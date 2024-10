Comment choisir le LLM qui vous convient le mieux ?

Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 a démontré le potentiel de l’IA générative pour les entreprises. En 2024, l’espace des grands modèles de langage s’est rapidement élargi, avec de nombreux modèles disponibles pour différents cas d’utilisation.

Avec autant de LLMs, choisir le bon peut s’avérer difficile. Il faut comparer des facteurs tels que la taille du modèle, la précision, la fonctionnalité de l’agent, la prise en charge des langues et les performances de référence, et prendre en compte des éléments pratiques tels que le coût, l’évolutivité, la vitesse d’inférence et la compatibilité avec l’infrastructure existante.

Facteurs à prendre en compte lors du choix d’un LLM

Lors du choix d’un LLM, il est essentiel d’évaluer à la fois les différents aspects du modèle et les cas d’utilisation auxquels il est destiné.

L’évaluation holistique des modèles permet d’obtenir une image plus claire de leur efficacité globale. Par exemple, certains modèles offrent des capacités avancées, telles que des entrées multimodales, l’appel de fonctions ou le réglage fin, mais ces caractéristiques peuvent s’accompagner de compromis en matière de disponibilité ou d’exigences en matière d’infrastructure.

Les aspects clés à prendre en compte lors du choix d’un LLM comprennent la performance du modèle sur différents points de référence, la taille de la fenêtre contextuelle, les caractéristiques uniques et les exigences en matière d’infrastructure.

Critères de performance

Lorsque GPT-4 a été lancé en mars 2023, OpenAI s’est vanté de la forte performance du modèle sur des benchmarks tels que MMLU, TruthfulQA et HellaSwag. D’autres fournisseurs de LLM font également référence aux performances de référence lorsqu’ils lancent de nouveaux modèles ou des mises à jour. Mais que signifient réellement ces critères ?

MMLU . Acronyme de Massive Multitask Language Understanding, MMLU évalue un LLM dans 57 matières différentes, dont les mathématiques, l’histoire et le droit. Il teste non seulement la mémorisation, mais aussi l’application des connaissances, exigeant souvent une compréhension de niveau universitaire pour répondre correctement aux questions.

. Acronyme de Massive Multitask Language Understanding, MMLU évalue un LLM dans 57 matières différentes, dont les mathématiques, l’histoire et le droit. Il teste non seulement la mémorisation, mais aussi l’application des connaissances, exigeant souvent une compréhension de niveau universitaire pour répondre correctement aux questions. HellaSwag . Acronyme de Harder Endings, Longer contexts, and Low-shot Activities for Situations With Adversarial Generations, HellaSwag teste la capacité d’un LLM à appliquer un raisonnement de bon sens lorsqu’il répond à une question.

. Acronyme de Harder Endings, Longer contexts, and Low-shot Activities for Situations With Adversarial Generations, HellaSwag teste la capacité d’un LLM à appliquer un raisonnement de bon sens lorsqu’il répond à une question. TruthfulQA . Ce critère mesure la capacité d’un LLM à éviter de produire des informations fausses ou trompeuses, connues sous le nom d’hallucinations.

. Ce critère mesure la capacité d’un LLM à éviter de produire des informations fausses ou trompeuses, connues sous le nom d’hallucinations. NIHS. Acronyme de needle in a haystack (aiguille dans une botte de foin), cette mesure évalue la manière dont les modèles gèrent les tâches d’extraction de longs contextes. Elle évalue la capacité d’un LLM à extraire des informations spécifiques (l’aiguille) d’un long passage de texte (la botte de foin).

Parmi ces critères et d’autres similaires, MMLU est le plus largement utilisé pour mesurer la performance globale d’un LLM. Bien que MMLU soit un bon indicateur de la qualité d’un modèle, il ne couvre pas tous les aspects du raisonnement et de la connaissance. Pour obtenir une vision complète des performances d’un LLM, il est important d’évaluer les modèles sur plusieurs points de référence afin de voir comment ils se comportent dans différentes tâches et différents domaines.

Taille de la fenêtre contextuelle

Un autre facteur à prendre en compte lors de l’évaluation d’un LLM est sa fenêtre contextuelle : la quantité d’entrées qu’il peut traiter en même temps. Différents LLM ont des fenêtres de contexte différentes – mesurées en tokens, qui représentent de petits morceaux de texte –, et les vendeurs améliorent constamment la taille de la fenêtre de contexte pour rester compétitifs.

