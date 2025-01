Green IT : les datacenters français face à l’écoresponsabilité

Selon les chiffres 2024 collectés par EY pour France Datacenter, la filière représente un écosystème direct et indirect de 5 milliards d’euros en France, soit 28 000 emplois directs et 45 000 emplois indirects. « En France, l’arrivée de l’IA générative va entraîner une demande en énergie supplémentaire de l’ordre de 1 GW de puissance installée sur les dix prochaines années », constate Géraldine Camara, déléguée générale de France Datacenter, une association qui regroupe une centaine d’entreprises sur l’ensemble de la chaîne de valeur des datacenters.

Si la consommation électrique a toujours été une problématique clé dans le secteur, sa hausse extravagante – ainsi que la montée en puissance de la réglementation, avec les directives européennes sur l’efficacité énergétique et le CSRD – doit pousser le secteur à revoir ses pratiques.

Réunis lors du salon Data Center World Paris qui s’est tenu en fin d’année dernière, Groupama G2S, BPCE et Jiliti ont partagé leurs efforts et leurs perspectives concernant ces sujets.

Groupama G2S et BPCE, des bonnes volontés à suivre

« Côté exploitation, nous faisons une recherche d’économies et d’efficacité sur de nombreux sujets, dont l’approvisionnement électrique, l’urbanisation des salles ou encore le refroidissement. » Marc-Antoine ChaussardChargé d’exploitation Datacenter, Groupama G2S

« Nous menons un travail sur la RSE depuis les débuts de nos data centers », défend Marc-Antoine Chaussard, chargé d’exploitation Datacenter chez Groupama G2S (à gauche sur la photo en haut de cet article). Le groupe se sent particulièrement concerné, puisqu’il possède deux datacenters en miroir, plus un troisième à Rennes pour son PSI (Plan de Secours Informatique).

Le premier a été construit en 1989, lorsque Groupama a décidé de mutualiser son informatique. Lors de la fusion avec le GAN en 1998, un deuxième site a été créé en miroir et les installations ont été mutualisées en partie. « Côté exploitation, nous faisons une recherche d’économies et d’efficacité sur de nombreux sujets, dont l’approvisionnement électrique, l’urbanisation des salles ou encore le refroidissement », assure Marc-Antoine Chaussard, qui espère que son récit servira d’exemple à d’autres entreprises.

« Nous avons eu de gros clients à gérer et à héberger sur des installations que nous avons fait évoluer régulièrement. En 2012, nous avons créé ce troisième datacenter dans le cadre de notre PSI. Nous avons fait appel à APL Data Center pour mettre en place le Free Cooling. Nous avons été les premiers dans le secteur, avec le Crédit Agricole, à créer un datacenter avec un refroidissement en Free Cooling direct pour obtenir le PUE le plus favorable possible », raconte-t-il.

Le Free Cooling consiste à maintenir les salles informatiques à la bonne température en puisant de l’air extérieur pour refroidir l’air chaud dégagé par les serveurs. D’ordinaire, l’air frais est fabriqué par des climatiseurs, ce qui est bien plus énergivore.

« Ces nouvelles contraintes sont nécessaires et opportunes. » Laurent MarcouChargé d’affaires, BPCE Infogérance et Technologies et ALBIANT-IT

De son côté, BPCE opère quatre data centers en France depuis une douzaine d’années et mène des phases de réhabilitation des matériels et des équipements pour améliorer leur efficacité énergétique. Laurent Marcou – chargé d’affaires chez BPCE Infogérance et Technologies et ALBIANT-IT (au milieu de la photo en haut de cet article), l’entité du groupe qui gère les ressources IT de la banque – souligne les vertus de la réglementation européenne sur le secteur : « Ces nouvelles contraintes sont nécessaires et opportunes. Le groupe mène déjà une stratégie RSE et une politique de certification, avec notamment l’ISO 14001 et quelques autres. Plusieurs services travaillent sur ces sujets d’écoresponsabilité. Nous ne sommes pas encore structurés pour répondre aux contraintes réglementaires et notamment de communication. Mais nous travaillons sur ces sujets et cela nous permettra de mettre en exergue les évolutions et donner une image plus positive de la filière », se félicite-t-il.