La découverte de la porte dérobée XZ révèle une attaque de la chaîne logistique Linux

Une porte dérobée a été découverte dans une bibliothèque de compression largement utilisée dans les distributions Linux, qui pourrait permettre à des utilisateurs non autorisés d'accéder aux systèmes infectés.

Le 29 mars, Andres Freund, développeur PostgreSQL chez Microsoft, a révélé avoir découvert une porte dérobée cachée dans le paquet open source liblzma pour XZ, une bibliothèque de compression populaire utilisée dans de nombreuses distributions Linux. Dans une déclaration sur la liste de diffusion Open Source Security, Andres Freund écrit avoir observé un comportement étrange dans liblzma fonctionnant sur Debian au cours des dernières semaines, comme des connexions lentes via SSH et une utilisation étonnamment élevée du processeur pour les processus SSHD. Après une enquête plus approfondie, il a conclu que le dépôt XZ en amont avait été compromis par une attaque de la chaîne logistique.

Andres Fruend a remonté la trace du code malveillant et découvert que la porte dérobée avait été introduite dans le projet open source par le biais de mises à jour d'apparence légitime effectuées par un responsable de XZ, identifié par la suite comme étant Jia Tan. « Étant donné l'activité qui s'est déroulée sur plusieurs semaines, soit le responsable du projet est directement impliqué, soit son système a été gravement compromis », estime-t-il. Pour autant, « cette dernière explication semble la moins probable, étant donné qu'ils ont communiqué sur diverses listes à propos des 'correctifs' mentionnés ci-dessus ».

Andres Freund a également constaté que la porte dérobée, affectant les versions 5.6.0 et 5.6.1 de XZ Utils, n'était présente que dans les paquets de téléchargement archivés, connus sous le nom de tarballs, qui sont publiés en amont. Le code malveillant n'était pas présent dans les distributions Git.

Dans un avis de sécurité, Red Hat indique que la porte dérobée, qui est répertoriée CVE-2024-3094 avec un score CVSS de 10, fonctionne en deux étapes : « la distribution Git ne contient pas la macro M4 qui déclenche la construction du code malveillant », mais « les artefacts de la deuxième étape sont présents dans le dépôt Git pour l'injection pendant la construction, au cas où la macro M4 malveillante serait présente. Sans la fusion dans la construction, le fichier de la deuxième étape est inoffensif ».

Dans un billet de blog publié vendredi, les chercheurs de Tenable relèvent que la porte dérobée affecte plusieurs distributions Linux, notamment Fedora Rawhide et Fedora 41. Elle affecte également Debain testing, ainsi que les versions 5.5.1alpha-0.1 à 5.6.1-1 des distributions instables et expérimentales.

Les autres distributions concernées sont openSUSE Tumbleweed et openSUSE MicroOSm, qui ont été compromises entre le 7 et le 28 mars, Kali Linux, qui a été piégée entre le 26 et le 28 mars, et le support d'installation Arch Linux 2024.03.01, ainsi que les images de machines virtuelles 20240301.218094 et 20240315.221711 et les images de conteneurs créées entre le 24 février et le 28 mars.

On ne sait pas exactement combien d'organisations ont téléchargé les distributions contenant les versions XZ malveillantes, ni si l'une d'entre elles a été victime d'une intrusion par le biais de la porte dérobée.

L'Agence américaine de la cybersécurité et de la sécurité des infrastructures (Cisa) a publié vendredi une alerte soulignant l'avis de Red Hat et invitant les développeurs et les utilisateurs de Linux à passer aux versions non affectées de XZ Utils, telles que la version 5.4.6 stable, et à rechercher toute activité malveillante dans leurs environnements.

D'autres distributions Linux populaires, notamment Red Hat Enterprise, SUSE Linux Enterprise et Leap, Amazon Linux et Ubuntu, n'ont pas été compromises par la porte dérobée.

