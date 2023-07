Comprendre la suite Microsoft Intune vs. Endpoint Manager

Microsoft Intune est la plateforme de gestion unifiée des points de terminaison de Microsoft avec de nombreux cas d’usage pour les tâches de gestion des appareils et de sécurité des données en mode cloud et sur site.

La famille de produits Microsoft Intune regroupe tous les différents services et outils que l'IT peut utiliser pour gérer et surveiller les périphériques de terminaison tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les machines virtuelles et même les serveurs. Ces services et outils de gestion combinent la force des produits existants, y compris Microsoft Intune, Configuration Manager, Enpoint Analytics, Windows Autopilot et les autres services disponibles via le centre d'administration Microsoft Intune.

Depuis mars 2023, cette famille de produits s'est encore agrandie avec l'introduction de la suite Microsoft Intune. La suite Intune est un ensemble de nouveaux composants avancés de gestion et de sécurité des points d'extrémité, ayant pour but de combler les lacunes dans les outils préexistants de gestion et de sécurité des points d'extrémité fournis par Microsoft.

Qu’est-il arrivé à Microsoft Endpoint Manager ? Lors de Microsoft Ignite 2022, Microsoft a annoncé une refonte complète de ses produits de gestion de points d'extrémité. Cette refonte recouvrait la présentation initiale de la suite Intune et le changement de nom de Microsoft Endpoint Manager en Microsoft Intune. Ce changement a faire revenir un nom qui, en pratique, n'avait jamais disparu : Microsoft Intune. Jusqu'à ce moment, Intune était encore le nom de la plateforme de gestion en cloud de Microsoft pour les points d'extrémité. A partir de ce moment, Intune a reçu une position plus importante au sein de la plateforme de gestion unifiée des points d'extrémité (UEM) de Microsoft. Il est devenu le nom de la famille de produits qui contient les plateformes de gestion unifiée des points d'extrémité de Microsoft, et le nom Microsoft Endpoint Manager n'existe plus. D'un point de vue technique, cependant, peu de choses ont changé. Microsoft Endpoint Manager n'était que le nom de la solution de gestion des points d'extrémité. Le changement de nom n’implique pas grand-chose pour l'administrateur informatique. Avant, un administrateur informatique se rendait au centre d'administration de Microsoft Endpoint Manager et maintenant, un administrateur informatique doit se rendre au centre d'administration de Microsoft Intune.