Par exemple, Claude 2.1 d’Anthropic a été publié en novembre 2023 avec une fenêtre contextuelle de 200 000 tokens, soit environ 150 000 mots. Malgré cette augmentation de la capacité par rapport aux versions précédentes, les utilisateurs ont noté que les performances de Claude avaient tendance à diminuer lorsqu’il traitait de grandes quantités d’informations. Cela suggère qu’une fenêtre contextuelle plus large ne se traduit pas nécessairement par une meilleure qualité de traitement.

Caractéristiques uniques du modèle

Si les critères de performance et la taille de la fenêtre contextuelle couvrent certaines capacités du LLM, il faut également évaluer d’autres caractéristiques du modèle, telles que les capacités linguistiques, la multimodalité, le réglage fin, la disponibilité et d’autres caractéristiques spécifiques qui correspondent à leurs besoins.

Prenons l’exemple de Gemini 1.5 de Google. Le tableau ci-dessous présente quelques-unes de ses principales caractéristiques.

Facteur Gemini 1.5 Pro Multilingue Oui Multimodal Oui Support du fine-tuning Oui Fenêtre de contexte Jusqu'à 2 million de jetons (~ 1,5 million de mots) Appel de fonction Oui Mode JSON Oui Disponibilité Service cloud uniquement Score MMLU score 81,9

Bien que Gemini 1.5 possède des propriétés impressionnantes – notamment le fait d’être le seul modèle capable de gérer jusqu’à 2 millions de jetons au moment de la publication –, il n’est disponible que sous la forme d’un service Cloud via Google. Cela pourrait constituer un inconvénient pour les organisations qui utilisent un autre fournisseur de services cloud, qui souhaitent héberger des LLM sur leur infrastructure ou qui ont besoin d’exécuter des LLM sur un petit appareil.

Heureusement, une large gamme de LLM permet un déploiement sur site. Par exemple, la série de modèles Llama 3 de Meta offre une variété de tailles de modèles et de fonctionnalités, permettant plus de flexibilité aux organisations ayant des exigences spécifiques en matière d’infrastructure.

Exigences en matière de GPU

Un autre élément essentiel à évaluer lors du choix d’un LLM concerne les exigences en matière d’infrastructure.

Les modèles plus importants, avec plus de paramètres, ont besoin de plus de VRAM GPU pour fonctionner efficacement sur l’infrastructure d’une organisation. Une règle générale consiste à doubler le nombre de paramètres (en milliards) pour estimer la quantité de VRAM GPU nécessaire à un modèle. Par exemple, un modèle comportant 1 milliard de paramètres nécessiterait environ 2 Go de GPU VRAM pour fonctionner efficacement.

À titre d’exemple, le tableau ci-dessous présente les caractéristiques, les capacités et les besoins en GPU de plusieurs modèles Llama.

Modèle Fenêtre de contexte Fonctionnalités Besoin en VRAM GPU Applications Score MMLU Llama 3.2 1B 128K jetons Multilingue, texte uniquement Bas (2 Go) Edge computing, terminaux mobiles 49 Llama 3.2 3B 128K jetons Multilingue, texte uniquement Bas (4 Go) Edge computing, terminaux mobiles 63 Llama 3.2 11B 128K jetons Multimodal (texte + image) Moyen (22 Go) Reconnaissance d'image, analyse de documents 73 Llama 3.2 90B 128K jetons Multimodal (texte + image) Élevé (180 Go) Reconnaissance d'image avancée, tâches complexes 86 Llama 3.1 405B 128K tokens Multilingue, capacités à l'état de l'art Très élevé (810 Go) Connaissances générales, mathématiques, utilisation d'outils, traduction 87

Lors de l’examen des exigences en matière de GPU, le choix d’un LLM dépendra fortement du cas d’utilisation prévu. Par exemple, si l’objectif est d’exécuter une application LLM avec des fonctions de vision sur un appareil standard d’utilisateur final, Llama 3.2 11B pourrait être un bon choix, car il prend en charge les tâches de vision tout en ne nécessitant qu’une mémoire modérée. Cependant, si l’application est destinée à des appareils mobiles, le Llama 3.2 1B pourrait être plus approprié grâce à ses besoins en mémoire plus faibles, qui lui permettent de fonctionner sur des appareils plus petits.