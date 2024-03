Lutter contre les ransomwares sur les systèmes Linux

Tout système est susceptible d’être attaqué par un logiciel malveillant. Les serveurs Linux ne sont pas plus à l’abri que ceux sous Windows. En guise de preuve, voici quelques attaques récentes de logiciels malveillants conçus pour utiliser des systèmes Linux comme vecteurs d’attaque :

Parallèlement, des sauvegardes automatisées devraient être exécutées quotidiennement. La plupart des systèmes Linux disposent de commandes, telles que tar , rsync et cron , qui permettent de créer facilement des scripts de sauvegarde s’exécutant régulièrement et automatiquement. Cela permet de disposer d’une option de sauvegarde quotidienne et à jour si le système est compromis par un logiciel malveillant.

Deux actions nécessaires permettent de maximiser la sécurité des informations : la mise à jour régulière des machines Linux et la sauvegarde des données importées. Les mises à jour appliquent des correctifs de sécurité qui corrigent les vulnérabilités et empêchent un serveur Linux de servir de vecteur d’attaque. Si vous disposez d’un système dont le noyau ou les logiciels installés sont vulnérables, la probabilité d’une violation augmente considérablement. Effectuez des mises à jour au moins une fois par semaine.

Les autorisations sont plus importantes que vous ne le pensez

Les administrateurs doivent surveiller les serveurs pour s’assurer que les utilisateurs disposent des autorisations appropriées. L’une des façons de gérer les autorisations avec plusieurs utilisateurs sur un système est d’utiliser des groupes. Créez des groupes disposant d’un accès et d’autorisations spécifiques aux fichiers et aux dossiers, puis ajoutez des utilisateurs à ces groupes. Supprimez ensuite un utilisateur du groupe lorsqu’il n’a plus besoin d’accéder à des fichiers et dossiers spécifiques. Cette approche réduit la nécessité de suivre individuellement les autorisations.

Accordez des autorisations aux utilisateurs, mais séparez les utilisateurs standard des utilisateurs administratifs qui ont des privilèges sudo. Ne placez pas les utilisateurs standard dans un groupe administratif s’ils n’ont pas besoin d’autorisations d’administration. Si un utilisateur disposant de privilèges sudo subit une violation de son compte, la personne qui a désormais accès à l’utilisateur dispose également de privilèges d’administrateur.