« Heureusement, xz 5.6.0 et 5.6.1 n'ont pas encore été largement intégrés par les distributions Linux, et lorsqu'ils l'ont été, c'est principalement dans des versions préliminaires », relève Andres Freund.

Chronologie des faits Selon de nombreux fournisseurs de cybersécurité et analystes des menaces, la porte dérobée a été créée à la suite d'une attaque d'ingénierie sociale élaborée et étalée sur plusieurs années. L'utilisateur GitHub JiaT75, également connu sous le nom de Jia Tan, était au centre de l'opération. Ce développeur a contribué à la bibliothèque XZ pendant deux ans, a gagné la confiance de la communauté des développeurs et a fini par obtenir des privilèges pour maintenir le dépôt XZ et fusionner les commits. Selon une chronologie créée par le programmeur Evan Boehs, Tan a créé son compte GitHub en novembre 2021 et a créé une demande d'extraction dans libarchive qui a remplacé un morceau de code par une variante moins sûre sous couvert d'une modification du texte d'erreur. En avril 2022, Jia Tan a soumis un correctif à XZ via une liste de diffusion et un autre utilisateur, « Jigar Kumar » - peut-être un alias ou un co-conspirateur - a fait pression sur les responsables pour que le correctif soit fusionné. Jigar Kumar a alors fait pression sur un mainteneur du projet XZ pour qu'il ajoute un autre mainteneur afin qu'il puisse librement faire des commits. Jia Tan a commencé à apporter des contributions régulières au projet à ce moment-là, et a apparemment gagné suffisamment de confiance pour fusionner son propre code au début du mois de janvier 2023. Jia Tan a ensuite, au fil des mois et jusqu'au début de l'année 2024, pris des mesures pour renforcer sa propre influence au sein du projet et construire l'infrastructure de la porte dérobée. La porte dérobée a été finalisée au début de cette année avant d'être découverte en mars.

Référence CVE attribuée La porte dérobée XZ s'est vue attribuer une référence CVE et figure dans la base de données des vulnérabilités du NIST, ce qui n'est pas habituel pour les logiciels malveillants. « Grâce à une série de maquillages complexes, le processus de construction de liblzma extrait un fichier objet préconstruit d'un fichier test déguisé existant dans le code source, qui est ensuite utilisé pour modifier des fonctions spécifiques dans le code liblzma », peut-on lire dans la liste du NIST. « Il en résulte une bibliothèque liblzma modifiée qui peut être utilisée par n'importe quel logiciel lié à cette bibliothèque, interceptant et modifiant l'interaction des données avec cette bibliothèque ». Bien qu'il s'agisse d'un incident complexe qui fait encore l'objet de recherches, Michael Skelton, vice-président de Bugcrowd chargé des opérations de sécurité et de la réussite des hackers, a qualifié l'attribution d'un CVE d'approche proactive et de précaution. « Il est important de préciser que les CVE ne sont pas attribuées aux logiciels malveillants ou aux portes dérobées eux-mêmes, mais plutôt aux vulnérabilités que ces entités malveillantes pourraient exploiter », souligne-t-il. Dès lors, « en attribuant une CVE à une vulnérabilité suspectée mais non prouvée, la communauté reconnaît le potentiel d'exploitation et donne la priorité à la sécurité de l'écosystème, en veillant à ce que des précautions soient prises même en l'absence de preuve immédiate d'exploitabilité ». Scott Caveza, ingénieur de recherche chez Tenable, a reconnu que la publication d'une CVE est moins habituelle dans ce cas, mais a déclaré que le choix de Red Hat d'en publier une « rend l'identification des systèmes affectés beaucoup plus facile ». Car « chaque distribution Linux, affectée ou non, peut répondre à ses clients avec un identifiant commun pour désigner cette porte dérobée, et les parties concernées n'ont pas à chercher dans une multitude de phrases possibles. Elles peuvent au contraire se référer à cette situation avec un identifiant CVE ».