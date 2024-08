Comment détecter et supprimer les logiciels malveillants d’un iPhone ?

Les appareils mobiles tels que les iPhones peuvent créer de nouveaux problèmes de sécurité pour les entreprises, et les logiciels malveillants s’accompagnent de considérations particulières sur ces terminaux.

Les appareils Apple sont connus pour leur chiffrement puissant, leur processus de démarrage sécurisé et d’autres fonctions centrées sur la sécurité qui peuvent aider à protéger les données sensibles de l’entreprise et la vie privée de l’utilisateur final. Bien que ces caractéristiques aient rendu les appareils Apple attrayants pour les organisations soucieuses de la confidentialité et de la sécurité des données, les logiciels malveillants mobiles constituent toujours une menace que les administrateurs de parcs doivent prendre en considération avec les iPhones d’entreprise.

Les différents types d’attaques de logiciels malveillants, qui ont longtemps été un problème pour les ordinateurs de bureau, comme les spywares, peuvent également concerner les smartphones, et il existe également de nouveaux vecteurs d’attaque, tels que le smishing (hameçonnage par SMS), qui ciblent spécifiquement les terminaux mobiles. Pour éviter les dommages causés par les logiciels malveillants, les équipes informatiques doivent savoir comment prévenir, détecter et supprimer les logiciels malveillants sur les iPhones.

Les iPhones sont-ils vulnérables aux logiciels malveillants ? Les appareils Apple ont traditionnellement la réputation d’être moins sujets aux logiciels malveillants que les autres systèmes d’exploitation. Cela s’explique principalement par deux facteurs : la nature fermée de l’écosystème Apple et l’importance accordée par l’entreprise à la sécurité. En maintenant les utilisateurs au sein d’une plateforme propriétaire, Apple est à même de contrôler étroitement le code qui peut ou ne peut pas être téléchargé ou exécuté sur ces appareils, en veillant à ce que les utilisateurs ne puissent installer que des applications vérifiées et approuvées sur les iPhones, les iPads et les Macs. Cette approche, associée aux directives et politiques strictes de l’entreprise à l’égard des développeurs d’applications, a permis de limiter la diffusion de logiciels malveillants par l’intermédiaire de l’App Store officiel. En outre, Apple accorde une grande importance à la sécurité et a intégré de nombreuses fonctions de sécurité dans ses appareils et ses logiciels. Par exemple, iOS et macOS intègrent le chiffrement, des processus de démarrage sécurisés et la conteneurisation, pour aider à se protéger contre les menaces de sécurité, telles que les logiciels malveillants. Apple a également conçu des outils d’entreprise, comme Automated Device Enrollment, pour s’assurer que les appareils sont toujours administrés et supervisés. Ce qui donne aux administrateurs informatiques les privilèges les plus élevés sur les appareils appartenant à l’entreprise pour leur gestion et leur sécurisation. La nature étroitement maîtrisée de l’écosystème d’Apple peut offrir un degré de protection indéniable contre certains types d’attaques, mais elle n’est pas infaillible. Par exemple, il est arrivé que des auteurs de logiciels malveillants exploitent des vulnérabilités dans iOS ou d’autres composants logiciels pour accéder aux données des utilisateurs. Les mises à jour d’iOS corrigent régulièrement des vulnérabilités inédites, de type zero-day, susceptibles de permettre à une application malveillante d’exécuter du code avec les privilèges élevés, jusqu’à accorder à un tiers distant le contrôle de l’appareil. Bien que les terminaux Apple continuent de jouir d’une solide réputation en matière de sécurité, les utilisateurs et les administrateurs de parcs doivent prendre des mesures pour protéger leurs appareils – utiliser des mots de passe robustes, maintenir les logiciels à jour et investir dans des outils de gestion des appareils mobiles (MDM) et de détection des menaces mobiles (MTD) –, afin de prévenir les logiciels malveillants et permettre aux administrateurs de remédier à toute menace. Grâce à ces mesures, les organisations peuvent garantir la sécurité des données et des appareils de l’entreprise.

Quels sont les signes de la présence de logiciels malveillants sur les iPhones ? Les utilisateurs et le service informatique doivent être attentifs aux performances de l’iPhone et de l’iPad, car de nombreux problèmes peuvent apparaître à la suite d’une infection par un logiciel malveillant. Soyez attentifs aux signes tels que les notifications inhabituelles et les comportements erratiques sur les appareils mobiles afin de détecter les logiciels malveillants avant qu’ils ne deviennent un problème plus important. Applications inconnues L’un des signes révélateurs de la présence de logiciels malveillants sur un iPhone est celui d’applications ou de programmes inconnus. Des acteurs malveillants peuvent installer des maliciels pour accéder à l’appareil d’un utilisateur, voler des données et même détourner des comptes. Si les utilisateurs remarquent des applications qu’ils n’ont pas installées, il se peut que le téléphone soit compromis. Réception ou envoi de messages inhabituels Pour qu’un logiciel malveillant puisse envoyer des SMS, il doit avoir accès au système de messagerie et aux autorisations de l’appareil, ce qui peut s’avérer difficile pour les cybercriminels à l’insu de l’utilisateur ou sans son consentement. Cependant, grâce à des méthodes telles que l’ingénierie sociale, les acteurs malveillants peuvent trouver des moyens d’accéder aux informations iCloud des utilisateurs, ce qui leur permet d’accéder à des services tels que iMessage. Si un utilisateur remarque que des messages inhabituels sont envoyés ou reçus sur son appareil, il est important d’en rechercher la source et de vérifier s’il n’y a pas d’infection. Utilisation excessive de données L’utilisation excessive de données est un autre signe d’infection par un logiciel malveillant sur un iPhone. Les logiciels malveillants doivent souvent renvoyer des informations à leur serveur de commande et de contrôle, ce qui entraîne une surconsommation de données. Si un utilisateur constate une consommation de données anormalement élevée, il est peut-être temps de vérifier si des programmes malveillants ont été installés sur l’appareil. Certains systèmes MDM peuvent surveiller l’utilisation des données et fournir aux administrateurs informatiques des outils et des rapports sur la consommation de données. Décharge inhabituelle de la batterie Les logiciels malveillants peuvent également être à l’origine d’une décharge importante de la batterie, car ils fonctionnent en arrière-plan et consomment de l’énergie à l’insu de l’utilisateur. Si la batterie d’un téléphone se décharge plus rapidement que d’habitude, il peut être judicieux de vérifier si un logiciel suspect fonctionne en arrière-plan. Notifications inattendues Des notifications inattendues provenant de sources ou d’applications inconnues peuvent également suggérer la présence de logiciels malveillants sur un iPhone. Certains programmes malveillants sont conçus pour envoyer des messages de spam et afficher des fenêtres pop-up. Si les utilisateurs remarquent quelque chose d’inhabituel, cela peut signifier que l’appareil est infecté par un logiciel malveillant. Performances erratiques et plantages Les logiciels malveillants peuvent provoquer des comportements inattendus sur les iPhones. L’appareil peut redémarrer ou s’éteindre brusquement, et les applications peuvent se bloquer ou se figer, même si elles fonctionnaient sans problème auparavant.