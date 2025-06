Qu'est-ce que l'évaluation des risques ?

L'évaluation des risques est le processus d'identification des dangers susceptibles d'affecter négativement la capacité d'une organisation à mener ses activités. Leur évaluation permet d'identifier les risques inhérents à l'entreprise et de mettre en place des mesures, des processus et des contrôles pour réduire les effets d'une matérialisation de ces risques sur les activités de l'entreprise.

Compte tenu de leurs différences intrinsèques, différents secteurs d'activités nécessitent des évaluation des risques différentes.

L'évaluation des risques permet d'identifier les dangers potentiels afin de garantir la santé et la sécurité des employés et des clients. L'objectif de ce processus est de déterminer les mesures à prendre pour atténuer ces risques. Par exemple, certains dangers ou risques élevés peuvent déterminer le type d'équipement de protection dont un travailleur a besoin.

Lors de l'évaluation des risques, les vulnérabilités et les faiblesses susceptibles de rendre une entreprise plus dangereuse sont analysées. Les vulnérabilités potentielles comprennent les défauts de construction, les problèmes de sécurité et les erreurs dans les systèmes de traitement. Une entreprise peut utiliser un cadre d'évaluation des risques (CER) pour hiérarchiser et partager les détails de l'évaluation, y compris les risques pour son infrastructure informatique. Le cadre d'évaluation des risques aide une organisation à identifier les dangers et les actifs de l'entreprise que ces dangers mettent en péril, ainsi que les retombées potentielles à court et à long terme si ces risques se concrétisent. Si un risque a un impact suffisamment important, une stratégie d'atténuation peut être élaborée.

Dans les grandes entreprises, le Chief Risk Officer (CRO) ou un Chief Risk Manager conduit généralement le processus d'évaluation des risques. L'évaluation des risques est également une composante majeure de l'analyse des risques, qui est un processus similaire d'identification et d'analyse des problèmes potentiels susceptibles d'avoir un impact négatif sur les initiatives et les projets clés de l'entreprise.

L'objectif de l'évaluation des risques L'objectif global d'une évaluation des risques est d'évaluer les dangers potentiels, de déterminer le risque inhérent qu'ils créent et de les supprimer ou de les atténuer. Les objectifs spécifiques d'une évaluation des risques varient en fonction du secteur, du type d'entreprise et des règles de conformité applicables. Par exemple, une évaluation des risques liés à la sécurité de l'information doit permettre d'identifier les lacunes de l'architecture de sécurité informatique de l'organisation et de vérifier la conformité aux lois, mandats et réglementations spécifiques au domaine. Les buts et objectifs communs à l'évaluation des risques informatiques sont notamment les suivants : Élaborer un profil de risque qui fournit une analyse quantitative des types de menaces auxquelles l'organisation est confrontée.

Dresser un inventaire précis des actifs informatiques et des données.

Justifier le coût des contre-mesures de sécurité visant à atténuer les risques et les vulnérabilités.

Identifier, hiérarchiser et documenter les risques, les menaces et les vulnérabilités connues de l'infrastructure de production et des actifs de l'organisation.

Déterminer le budget nécessaire pour remédier aux risques, menaces et vulnérabilités identifiés ou pour les atténuer.

Comprendre le retour sur investissement si des fonds sont investis dans l'infrastructure ou dans d'autres actifs de l'entreprise pour compenser le risque potentiel.

Encourager l'évaluation continue des risques et l'ajustement des contrôles des risques pour s'adapter aux nouvelles menaces et aux changements opérationnels.

Se préparer aux perturbations et y remédier afin de minimiser les temps d'arrêt et les pertes.

