrastructures financières traditionnelles de participer au marché grâce à des frais réduits et à une accessibilité accrue via des plateformes numériques.

Cette initiative marque, de mon point de vue, une étape clé vers une finance plus transparente, car elle permet une vérifiabilité publique et immuable des transactions sur la blockchain. Chaque transaction est enregistrée de manière indélébile et accessible à tous, réduisant ainsi le risque de fraude et augmentant la confiance des participants.

II – LabTrace : sécurité des données médicales

Deuxième projet et autre univers : LabTrace. Labtrace est une entreprise spécialisée dans l’application de la technologie blockchain pour assurer l’intégrité, la propriété et la traçabilité des données, particulièrement dans les domaines de la recherche biomédicale et des essais cliniques.

Sa plateforme permet de certifier et de tracer les données scientifiques, garantissant ainsi la reproductibilité des recherches et la protection des droits de propriété intellectuelle des chercheurs et des institutions impliquées. Elle a adopté Algorand pour améliorer la transparence et la sécurité de ses données.

En assurant l’intégrité et la vérifiabilité des contributions scientifiques et des données d’essais cliniques, cette application de la blockchain pourrait avoir un impact significatif sur le secteur de la recherche médicale, assurant des données plus fiables, sécurisées, transparentes, et avec là encore une vérifiabilité publique et immuable.

Cette initiative pourrait bien transformer la manière dont les données de recherche sont collectées, stockées et partagées, créant ainsi une plus grande confiance dans les résultats de recherche.

III – LiquidAuth : communication sécurisée dans l’industrie crypto

Le CTO de la Fondation Algorand, John Alan Woods, a également présenté LiquidAuth, une solution de communication sécurisée et décentralisée pour l’industrie crypto.

LiquidAuth se positionne comme une alternative open source aux solutions d’authentification existantes comme Auth0, Firebase Auth et AWS Cognito. Elle se distingue par une sécurité renforcée et une meilleure gestion des données utilisateur grâce à son déploiement en local, ce qui offre un contrôle total sur les données.

LiquidAuth surmonte également les limitations de WalletConnect, en proposant des fonctionnalités avancées telles que l’authentification sans mot de passe, la gestion des sessions et la compatibilité avec divers fournisseurs d’identité et méthodes de connexion.

La solution utilise des standards ouverts comme FIDO2 et Passkeys pour l’authentification, garantissant une communication sécurisée sans stocker les données des utilisateurs. Cette approche réduit les risques d’attaques en éliminant les serveurs centralisés, un problème majeur identifié dans des solutions comme WalletConnect.

À l’instar de FIDO2, qui offre une authentification forte et sans mot de passe, LiquidAuth permet une connexion sécurisée entre les portefeuilles et les applications, facilitant une adoption plus large et interopérable dans l’écosystème Web3 et Web2.

Cette avancée pourrait améliorer significativement la sécurité des transactions et des communications en ligne, rendant l’adoption de la technologie blockchain plus fiable pour une variété d’utilisateurs et de plateformes.

IV – AID : l’aide humanitaire avec la blockchain

Dans l’humanitaire, le projet AID utilise la blockchain pour fournir les aides de manière plus transparente et plus efficace. Le projet est mené en collaboration avec Circle – avec son stablecoin USDC (ou USD Coin, adossé à des réserves liquides régulièrement vérifiées) et son Protocole de Transfert Interchaîne (CCTP).

Le but est de faciliter des transactions blockchain sécurisées, rapides et transparentes. De cette manière AID distribue des paiements de secours via USDC pour les victimes de catastrophes naturelles.

Cette méthode assure une distribution rapide et sécurisée des fonds, tout en garantissant une identité numérique pour les bénéficiaires.

Le « Kare Survivor Wallet », développé par AID sur l’infrastructure Algorand, permet de suivre les dons en temps réel, ce qui réduit la fraude.

Ce système a été testé avec succès dans diverses situations. Il a, par exemple, été mis en œuvre pour aider les survivants des incendies dévastateurs à Maui et Hawaii, en collaboration avec des organisations comme la Croix-Rouge américaine et le National VOAD. Grâce à cette technologie, les survivants ont pu recevoir des fonds et des fournitures essentielles rapidement, souvent en moins de 24 heures, ce qui contraste fortement avec les délais traditionnels pouvant aller jusqu’à plusieurs mois.

L’importance de cette initiative réside dans sa capacité à fournir une aide directe en éliminant les intermédiaires et en assurant que chaque don atteint sa destination prévue.

Derrière AID – et en plus de Circle et Algorand –, on trouve également des collaborations avec des organisations et divers partenaires humanitaires, dont une agence des Nations Unies comme l’UNHCR, qui a déjà utilisé des technologies similaires pour distribuer de l’aide en Ukraine.

La Fondation Algorand a par ailleurs annoncé la création d’un « Conseil Humanitaire », en partenariat avec des acteurs prestigieux (Circle, Worldpay Global, MC Social Venture, le Programme des Nations Unies pour le Développement [UNDP] ou HesabPay). Ce conseil utilisera la blockchain pour soutenir des initiatives humanitaires, en démontrant au passage le potentiel de cette technologie pour transformer des secteurs au-delà des finances.

V – Finboot : la blockchain dans la supply chain

Enfin, dans l’industrie, un projet a illustré le potentiel de la blockchain dans la supply chain.

Finboot est une société fondée en 2016, basée à Barcelone avec des bureaux au Royaume-Uni. Elle développe des solutions logicielles blockchain pour les entreprises. Leur produit phare, MARCO, est une plateforme SaaS qui vise à améliorer la transparence et la traçabilité des chaînes d’approvisionnement dans divers secteurs tels que l’énergie et les produits chimiques.

Finboot utilise la blockchain Algorand pour « MARCO Track & Trace » en raison de sa sécurité, de sa transparence grâce à son code source ouvert et de son efficacité énergétique. Algorand permet à Finboot de gérer de grands volumes de transactions, essentiels pour les chaînes d’approvisionnement complexes, tout en réduisant l’impact environnemental.

En utilisant Algorand, Finboot fournit également une vérification en temps réel des chaînes d’approvisionnement, améliorant la confiance des clients et des régulateurs, et offrant une transparence totale sur les efforts de durabilité des entreprises.