La délicate évaluation des EDR

Choisir une solution de détection et de réponse sur les postes de travail et les serveurs – que l’on nomme génériquement endpoints, d’où le terme Endpoint Detection and Response (EDR) – peut s’avérer épineux. L’expérience de SeLoger.com l’illustre bien : son équipe de sécurité a commencé par essayer de confronter des EDR à des logiciels malveillants connus et inconnus pour découvrir des taux de détection extrêmement bas et, de prime abord, décevants. Conclusion de son RSSI, Gilles Lorrain, lors d’un atelier organisé à l’occasion de l’édition 2022 des Assises de la Sécurité : « il ne faut pas tester un EDR comme un antivirus ». Et ce n’est en fait pas véritablement une surprise.

Aux origines de l’EDR Pour le comprendre, il peut être nécessaire de remonter aux origines de l’EDR. En 2015, s’ils existaient déjà, Gartner ne leur consacrait pas encore de quadrant magique. Le cabinet d’analystes expliquait alors que les EDR avaient émergé « pour satisfaire le besoin de répondre plus rapidement aux attaques échappant à la détection par les plateformes existantes de protection des endpoints (EPP) ». Pour faire simple : les antivirus traditionnels, et plus particulièrement ceux limités à la détection des menaces à partir de bases de signatures montrant alors de plus en plus leurs limites. Les EDR ont commencé par se différencier avec la collecte de nombreux événements sécurité réseau et sur les endpoints, les comparant à des indicateurs ou des comportements potentiellement malicieux connus. Par exemple des techniques utilisées par du code malveillant pour s’injecter directement dans un processus inoffensif s’exécutant déjà en mémoire vive. Une technique connue sous le nom de process hollowing. Sans surprise, l’EDR s’est d’abord imposé comme un outil augmentant la visibilité sur le système d’information et éliminant certains angles morts afin d’aider les équipes de sécurité opérationnelle, dans les SOC, à identifier plus rapidement les signaux faibles susceptibles de trahir une attaque en cours et à y répondre. Les analystes de Gartner ne manquaient pas de le souligner : en 2017, ils expliquaient qu’il était important de ne pas considérer l’EDR comme « un remplacement des autres outils de sécurité des points de terminaison. C’est souvent un complément de détection et de visibilité ». De manière sommaire, ils ajoutaient que « l’EDR se concentre sur la réponse aux incidents et sur la découverte d’activités malicieuses sophistiquées », quand l’EPP relève de « l’hygiène » de base pour protéger contre les menaces bien connues. Des éléments complémentaires, donc, mais de plus en plus indispensables l’un comme l’autre.

Sa fusion programmée avec l’EPP C’est sans trop de surprise que les déploiements d’EDR ont initialement ont la mise sur la complémentarité. À la rentrée 2019, les témoignages de projets combinant Microsoft Defender avec un EDR hors éditeur d’antivirus classique se multipliaient. Pour autant, la fusion entre EDR et EPP est rapidement apparue inévitable. Dans l’édition 2019 de son quadrant magique sur l’EPP, Gartner prenait ainsi acte de l’évolution du marché et indiquait que « les capacités traditionnelles trouvées dans le marché de l’EDR sont désormais considérées comme des composants essentiels d’un EPP capable d’adresser et de répondre aux menaces modernes ». Le rapprochement s’est tout naturellement opéré en ordre dispersé. Mais un autre phénomène est venu l’encourager : la cybercriminalité crapuleuse a changé ses pratiques. En 2019, avec la multiplication des cyberattaques avec rançongiciel impliquant une compromission en profondeur, il est apparu évident que les cybercriminels simplement motivés par l’appât du gain empruntaient de plus en plus aux acteurs étatiques – les APT. Ivan Kwiatkowski, chercheur en sécurité au sein du GReAT (Global Research & Analysis Team) de Kaspersky et connu sur Twitter sous le pseudonyme @JusticeRage, l’expliquait au MagIT début 2020 : « traditionnellement, on avait tendance à représenter la topologie des cyberattaques comme une pyramide, avec tout en bas, le bruit de fond, à savoir les scans de ports, les attaques en force brute, etc. Au-dessus, on plaçait la cybercriminalité, et tout en haut, les APT. Une forme de ruissellement était supposée : les chercheurs documentent les techniques, tactiques et procédures (TTP) des APT, et les acteurs de la cyberdélinquance/cybercriminalité s’en inspirent pour peaufiner leurs attaques et devenir graduellement plus performants ».