Étapes de l'évaluation des risques La manière dont une évaluation des risques est menée varie considérablement, en fonction des risques propres au secteur d'activité d'une entreprise et des règles de conformité appliquées à cette entreprise ou à ce secteur d'activité. Toutefois, les organisations peuvent suivre les cinq étapes suivantes, quel que soit leur type d'entreprise ou son secteur d'activité : Identifier les risques. Identifier tous les dangers potentiels qui, s'ils se produisaient, auraient une influence négative sur la capacité de l'organisation à mener ses activités. Les dangers potentiels qui peuvent être pris en compte ou identifiés lors de l'évaluation des risques comprennent les catastrophes naturelles, les pannes de services publics, les accidents du travail et les cyberattaques. Découvrir ce qui pourrait être affecté ou qui pourrait l'être. Déterminer les actifs de l'entreprise qui seraient affectés si le risque se concrétisait. Les actifs de l'entreprise jugés à risque peuvent comprendre les infrastructures critiques, les systèmes informatiques, les opérations commerciales, la réputation de l'entreprise et la sécurité des employés. Évaluer le niveau de risque et élaborer des mesures de contrôle. Une analyse des risques permet d'identifier l'impact des dangers sur les actifs de l'entreprise et de définir un cadre de gestion des risques afin de minimiser ou d'éliminer l'effet de ces dangers sur les actifs de l'entreprise. Les autres menaces comprennent les dommages matériels, les interruptions d'activité, les pertes financières et les sanctions juridiques. Enregistrer les résultats. Les résultats de l'évaluation des risques doivent être enregistrés par l'entreprise et classés comme des documents officiels facilement accessibles. Les dossiers doivent contenir des détails sur les dangers potentiels, les risques qui y sont associés et les plans de gestion visant à prévenir les dangers. Réviser et mettre à jour régulièrement l'évaluation des risques. Les dangers potentiels, les risques et les contrôles qui en découlent peuvent évoluer rapidement dans un environnement professionnel moderne. Par exemple, les changements sur le lieu de travail, qu'il s'agisse d'une mise à jour de l'équipement ou d'une nouvelle embauche, entraînent leur propre lot de défis potentiels en matière de sécurité. Il est donc important que les entreprises mettent régulièrement à jour leur évaluation des risques pour s'adapter à ces changements. Des outils et des cadres d'évaluation des risques, tels que des modèles d'évaluation des risques, sont disponibles pour différents secteurs. Ils peuvent s'avérer utiles aux entreprises qui élaborent leur première évaluation des risques ou qui mettent à jour des évaluations plus anciennes. Parmi ces cadres, on peut citer le National Institute of Standards and Technology Cybersecurity Framework pour la cybersécurité, la norme ISO 27001 pour les technologies de l'information ou Ebios RM.

Exemples d'évaluation des risques par domaine Les éléments d'une évaluation des risques diffèrent selon le secteur d'activité de l'organisation. En règle générale, une évaluation prend en compte les besoins spécifiques et fournit les mesures de contrôle de la sécurité correspondantes. Voici quelques exemples d'évaluation des risques : Évaluations des risques en matière de cybersécurité. Les membres d'une équipe au sein d'une organisation les utilisent pour identifier et hiérarchiser les risques liés aux cybermenaces associées aux systèmes et aux données de l'organisation.

Le personnel chargé des technologies de l'information ou des réseaux les utilise pour identifier les risques auxquels sont exposés les systèmes d'information, les réseaux et les données. Évaluations des risques en matière de santé et de sécurité. Les responsables de la sécurité les utilisent pour identifier les risques biologiques, chimiques, énergétiques et environnementaux qui s'appliquent à un lieu de travail ou à un emploi.

Les administrateurs des bureaux et des écoles les utilisent pour s'assurer que le lieu de travail est exempt de risques pour la santé et la sécurité. Évaluations des risques en matière de gestion de projet. Les chefs de projet et les membres de l'équipe les utilisent pour identifier les risques potentiels, les dangers et les impacts auxquels un projet est confronté.

Les évaluateurs de risques et les organisations telles que l'Agence américaine de protection de l'environnement les utilisent pour évaluer les risques pour la santé humaine ou écologique liés à l'exposition à d'éventuels contaminants de l'environnement. Ce type d'évaluation permet de déterminer un niveau acceptable de contaminants qui ne menace pas la santé publique. Évaluations des risques climatiques. Les organisations et les analystes des risques climatiques les utilisent pour évaluer le potentiel des événements et des tendances liés au climat qui pourraient causer des dommages et des pertes, tels que des températures élevées ou basses, des précipitations et des ouragans.

