VDI : les alternatives à Citrix et VMware pour le télétravail

Le rapport de force au sommet du paysage de la virtualisation des postes de travail a changé, Microsoft menant la danse après avoir laissé VMware et Citrix se battre seuls pendant des années.

Cette situation, associée à l'augmentation globale de la demande de télétravail et à l'instabilité corporate de Citrix et de VMware, a permis à des plateformes de virtualisation du poste de travail moins connues d'accroître leur part de marché et leur notoriété. Prenons le temps de nous familiariser avec les autres acteurs du marché de la virtualisation des postes de travail (VDI) et des postes de travail en mode service (DaaS).

Cette liste présente quelques points communs :

Les clients auront des options limitées pour Microsoft Office en utilisant une plateforme non basée sur Azure Virtual Desktop (AVD). Office est toujours disponible sous forme de licence perpétuelle, et d'autres options, telles que Dizzion, sont décrites ci-dessous. En tant que Qualified Multitenant Hoster (QMTH), Dizzion peut fournir Office 365 dans un modèle tarifaire à l'usage.

La plupart de ces fournisseurs, si ce n'est tous, réussissent à attirer les clients mécontents de Citrix, VMware et Microsoft, ou ceux qui ont des cas d'usage plus simples. Nombre de mes interlocuteurs m'ont dit que les clients essayaient d'utiliser l'AVD en première intention, mais qu'ils revenaient sur leur décision lorsqu'ils avaient besoin de fonctionnalités plus avancées. Pour être clair, il en a toujours été ainsi. Chaque fois que Microsoft sortait une nouvelle version de Remote Desktop Services (RDS), les clients se demandaient s'ils allaient enfin pouvoir se débarrasser de Citrix, VMware ou autre.

Voici la liste, par ordre alphabétique et non par classement ou séquence, des entreprises dont il est question dans cet article :

Amazon Workspaces Core.

Cameyo.

Dizzion.

Ericom.

frame.

HP Anyware (anciennement Teradici CAS).

Inuvika.

Leostream.

Nerdio.

Parallels.

Workspot.

Il ne fait aucun doute que j'ai oublié quelqu'un, alors si c'est votre cas, jetez un coup d'œil à mes coordonnées ci-dessous et discutons-en !

Amazon Workspaces Core Amazon Workspaces n'a jamais vraiment été considéré comme une option convaincante pour les grandes entreprises parce qu'il représentait un changement d'approche et ne s'intégrait pas bien aux plateformes existantes, ce qui nécessitait une migration par chariot élévateur. De plus, en cours de route, les clients ont dû faire face à des problèmes de licence pour certains produits Microsoft. Aujourd'hui, les choses changent. Alors qu'Amazon Workspaces existe toujours avec ce que je pense être probablement la chose la plus proche d'un véritable bureau en tant que service - dans le sens où je vous donne une carte de crédit, vous me donnez un bureau - des développements passionnants se produisent autour d'une plateforme appelée Amazon Workspaces Core. Ouvert fin 2022, Workspaces Core représente un moyen d'intégrer vos environnements VDI existants à AWS, ce qui vous permet de localiser les traitements où vous le souhaitez dans un véritable cloud hybride sans effectuer une migration de type "rip-and-replace". Cette approche permet aux clients de migrer vers le cloud à leur propre rythme. Bien que les problèmes de licence restent d'actualité si vous souhaitez utiliser des produits Microsoft, toutes les organisations ne sont pas dépendantes de Microsoft au point de devoir passer à Azure, et Amazon - entre autres fournisseurs - peut offrir des prix et des services compétitifs qui compensent.

