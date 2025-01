Les outils d'IAM pour 2025 et leurs fonctionnalités

La gestion des identités et des accès joue un rôle d'autant plus important que les entreprises transfèrent de plus en plus de processus critiques vers le cloud. Cette évolution, ainsi que l'adoption d'une approche de la sécurité fondée sur le sans-confiance, ont accru la nécessité d'une authentification et d'une autorisation solides.

En réponse, le marché de la sécurité offre une variété d'outils et de services de gestion des identités et des accès (IAM). L'astuce consiste à identifier les fonctionnalités dont votre organisation a besoin.

Un échantillon du marché des outils IAM

Tout d'abord, jetons un coup d'œil rapide à certains des principaux acteurs du marché en pleine croissance de la gestion des identités et des accès, en mettant en évidence leurs caractéristiques les plus remarquables. Voici, par ordre alphabétique, quelques-uns des principaux fournisseurs que vous êtes susceptible de rencontrer :

CyberArk

Historiquement, CyberArk était surtout connu pour ses capacités de gestion des accès privilégiés (PAM) et de gestion des secrets. En 2017, le fournisseur a acquis Conjur pour aider à étendre les capacités PAM aux environnements cloud. L'achat d'Idaptive en 2020 a élargi les capacités de CyberArk en matière d'authentification unique (SSO), d'authentification multifactorielle (MFA) et de gestion du cycle de vie des identités, et a également complété ces capacités avec l'IA.

Entrust

Connu depuis longtemps pour sa forte concentration sur le chiffrement, l'authentification et les certificats numériques, Entrust propose des services de MFA, de SSO, de fédération et de PAM. Entrust a beaucoup investi dans l'IAM ces dernières années, en achetant WorldReach Software - un fournisseur d'identité axé sur l'immigration - en 2021 et Onfido, un acteur de la lutte contre la fraude à l'identité par l'IA, en 2024.

IBM

L'histoire d'IBM dans le domaine de l'identité remonte à avant l'acquisition de Tivoli par la société en 1996. En plus de prendre en charge les cas d'utilisation SSO et MFA, IBM fournit de solides capacités de gouvernance et de PAM. IBM Security Verify, lancé en 2018, comprend une analyse des risques pilotée par l'IA, aidant à la détection des menaces.

Microsoft

Les produits IAM de Microsoft sont principalement proposés par Entra ID (anciennement Azure Active Directory) et comprennent le SSO, le MFA, l'accès conditionnel et la gouvernance des identités.

Okta

Okta, acteur de longue date de l'IAM, est connu pour sa flexibilité, son intégration et ses capacités SSO et MFA. L'éditeur est également reconnu pour ses efforts visant à réduire la dépendance à l'égard des mots de passe et pour son interface utilisateur facile à naviguer. Alors qu'Okta est très présent dans les applications SaaS, Okta Secure Gateway permet d'étendre les capacités SSO de l'éditeur aux applications sur site. En 2021, Okta a racheté Auth0, un fournisseur proposant des offres de gestion des identités axées sur le client, renforçant ainsi ses capacités en matière d'offres axées sur le client.

OneLogin de One Identity

OneLogin - un membre de longue date et bien connu de l'espace IAM - a été racheté en 2021 par le fournisseur IAM One Identity. Les caractéristiques du produit comprennent la gouvernance des identités, la gestion des accès, la PAM et la capacité d'aider à automatiser et à gérer Entra (Active Directory). La gestion des menaces augmentée par l'IA promet d'aider à identifier et à traiter les risques liés à la gestion des identités et des accès.

Règles, processus et technologies variées sont nécessaire une approche effective de l'IAM.

Ping Identity

Ping Identity, qui appartient désormais à la société de capital-investissement Thoma Bravo, a une longue histoire dans le domaine de l'IAM. Le fournisseur est spécialisé dans le SSO, le MFA et la fédération. Il est très présent dans les environnements cloud, hybrides et sur site. Une offre notable est PingOne DaVinci, un produit d'orchestration low-code résultant de l'achat de Singular Key par Ping Identity à la fin de l'année 2021.

SailPoint Technologies

SailPoint Technologies, un autre éditeur appartenant à Thoma Bravo, est un acteur important de la gouvernance et de l'orchestration des identités, en particulier du provisionnement et du déprovisionnement automatisés. Il propose également l'identité machine, la gouvernance des identités pilotée par l'IA avec sa plateforme SailPoint Atlas et la gestion automatisée des risques IAM.

Strivacity

Fondée en 2019, Strivacity se concentre principalement sur la gestion des identités et des accès des clients (CIAM), par opposition à l'IAM qui se concentre sur l'entreprise et ses collaborateurs. Comme PingOne DaVinci de Ping Identity, l'approche no-code/low-code de la plateforme de Strivacity peut rationaliser l'adoption. Les capacités du produit comprennent le SSO, le MFA, le libre-service et les expériences personnalisables d'interface utilisateur et de workflow.