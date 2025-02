INESIA : la France a (enfin) son institut scientifique pour évaluer les risques de l’IA

S’il ne tient pas un rôle aussi crucial que le laisse entendre la communication du gouvernement, la création de l’INESIA répond à un engagement de la France.

En mai 2024, l’État a signé, avec l’Australie, le Canada, l’UE, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, la Corée du Sud, Singapour, le Royaume-Uni et les États-Unis, la déclaration de Séoul « pour une IA sûre, novatrice et inclusive ». Une déclaration effectuée lors du Seoul AI Summit du 21 mai.

Ce programme implique la création d’un réseau d’instituts nationaux d’évaluation techniques et scientifiques de la sûreté de l’IA. Ils sont amenés à coopérer, afin « d’évaluer les risques de l’IA et de suggérer des solutions pour les mitiger ». Une initiative lancée par le Royaume-Uni et les États-Unis.

Un outil de représentation de la France à l’international Alors que six des 10 pays signataires avaient déjà nommé un « AI Safety Institute » (AISI), la France, l’Italie, l’Allemagne et l’Australie n’avaient pas, en juillet dernier, d’organisme similaire. À noter que l’EU AI Office, l’organisme chargé de l’implémentation de l’AI Act, est le représentant de l’Union européenne dans le réseau des AISI. Or, le premier rendez-vous de ce réseau a eu lieu à San Francisco les 20 et 21 novembre derniers. Selon son agenda, Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique, a participé à la soirée de bienvenue de l’événement avant d’enchaîner les rendez-vous avec les startups (Anthropic, Scale AI) et les fournisseurs américains (Nvidia, Adobe, Microsoft, Meta, Databricks, etc.). D’après ses dires, elle a évoqué avec eux leurs pratiques en matière de sûreté de l’IA. C’est donc avec un certain retard et à la faveur de la communication sur le sommet international de l’IA, qui débute officiellement le 10 février prochain à Paris, que la France a lancé son « AISI » le 31 janvier 2025.