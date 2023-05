Acronis ajoute l'EDR à la sécurité des points finaux

Acronis a lancé une plateforme de détection et de réponse pour Acronis Cyber Protect Cloud. Elle vient compléter le portefeuille de sécurité d'Acronis dans sa volonté de proposer une plateforme complète pour les fournisseurs de services managés, les revendeurs à valeur ajoutée et les entreprises. Mais l’éditeur s’invite là sur un marché déjà encombré.

La plateforme EDR est conçue pour détecter les comportements et les événements anormaux des utilisateurs sur les terminaux des entreprises, y compris les ordinateurs portables et les appareils mobiles, dans le but de découvrir et de contenir d’éventuelles cyberattaques. Elle fonctionne en parallèle avec les autres technologies de sécurité des terminaux d'Acronis, y compris les anti-malwares basés sur les signatures et les heuristiques, afin de fournir une visibilité sur les attaques plus complexes, telles que celles exploitant des vulnérabilités inédites, dite zero-day.

Acronis EDR est également intégré à la technologie de détection des menaces (TDT) d'Intel, un système sur une architecture de puce utilisé pour découvrir des attaques telles que les logiciels malveillants sans fichier qui se déploient dans la mémoire.

Les analystes considèrent que cette nouvelle technologie de sécurité des terminaux comble une lacune dans le portefeuille d'Acronis, mais ils estiment que le fournisseur devra faire face à une forte concurrence de la part d'acteurs bien établis.

« Le défi consiste à convaincre [les clients] que c'est dans leur intérêt », a déclaré Michael Suby, analyste chez IDC : « je ne dis pas qu'ils n'y parviendront pas. Mais il s'agit d'un petit acteur sur un grand marché ».

Rattraper le retard et rivaliser La plateforme EDR s'ajoute à la plateforme de sécurité et de protection des points de terminaison (EPP) d'Acronis et contribue à uniformiser les règles du jeu avec d'autres acteurs du marché, notamment Trend Micro, Trellix, CrowdStrike, SentinelOne, Microsoft et Broadcom, selon Matthew Ball, analyste monde de la recherche sur l'infrastructure, le cloud et la cybersécurité chez Canalys. « Un grand nombre de produits existants n'offrent que la partie protection », estime Matthew Ball. Or selon lui, « ce dont ils ont besoin, c'est d'une détection et d'une réponse continues aux incidents. C'est là que se trouve le marché actuellement. Acronis est en train de rattraper son retard dans ce domaine ». Plutôt que de travailler avec un fournisseur tiers, Acronis a construit sa propre plateforme d’EDR – une décision qui renforce son offre globale de sécurité, car l'EPP et l'EDR sont complémentaires. « La combinaison de l'EPP et de l'EDR induit une sorte de cycle d'apprentissage », observe Matthew Ball, « car je peux prendre ce que j'ai appris dans l'EDR et améliorer mon EPP ». Parce que la pile technologique d'Acronis inclut des fonctionnalités de sauvegarde de fichiers et de reprise après sinistre, le fournisseur offre également un chemin intégré vers la remédiation – un atout pour Acronis sur le marché de l'EDR, selon les analystes. « Je ne connais personne d'autre qui dispose d'une solution de sauvegarde et de récupération », relève ainsi Matthew Ball : « en ajoutant la sécurité, cela aide [les fournisseurs de services managés] à consolider les fournisseurs avec lesquels ils doivent travailler ». Cela permet potentiellement de consolider le nombre de plates-formes entre lesquelles les clients doivent jongler. Elle offre également un produit qui s'aligne sur le cadre de risque de cybersécurité NIST américain, qui consiste à identifier, protéger, détecter, répondre et récupérer, selon Christophe Bertrand, analyste au sein de l'Enterprise Strategy Group (ESG) de TechTarget. Pour lui, « l'idée est de fournir une sorte de guichet unique pour toutes ces capacités », faisant référence à la combinaison de sauvegarde, de récupération et de cybersécurité d'Acronis. Aucun fournisseur – y compris Acronis – ne peut fournir un produit qui réponde au cadre NIST et les entreprises doivent penser en termes d'écosystème, selon Christophe Bertrand. Mais, a-t-il noté, la plateforme EDR d'Acronis reflète ce cadre en mettant l'accent sur la détection.