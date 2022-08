L’importance d’un stockage écoresponsable dans un datacenter

Le stockage écoresponsable des données est une préoccupation croissante. Les PDG, les directeurs de la technologie, les actionnaires, les clients et le public sont parfaitement conscients des responsabilités environnementales liées au stockage, d’autant plus que les volumes de données ne cessent d’augmenter.

Cependant, la définition d’un stockage écoresponsable des données n’est pas toujours claire, pas plus que la manière dont les équipes informatiques peuvent parvenir à une écoresponsabilité performante. Même si elles savent quelles sont les mesures à prendre (ce qui n’est pas le cas de toutes les entreprises), elles sont toujours confrontées à un ensemble de défis à relever.

Qu’est-ce que le stockage écoresponsable ?

Le stockage de quantités toujours plus importantes de données nécessite de l’électricité pour faire fonctionner les systèmes de stockage, pour acheminer les données entre les systèmes, pour sauvegarder et répliquer les données, et pour fournir un environnement sûr et fonctionnel afin de les administrer.

Plus elles collectent de données, plus les entreprises ont besoin de ressources pour maintenir leurs opérations de stockage. C’est pourquoi les équipes informatiques sont de plus en plus incitées à adopter un modèle plus écoresponsable concernant le stockage des données. Cette pression provient des consommateurs, des employés, de la direction, des membres du conseil d’administration, des actionnaires et des sociétés d’investissement. En outre, les gouvernements réglementent les datacenters et la quantité de ressources qu’ils consomment.

Le stockage écoresponsable des données affecte le moins possible l’environnement et ne contribue pas à l’épuisement des ressources naturelles.

Le fait de ne pas tenir compte de l’écoresponsabilité pourrait coûter plus cher que les investissements nécessaires pour être plus écoresponsable.

Dans son sens le plus large, le stockage écoresponsable des données affecte le moins possible l’environnement et ne contribue pas à l’épuisement des ressources naturelles. En termes généraux, les entreprises peuvent prendre les mesures suivantes :

passer à des sources d’énergie plus propres,

utiliser l’énergie plus efficacement,

réduire leur empreinte carbone,

réduire et éliminer correctement les déchets,

conserver et recycler l’eau,

maximiser l’utilisation du stockage,

optimiser l’environnement physique pour réduire la consommation de ressources naturelles.

Certains pensent que les concepts de stockage écoresponsable des données et de stockage écologique sont identiques, mais ils sont différents. Bien que les efforts écoresponsables et écologiques concernent tous deux la protection de l’environnement, l’écoresponsabilité prend également en compte les aspects économiques et sociaux. Elle prend en compte les générations actuelles et futures. Les équipes informatiques doivent à la fois protéger l’environnement et répondre aux exigences commerciales de l’entreprise à court et à long terme.

De nombreux datacenters compensent leur empreinte carbone en achetant des crédits d’énergie renouvelable, ce qui leur permet d’investir dans des sources d’énergie durables, comme l’énergie solaire ou éolienne. Avec suffisamment de crédits d’énergie, un centre de données peut prétendre à la neutralité carbone, même s’il continue à dépendre fortement de l’électricité produite par des combustibles fossiles. L’utilisation des crédits d’énergie doit s’inscrire dans le cadre d’un effort d’écoresponsabilité plus large qui comprend également la réduction de la consommation d’énergie, la conservation de l’eau, ou encore la gestion des déchets.