Cameyo Au fur et à mesure que les entreprises migrent des applications Windows vers un service Cloud ou SaaS, la dépendance globale à l'égard de Windows, "le poste de travail", s'affaiblit. En réalité, même si nous atteignons un point de basculement où nous n'avons plus besoin de Windows pour son côté "bureau", nous aurons toujours besoin d'exécuter des applications Windows. Et pour exécuter des applications Windows, nous avons besoin d'une version de Windows. C'est pourquoi l'approche de Cameyo est intéressante. L'entreprise a renoncé au bureau, se concentrant sur la fourniture d'un accès à distance aux applications Windows, et uniquement à ces dernières. Les utilisateurs peuvent accéder aux applications à partir de n'importe quel navigateur, mais l'entreprise entretient des relations étroites avec Google, ce qui lui permet d'intégrer Chrome. Cameyo peut également fournir des applications distantes sous la forme d'applications web progressives (PWA), de sorte qu'elles puissent fonctionner de manière autonome - un peu comme une fenêtre transparente - plutôt que dans un onglet du navigateur. Les clients peuvent déployer cette solution dans leurs propres locaux, mais d'après ce que j'ai pu constater, la véritable valeur ajoutée réside dans l'utilisation du service géré par Cameyo. Un bureau entièrement hébergé fonctionnant sur l'infrastructure gérée par Cameyo, qui coûte 30 dollars par utilisateur et par mois, inclut les licences d'accès client RDS et la consommation de cloud, tandis que l'option auto-hébergée coûte 12 dollars par utilisateur et par mois.

Dizzion Dizzion a été sur mon radar depuis au moins 2017, et bien que ses racines soient celles d'une ESN axée sur l'externalisation des processus métier, il s'agit aujourd'hui d'une plate-forme de bureau en mode service à part entière avec une présence mondiale. Dizzion utilise des technologies maison - comme son Cosmos Control Center (C3) et ZLink, un outil de réaffectation de clients légers - ainsi que des intégrations profondes avec des partenaires tels que VMware et IBM pour fournir tout ce dont les clients ont besoin pour supporter une main-d'œuvre à distance. Dizzion a des clients dans tous les domaines - santé, finance, assurance, éducation et autres - mais elle excelle dans l'externalisation des processus d'entreprise, aidant les organisations à communiquer directement avec leurs clients par le biais d'espaces de travail à distance, en mode cloud. Dizzion est également dans la position unique d'être un QMTH de Microsoft, ce qui lui permet de vendre des licences Windows et Office 365 avec facturation à l'usage - ce qui n'est pas toujours possible avec d'autres fournisseurs.

Ericom Ericom a été l'un des moteurs de l'accès aux applications et aux postes de travail distants basé sur le HTML5. Bien qu'Ericom continue de vendre la plateforme de virtualisation des postes de travail PowerTerm WebConnect, la plateforme d'accès aux applications HTML5 AccessNow et son logiciel d'émulation de terminal, Ericom semble se concentrer aujourd'hui sur ses produits ZTEdge Secure Access Service Edge, Remote Browser Isolation et Web Application Isolation.

Frame Si vous avez suivi les progrès de Frame au fil des ans, vous saurez qu'il est entré en scène en tant que plateforme de virtualisation de poste de travail 100 % gérée dans le cloud, capable de fournir des traitements graphiquement intensifs à des clients basés sur un navigateur HTML5. Bien que son acquisition par Nutanix en 2018 ait validé son approche de la virtualisation des postes de travail et la technologie sous-jacente, l'acquisition a eu l'effet involontaire et faux de lier les deux plateformes ensemble. En réalité, Frame vous permet de déployer des postes de travail depuis n'importe où - sur site ou dans le cloud - en utilisant Nutanix, AWS, Azure ou Google Cloud Platform. Frame se concentre sur un accès simple, basé sur un navigateur, aux bureaux et applications Windows en utilisant son protocole WebRTC personnalisé qui ne nécessite aucun plugin ou client. Étant donné qu'il s'agit d'une plateforme basée sur le cloud depuis le premier jour, le déploiement est conçu pour être aussi rationalisé que possible. La plateforme prend en charge la livraison de paquets en tant que PWA, et - avec Citrix, VMware et Cameyo - fait partie des quatre seuls partenaires Chrome Enterprise Recommended. En 2023, Dizzion a racheté Frame à Nutanix, avec des détails sur leurs projets à venir. Frame ajoute constamment de nouvelles fonctionnalités, comme l'authentification unique (SSO) par navigateur avec prise en charge des machines virtuelles reliées à Active Directory, la sauvegarde et la récupération, et la prise en charge de Google Cloud Platform. De plus, c'est l'une des rares entreprises à pouvoir vous diriger vers un environnement client en direct à tout moment : Build-A-Bear Workshop. Si vous voulez voir comment Frame a aidé les clients de Build-A-Bear à concevoir des ours pendant la fermeture du COVID-19, consultez son atelier 3D.

