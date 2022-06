Bureaux à distance : ce qu’il faut savoir sur Azure Virtual Desktop

Azure Virtual Desktop (AVD), lancé en juin 2021, est une offre de poste de travail à la demande (Desktop as a Service, DaaS) plus classique que son prédécesseur Windows Virtual Desktop (WVD), mais qui se démarque sur plusieurs points.

Les VM Azure auxquelles les utilisateurs accèdent peuvent résider dans toutes les régions Azure, mais il faudra tenir compte de la latence réseau et de la réglementation en vigueur pour l’hébergement. Bien que les réseaux ExpressRoute dédiés assurent une connectivité optimale, mieux vaut privilégier la région Azure la plus proche des utilisateurs pour les connexions Internet.

Concernant Active Directory, Azure AD est la meilleure option dans un environnement AVD, et le choix le plus répandu . Les entreprises abonnées à Microsoft 365 profitent d’un environnement clés en main puisque Azure AD est préintégré à cette offre. Ce service répond aux besoins d’authentification, mais aussi d’administration d’AVD par les équipes informatiques. Cela étant dit, AVD peut tout aussi bien s’accompagner de Windows Server Active Directory.

Les postes de travail virtuels Azure prennent en charge les licences Windows 10 ou 11 en mode multisession, ce qui est plus économique en termes de ressources qu’une session par machine virtuelle Windows. L’option multi-utilisateur du système d’exploitation est une spécificité d’Azure, pour les postes de travail virtuels, unique sur le marché. Ajoutons qu’AVD peut aussi partager des bureaux distants basés sur Windows 7 et sur les versions de Windows Server qui vont de 2012 R2 à 2022.

Du point de vue de l’administration, AVD exige avant tout l’activation d’un système d’exploitation et du framework Active Directory. Les administrateurs IT ne négligeront pas non plus les questions liées au réseau et à la prise en charge du matériel des utilisateurs.

Bien qu’orienté poste de travail virtuel, AVD permet également de déployer des applications distantes de façon individualisée. Par exemple, si certains utilisateurs travaillent depuis des postes virtuels et que d’autres ont besoin d’accéder à une ou plusieurs applications virtuelles, l’équipe IT peut mettre à disposition, via AVD, uniquement les applications nécessaires à chaque groupe d’utilisateurs. Les administrateurs peuvent aussi personnaliser le stockage des données utilisateur, par exemple les fichiers et les profils, en fonction des besoins de l’entreprise. Ils ont alors le choix entre des partages de fichiers, OneDrive et FSLogix .

En général, les entreprises déploient AVD via l’interface d’administration du portail Azure, conviviale. Les utilisateurs chevronnés peuvent utiliser le module PowerShell pour Azure Virtual Desktop, des modèles Azure Resource Manager et des API REST.

Prise en charge d’un environnement Azure Virtual Desktop

Les options d’assistance et de dépannage Azure Virtual Desktop sont plus accessibles que dans le cas de déploiements sur site.

Passée la prise en main du portail Azure, la gestion de l’environnement AVD est sans surprise. Les tâches telles que la création d’images et de profils ne posent aucun problème. Des assistants guident les administrateurs, par exemple pour créer des pools d’hôtes, des groupes d’applications et des espaces de travail, et Microsoft fournit une documentation et un support technique de qualité.

Azure ne s’appuie pas sur des outils courants tels que l’Observateur d’événements Windows, mais propose ses propres outils de monitoring et de dépannage tels que Log Analytics et Azure Monitor. Azure Monitoring Insights, notamment, fournit une vue détaillée des diagnostics, des performances, de l’utilisation, des alertes, etc.

Microsoft met à jour ses services Azure en permanence. En novembre 2021, par exemple, l’éditeur a publié la préversion de la mise à l’échelle automatique, qui permet aux équipes IT d’automatiser le démarrage et l’arrêt des hôtes de session à jours et heures fixes. Ainsi, une entreprise qui ferme longuement en fin d’année appréciera de réduire ses coûts de service Azure.

D’autres services Azure peuvent être requis pendant ou après le déploiement initial pour répondre aux besoins des utilisateurs et des systèmes, par exemple des licences mises à niveau, des VM plus efficaces, un complément de stockage et des connexions ExpressRoute supplémentaires. En outre, l’unité Microsoft Consulting peut intervenir pour répondre à de nouveaux besoins et traiter des projets complexes.

Certains services IT ont besoin, par exemple, d’un monitoring détaillé pour leur large base d’utilisateurs AVD. Dans ce cas, un outil tiers tel que ControlUp ou EG Innovations permet de détecter rapidement les incidents utilisateur et système, ce que ne peuvent pas faire les outils AVD natifs. De même, ces options externes permettent de produire des rapports détaillés plus fournis.

Des services et produits tiers, autres que Microsoft Azure, peuvent être nécessaires pour répondre à certains besoins techniques et métier. Bien qu’Azure propose une profusion d’outils et de ressources, d’autres fournisseurs peuvent avoir des offres spécifiques, mieux adaptées pour certaines entreprises.