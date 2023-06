Quantification des risques cyber : avantages et bonnes pratiques

Il ne suffit pas de savoir que des menaces de cybersécurité existent. Il est plus important encore de les comprendre de manière à pouvoir les quantifier et en discuter.

Les entreprises modernes font face quotidiennement à des menaces de cybersécurité. La plupart d'entre elles peuvent être neutralisées efficacement, mais les attaques réussies peuvent entraîner des violations de données, des pertes financières et des atteintes à la réputation.

Il est donc essentiel que les organisations comprennent clairement leur exposition aux risques cyber et comment les quantifier avec précision. Une façon de faire consiste à évaluer l'impact financier potentiel d'une cyberattaque réussie.

Ici, nous explorons la quantification des risques cyber, ses avantages et comment elle peut aider à influencer les parties prenantes clés.

Qu’est-ce que la quantification des risques cyber ?

La quantification des risques cyber est une approche structurée pour en évaluer et en mesurer l’exposition pour une organisation. Plusieurs modèles de quantification des risques cyber sont disponibles, parmi lesquels Factor Analysis of Information Risk (FAIR) et The Open Group Risk Taxonomy (O-RT). Tous deux offrent des méthodologies cohérentes pour quantifier les risques cyber. Ils permettent aux organisations d'établir des références pour les évaluations de ces risques, de déterminer leur appétit pour eux et d’en mesurer les niveaux d'exposition.

FAIR, l'un des framework de quantification des risques cyber les plus largement utilisés, repose sur le principe selon lequel ces risques peuvent être quantifiés en termes financiers comme tout autre risque métier. Il prend en compte des facteurs tels que la valeur de l'actif, la probabilité qu'un acteur malveillant exploite une vulnérabilité et l'impact potentiel d'un incident sur l'organisation.