HP Anyware (anciennement Teradici CAS) Teradici s'est forgé une réputation en répondant aux exigences des organisations qui exploitent des charges de travail très précises et graphiquement intenses, telles que celles des secteurs de l'ingénierie, de l'armée et de la radiodiffusion. Teradici a d'ailleurs remporté un Engineering Emmy pour ses efforts dans le domaine de la radiodiffusion et de la production de médias. Avant l'acquisition, HP n'était pas étranger à ces domaines, ayant exploité le produit Remote Graphics Software (RGS) pendant de nombreuses années. L'acquisition de Teradici et de son protocole PC-over-IP permet à HP de continuer à servir ces cas d'utilisation tout en ajoutant une plate-forme de virtualisation des postes de travail mature pour prendre en charge le travail hybride pour un plus grand nombre d'utilisateurs. Bien sûr, cela se marie bien avec les activités de HP dans le domaine des clients légers.

Inuvika Bien qu'elle soit nouvelle pour moi et pour la plupart des gens en Amérique du Nord, Inuvika a vu une grande partie de ses affaires venir d'Amérique du Sud et d'Afrique du Sud, où elle a eu du succès avec des organisations d'éducation, de gouvernement et de télécommunication. Basée sur un back-end entièrement Linux et agnostique vis-à-vis des hyperviseurs, qui peut être déployée sur site ou en Cloud, Inuvika est une alternative peu coûteuse à d'autres plates-formes plus traditionnelles que les organisations peuvent choisir. Le fournisseur propose une gestion basée sur le web qui se veut suffisamment simple pour que les organisations disposant de peu de personnel informatique ou d'expérience puissent tout de même mettre en place et fournir un environnement de bureau à distance. Le produit dispose de capacités intégrées de gestion des applications et des profils, et tout est basé sur les sessions, il n'y a donc pas de VDI. Il est toujours possible de publier des postes de travail.

Leostream Il existe un monde au-delà de RDP, HDX et Blast Extreme, un monde dont les noms de protocoles semblent étranges, comme RGS, TGX, Scyld, NICE DCV et NX. C'est dans ce monde que Leostream vit, et c'est là que ce fournisseur existe depuis près de 20 ans. Vous n'avez probablement pas entendu parler de Leostream, surtout si vous êtes un client Citrix ou VMware Horizon. Alors que VMware, Citrix et Microsoft se concentrent sur les 80 % d'utilisateurs dans le monde, Leostream est le courtier en bureaux virtuels et en applications pour tous les autres. Leostream est totalement agnostique, ce qui lui permet d'ajouter un quatrième "n'importe quoi" à sa liste : n'importe quel bureau ou application, pour n'importe quel utilisateur, sur n'importe quel appareil, avec n'importe quel protocole. Il aide également au provisioning des images et s'intègre avec les fournisseurs de cloud, VMware et OpenStack. Les clients de Leostream sont souvent des entreprises de haute technologie ou ont des charges de travail exigeantes avec des besoins graphiques à distance spécialisés, comme le pétrole et le gaz, la finance, l'ingénierie, le multimédia, la conception assistée par ordinateur, la fabrication assistée par ordinateur et bien d'autres encore. Dans certains cas, il s'agit davantage d'un accès à distance à des postes de travail physiques très performants que de postes de travail et d'applications centralisés. Comme vous pouvez l'imaginer, la pandémie s'est révélée être une affaire importante pour Leostream, en particulier dans le domaine des médias et de la radiodiffusion. Leostream a même remporté un Emmy en 2022 pour son travail de création d'environnements de production à distance sécurisés. Cela fait deux Emmy sur cette liste, si vous tenez à compter les points.