Quels sont les avantages de l'évaluation des risques ? L'évaluation des risques offre de nombreux avantages, aidant les organisations à identifier et à traiter de manière proactive les menaces potentielles. Voici quelques-uns des principaux avantages : Identification des dangers potentiels. L'évaluation des risques permet aux organisations de disposer d'une stratégie proactive de gestion des risques qui identifie les menaces pesant sur les individus, les processus et les actifs. Cela leur permet de traiter les risques avant qu'ils ne se transforment en problèmes graves.

En évaluant systématiquement les risques, les organisations peuvent prendre des décisions éclairées sur l'affectation des ressources et les priorités stratégiques. Amélioration de la sécurité et de la conformité. L'évaluation des risques garantit le respect des exigences réglementaires et des normes industrielles telles que celles de l'Occupational Safety and Health Administration et de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Cela permet de réduire les responsabilités et de prévenir les accidents et les violations de la loi.

L'évaluation des risques permet d'identifier des stratégies d'atténuation rentables, réduisant les effets potentiels des risques imprévus. Continuité des activités. L'évaluation des risques permet d'identifier les vulnérabilités critiques susceptibles de perturber les fonctions de l'entreprise, garantissant ainsi la résilience opérationnelle. En évaluant de manière proactive les risques potentiels, tels que les défaillances de la chaîne logistique, les violations de données, les menaces de cybersécurité et les catastrophes naturelles, les entreprises peuvent élaborer des plans d'urgence efficaces.

Comment utiliser une matrice d'évaluation des risques Une matrice d'évaluation des risques indique la probabilité que des événements se produisent et leurs conséquences potentielles. Elle classe les risques en leur attribuant des niveaux d'impact tels que élevé, moyen ou faible, sur une échelle numérique allant de 1 à 25 pour une analyse efficace des risques. Dans l'exemple suivant, la probabilité fait référence au niveau de possibilité qu'une personne soit blessée si elle est exposée à un danger, tandis que l'impact fait référence à la gravité de la blessure. Une matrice d'évaluation des risques aide les organisations à déterminer les dangers potentiels auxquels elles peuvent être confrontées en utilisant un axe d'impact et un axe de probabilité. Les matrices de risques peuvent être créées sous forme de tableaux 2×2, 3×3, 4×4 ou 5×5 - le niveau de détail requis peut aider à déterminer la taille. Le codage couleur de la matrice est essentiel, car il représente la probabilité et l'impact des risques qui ont été identifiés. La gravité et les conséquences des blessures peuvent être évaluées comme suit : blessures mortelles, blessures graves, blessures légères ou blessures négligeables. De même, la probabilité peut être évaluée comme extrêmement probable, probable, improbable ou très improbable.

Évaluation des risques vs analyse des risques La distinction entre l'évaluation et l'analyse des risques est subtile mais importante. Essentiellement, l'évaluation des risques consiste à comprendre les risques, tandis que l'analyse des risques consiste à décider comment les traiter. Évaluation des risques Il s'agit du processus plus large de gestion des risques qui consiste à identifier, analyser et mesurer les risques potentiels. Il s'agit d'évaluer la probabilité et les effets de divers facteurs de risque, souvent à l'aide de méthodes qualitatives ou quantitatives. Les étapes telles que l'identification des risques, l'analyse des risques et la hiérarchisation des risques sont généralement incluses dans une évaluation des risques. Analyse des risques Il s'agit d'une étape plus ciblée de l'évaluation des risques. Les risques identifiés sont comparés à des critères prédéfinis ou à des points de référence afin de déterminer leur importance. À ce stade, l'organisation décide si les risques sont acceptables ou s'ils doivent être atténués, en fonction de son appétit pour le risque et de sa tolérance.