Que recouvre la famille de produits Microsoft Intune ? Microsoft Intune, la dernière refonte des services de gestion des points de terminaison de Microsoft, rassemble les produits existants dans une seule famille de produits et presque une seule interface de gestion. L'interface d'administration pour la plupart des fonctionnalités des différents produits est accessible via le centre d'administration de Microsoft Intune, que Microsoft fournissait auparavant via le centre d’administration Microsoft Endpoint Manager. La seule exception est Configuration Manager : ce produit conserve toujours sa propre interface d'administration via la console d'administration Configuration Manager. En plus de simplifier l'expérience administrateur, Intune facilite le processus de gestion de licences pour les clients. Par exemple, une licence pour Configuration Manager inclut également une licence pour Intune. Cela simplifie la tâche pour les organisations de tous types d'environnements – sur site, en cloud ou un modèle hybride. Une exception à cela est l'introduction de la suite Intune. Celle-ci comprend de nouveaux composants avec un modèle de licence distinct pour ces solutions. Voici un examen plus approfondi des principaux produits et outils qui font partie de la famille de produits Microsoft Intune. Microsoft Intune Microsoft Intune peut toujours être utilisé comme une plateforme de gestion distincte pour la gestion des appareils mobiles (MDM) et la gestion unifiée des terminaux (UEM). Les administrateurs informatiques peuvent gérer les configurations et vérifier la conformité sur les appareils Android, iOS, iPadOS, macOS et Windows. La vérification de la conformité est même disponible pour les appareils Linux. Les services informatiques peuvent également configurer des applications et protéger les données dans les applications sur Android, iOS et iPadOS. Une intégration basique pour Chrome OS est également disponible. En plus de ces fonctionnalités intégrées, Intune propose de nombreuses intégrations avec des produits tiers et, bien sûr, d'autres produits Microsoft. Ces intégrations peuvent être très utiles pour les organisations qui cherchent à respecter les normes de conformité de l'industrie. Configuration Manager Auparavant connu sous le nom de System Center Configuration Manager, Configuration Manager fait désormais partie de la famille de produits Microsoft Intune et Microsoft l'a rebaptisé Microsoft Configuration Manager. Pour autant, les administrateurs informatiques peuvent toujours utiliser Configuration Manager comme un produit autonome distinct. Configuration Manager est la plateforme de gestion des appareils sur site de Microsoft. Les administrateurs informatiques peuvent l'utiliser pour gérer les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les serveurs pour les organisations. Ils peuvent gérer ces appareils sur l'intranet et l'internet. Cela permet à l'informatique de déployer des applications, des mises à jour de logiciels et des systèmes d'exploitation, de surveiller la conformité et d'interroger les appareils, entre autres tâches. Pour initier une migration en cloud, l'informatique peut connecter le Configuration Manager au fournisseur de cloud, ajouter plus de fonctionnalités et passer à l'interface administrative unique dans le centre d'administration Microsoft Intune. Co-gestion Avec le service de co-gestion de Microsoft, les administrateurs informatiques disposent d'un pont entre un environnement sur site et un environnement en cloud. Il permet aux administrateurs informatiques de combiner Configuration Manager avec Intune pour la gestion des points de terminaison Windows. Avec la licence simplifiée qui accompagne Microsoft Intune, cela ne nécessite aucune licence supplémentaire. La co-gestion signifie que l'IT gère les appareils à la fois avec Configuration Manager et Intune. Cette combinaison facilite le passage au cloud pour les organisations en basculant les traitements de Configuration Manager vers Intune. Ces traitements sont simplement des groupes d'options de configuration que l'IT bascule d'un produit de gestion de périphériques à un autre. Endpoint Analytics Endpoint Analystics est un service en mode cloud qui s'intègre directement à Microsoft Intune pour fournir des indicateurs et des informations sur la santé et les performances des appareils Windows au sein de l'environnement. L'équipe informatique peut utiliser ces indicateurs pour identifier des problèmes de compatibilité avec les applications, les pilotes et les mises à jour de sécurité, afin d'obtenir des informations sur les performances de l'appareil. Windows Autopilot Windows Autopilot est une plateforme en mode cloud que les administrateurs IT peuvent utiliser pour configurer des appareils Windows pour une expérience clés-en-main pour les utilisateurs finaux. De cette façon, les organisations peuvent rapidement mettre en service des appareils sans avoir à les imager manuellement. Au cours de cette expérience, Windows Autopilot installe des applications et applique des configurations. Ces configurations comprennent des options pour joindre les appareils à Azure Active Directory (Azure AD) et inscrire automatiquement les appareils à Intune ou Configuration Manager. L'une des configurations les plus importantes que l'IT devra définir via Windows Autopilot est le type de compte de l'utilisateur final de l’appareil – standard ou administrateur. Suite Microsoft Intune La suite Microsoft Intune est un ensemble de plateformes avancées de gestion et de sécurité des points d'extrémité. À l'heure actuelle, cela inclut la capacité à : fournir une assistance à distance (Remote Help) ; gérer les privilèges des points d'extrémité (Endpoint Privilege Managerment) ; gérer le VPN sur les applications mobiles (Microsoft Tunnel for MAM) ; gérer la protection des appareils spécialisés ; et recevoir des analyses avancées des points d'extrémité. Outre les outils et utilitaires actuellement disponibles, Microsoft a déjà annoncé d'autres nouveautés, avec notamment une option pour la gestion des certificats et une autre distincte pour les mises à jour d'applications tierces.