Nerdio Nerdio est intéressant car, alors que la plupart des autres fournisseurs de cette liste disposent d'une plateforme qu'ils ont construite plus ou moins à partir de zéro, Nerdio s'est attelé à Azure Virtual Desktop. Le fournisseur a élaboré deux offres qui constituent en fait un ensemble complet d'outils avancés pouvant être utilisés par les clients ou les MSP pour fournir plus efficacement des postes de travail et des applications basés sur AVD. Nerdio existe depuis longtemps en tant que fournisseur DaaS et MSP, avec des racines qui remontent à 2010 et au-delà. Nerdio Manager for Enterprise peut simplifier la gestion et le déploiement des environnements AVD, de sorte que les clients n'ont pas besoin d'être des experts Azure. De plus, il peut optimiser le stockage et la consommation de ressources afin de réduire les coûts de consommation d'Azure. Il s'agit essentiellement d'une solution intermédiaire entre l'AVD natif et une plateforme distincte. Cela fonctionne pour Nerdio, mais place le vendeur dans une position risquée si Microsoft devait développer la même fonctionnalité que celle offerte par Nerdio. La pression est donc sur Nerdio pour qu'il continue d'innover, et avec un cycle de financement récemment clôturé, je m'attends à ce que Nerdio poursuive sa croissance.

Parallels Parallels, connu à la fois pour la virtualisation de bureau et son hyperviseur client pour macOS qui permet d'exécuter Windows, Linux, macOS ou d'autres OS en tant que machines virtuelles sur les Mac, a connu quelques changements au cours des dernières années. Tout d'abord, Corel a acquis Parallel en 2018 - oui, le même Corel de CorelDraw, WordPerfect et PaintShop Pro. En 2022, Corel a changé son nom en Alludo - prononcé ah-loo-doh bien que le nom provienne du langage textuel "All U Do" - mais les noms des lignes de produits respectifs sous l'égide d'Alludo restent les mêmes. Parallels a connu une croissance ces dernières années en aidant les clients AVD à configurer leurs environnements sans toucher le portail Azure. En utilisant Parallels RAS avec les charges de travail sur site et basées sur AVD, les clients ont pu créer des environnements hybrides plutôt que de migrer d'une plate-forme à l'autre. L'éditeur offre une mise à l'échelle automatique, une gestion simplifiée, une prise en charge de la gestion de l'attachement des applications MSIX et de la configuration FSLogix, etc. De plus, le modèle de licensing est très simple : un seul prix fixe par utilisateur simultané et par an qui vous permet de bénéficier de toutes les offres de Parallels.

Workspot Parmi les entreprises les plus anciennes de cette liste, Workspot a construit sa propre plate-forme à partir de zéro pour fournir un service managé à ses clients. C'est particulièrement vrai pour ceux qui ont essayé de se débrouiller seuls au début de la pandémie et qui ont maintenant besoin de rendre leurs pratiques de virtualisation des postes de travail plus durables du point de vue des coûts et de l'efficacité. Workspot a particulièrement bien réussi à aider ses clients à gérer des charges de travail à forte intensité de GPU, notamment dans les domaines de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction. De nombreux clients Azure sont familiers avec le défi de trouver des fournisseurs qu'ils peuvent utiliser pour épuiser leurs crédits Azure. Workspot brille dans ce domaine avec un modèle de tarification flexible où les clients ont la possibilité de payer Workspot directement pour tous les coûts - Workspot et la consommation cloud - ou de séparer les factures Workspot et Azure afin de pouvoir utiliser leurs crédits Azure.