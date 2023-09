MFA : quels sont les principaux produits du marché ?

Le marché de gestion des identités et des accès (IAM) est extrêmement riche en solutions de gestion d’authentification à facteurs multiples (MFA). Le choix peut n’en être que plus difficile.

De toute évidence, il doit être établi suivant les impératifs d’intégration spécifiques au portefeuille applicatif à couvrir. Mais l’éventail de moyens d’authentification et leur simplicité d’usage ne sont pas pour autant à négliger : ils influeront sur l’adhésion des utilisateurs. Et de plus en plus, la MFA adaptative (à savoir plus ou moins contraignante, suivant le niveau de risque) s’impose comme largement incontournable.

Okta Okta est incontournable sur le marché de la gestion des identités et des accès. L’éditeur propose une solution de MFA basée sur le risque qui utilise des politiques d’accès contextuelles. En fonction de l’emplacement, de l’adresse IP ou de l’appareil de l’utilisateur, Okta Adaptive MFA peut demander le bon facteur d’authentification de niveau supérieur pour ouvrir à l’utilisateur un accès sécurisé. Les administrateurs peuvent définir les types de facteurs dont les utilisateurs ont besoin pour l’accès en fonction de leur rôle dans l’entreprise. Le produit Okta Adaptive MFA prend en charge l’authentification par notification push et par jeton logiciel. Les clés physiques YubiKeys sont également supportées. Les outils d’Okta peuvent notamment être déployés pour les services VPN, RDP, ou encore SSH. Okta propose également un agent pour serveur Radius.

Ping Identity PingID est un outil d’authentification multifactorielle de Ping Identity fourni par le biais de la plateforme PingOne. PingID fournit une authentification multifactorielle pour les applications cloud, les applications sur site, les VPN, Windows Server, RDP et SSH. Il s’intègre à Azure Activity Directory et à Active Directory Federation Services. Les méthodes d’authentification supportées, côté utilisateur, sont nombreuses. À tel point que si les utilisateurs n’ont pas accès à leurs terminaux mobiles, ils peuvent toujours se connecter en utilisant des OTP vocaux et par courriel, des applications de poste de travail protégées par un code PIN, les YubiKeys, les Apple Watches et les Nymi Bands. En outre, le kit de développement logiciel mobile PingID permet aux clients d’intégrer une fonctionnalité MFA avancée directement dans leurs applications mobiles iOS ou Android.

RSA Authentication Manager RSA Authentication Manager, de RSA Security, est la plateforme qui sous-tend le produit RSA SecurID. RSA Authentication Manager offre une authentification multifactorielle sous la forme d’une appliance virtuelle ou matérielle. Une entreprise peut également combiner les deux solutions au sein d’une même implémentation. Le logiciel permet aux administrateurs RSA SecurID de gérer de manière centralisée les méthodes d’authentification, les profils d’utilisateurs, les applications et les agents sur plusieurs sites physiques. RSA Authentication Manager vérifie également les demandes d’authentification et gère de manière centralisée les politiques d’authentification des entreprises pour leurs utilisateurs finaux. La console en libre-service vise à résoudre les tâches les plus longues et les plus chronophages associées à la gestion d’un outil d’authentification d’entreprise : les utilisateurs peuvent modifier leurs propres codes PIN, demander des jetons de remplacement, demander un accès d’urgence et résoudre les problèmes sans contacter directement le service d’assistance.

SecureAuth IdP SecureAuth IdP de SecureAuth offre plus de 25 méthodes d’authentification, y compris les SMS, le téléphone, les codes à usage unique, les notifications push, les clés USB et le push to accept. L’outil n’impose une étape d’authentification multifactorielle que s’il identifie un risque. Il est proposé en mode SaaS. SecureAuth IdP permet de développer différents workflows d’authentification personnalisés, pour un utilisateur particulier, un groupe d’utilisateurs ou des applications spécifiques, voire en fonction de risques spécifiques. L’outil s’intègre à divers types d’annuaires, notamment LDAP, SQL, Oracle, ASP.NET et d’autres magasins de données.

Symantec VIP (Validation et protection de l’identité) Symantec VIP est un service d’authentification forte basé sur le cloud qui fournit un accès sécurisé aux données et applications sensibles. Symantec VIP permet aux entreprises de sécuriser tous leurs utilisateurs, c’est-à-dire leurs employés, leurs travailleurs à distance, leurs partenaires, leurs sous-traitants, leurs fournisseurs et leurs clients. Le profilage des comportements et des appareils est utilisé pour empêcher les tentatives de connexion à risque, sans modifier l’expérience de connexion d’un utilisateur légitime. Le client d’authentification permet d’utiliser le capteur biométrique du terminal mobile pour s’authentifier. Il supporte également la connexion de proximité mains libres, ainsi que la vérification push. Pour l’OTP, les jetons matériels, logiciels et les identifiants OTP mobiles sont supportés, notamment. Les entreprises peuvent ajouter une couche d’authentification forte à leurs applications Web en utilisant les API de Symantec VIP. Un kit de développement permet d’en faire autant pour les applications mobiles.

Microsoft MFA avec Azure AD Microsoft supporte également l’authentification à facteurs multiples avec Azure AD. L’éditeur propose à cette fin son propre client mobile d’authentification, combinant protection biométrique et confirmation de code numérique partagé. Mais pour l’authentification forte avec Azure AD, Microsoft supporte également les certificats numériques et les clés FIDO2. De facto, toutes les applications pour lesquelles l’authentification dépend l’Azure AD profitent automatiquement de la MFA dès que celle-ci est activée.