Stockage : 8 outils pour effacer les données en toute sécurité

Les entreprises doivent régulièrement remplacer les supports de stockage de données. La bonne pratique, si ce n’est l’exigence réglementaire, stipule qu’il faut supprimer les informations qu’ils contiennent avant de s’en débarrasser. Supprimer signifiant ici que les entreprises doivent tout particulièrement s’assurer que ces données sont totalement irrécupérables pour éviter que des copies des données privées des clients, de l’entreprise ou des collaborateurs ne tombent entre de mauvaises mains.

Il existe des logiciels de nettoyage des données pour le faire. Cet article répertorie les huit principaux. La liste suivante n’est pas un classement, elle est publiée par ordre alphabétique.

Active@ KillDisk LSoft Technologies propose toute une gamme d’outils matériels et logiciels pour effacer les disques. L’outil logiciel de la société s’appelle Active@ KillDisk et existe en version freeware pour PC, Mac ou Linux. Les licences entreprises (qui servent à détruire plusieurs volumes à la fois) sont disponibles à partir de 69,95 $ par poste de travail et de 99,95 $ par serveur. KillDisk peut effacer les données des disques durs et des SSD via 24 méthodes d’effacement normalisées. Comme de nombreux produits concurrents, KillDisk peut produire des certificats de destruction des données signés numériquement. Le logiciel peut imprimer une variété d’étiquettes de disque et permet de suivre les disques à l’aide de codes-barres ou de codes QR.

BCWipe BCWipe de Jetico est un outil permettant de supprimer en toute sécurité divers types de données, telles que des fichiers, des dossiers, des archives compressées, l’historique du navigateur et les activités des utilisateurs. La version Home, disponible au prix d’environ 48 € par an, comprend des méthodes d’effacement basiques pour les disques durs et les SSD. La version Enterprise propose des schémas d’effacement supplémentaires, dont ceux requis pour la conformité NIST. De plus, la version Enterprise prend en charge l’automatisation en ligne de commande, la gestion centralisée et des fonctionnalités de recherche. Jetico ne divulgue pas publiquement les informations tarifaires relatives à la version Enterprise de BCWipe.

BitRaser Drive Eraser BitRaser Drive Eraser est un outil de suppression de données destiné aux entreprises. Il permet d’effacer de manière sécurisée et définitive les disques durs et SSD des PC et des serveurs, ainsi que ceux des Mac et des Chromebooks. Une fois l’effacement terminé, BitRaser Drive Eraser génère un certificat inviolable de destruction des données, qui sera utile aux entreprises qui doivent se conformer à des exigences réglementaires. Le logiciel prend en charge 26 normes internationales d’effacement différentes. Le logiciel BitRaser Drive Eraser peut être déployé et utilisé de différentes manières, y compris en réseau. Le prix des licences est fixé en fonction du nombre de disques à effacer. Les prix commencent à 20 dollars pour un disque, avec des options d’achat allant jusqu’à 6 000 dollars pour 1 500 disques. Le prix par disque varie en fonction de la licence. Les clients peuvent également choisir une option personnalisée.

Blancco Drive Eraser Blancco Drive Eraser est la version professionnelle du logiciel Open source Darik’s Boot and Nuke, parfois appelé DBAN, lequel n’est pas conçu pour une utilisation en entreprise. Blancco ne divulgue pas publiquement les informations relatives au prix de Drive Eraser, mais trois types de produits sont disponibles : Essentials, Power et Enterprise. Blancco Drive Eraser offre toutes les fonctionnalités de base de DBAN et leur ajoute 22 normes d’effacement, l’effacement d’un lot de disques en RAID, ainsi qu’une gestion directe au niveau de l’UEFI, le firmware des machines modernes. Le produit se targue d’avoir obtenu neuf certifications en matière d’effacement sécurisé des données, dont la certification Common Criteria. Le logiciel sait générer des rapports signés numériquement et certifiant les activités de destruction des données. Enfin, Blancco fournit à ses clients une assistance technique mondiale et des mises à jour régulières.

Dell Data Wipe Dell Data Wipe n’est pas un produit, mais une fonctionnalité intégrée au BIOS de la plupart des PC professionnels de Dell. Elle permet aux entreprises d’effacer en toute sécurité les données des unités de stockage internes via des processus standardisés comme Secure Erase pour les disques SATA ou Sanitize pour les disques eMMC. Il convient de noter que les utilisateurs doivent invoquer manuellement Dell Data Wipe sur chaque ordinateur individuel et que, lorsqu’elle est utilisée, cette fonctionnalité efface tout le stockage interne. Il n’est pas possible d’effacer certains disques et pas d’autres.

Donemax Data Eraser Enterprise Donemax Data Eraser Enterprise est un outil professionnel à faible coût permettant de supprimer les données sensibles des disques sur PC Windows, serveurs Windows et postes macOS. Cet outil peut effacer des disques entiers, mais aussi des fichiers individuels, des partitions et des disques externes. De plus, Donemax Data Eraser Enterprise peut effectuer d’autres fonctions de nettoyage de disque, telles que la désinstallation de logiciels indésirables, le nettoyage des cookies ou l’effacement de l’historique. Vendue au prix de 299 $, la version entreprise est utilisable sur un nombre illimité de PC ou de Mac. La licence donne également droit à des mises à jour gratuites à vie.

Enterprise Data Erasure Enterprise Data Erasure d’Extreme Protocol Solutions est un autre logiciel servant à effacer des disques au sein de l’entreprise. La société propose également des outils matériels. Enterprise Data Erasure peut effacer des PC, des Mac et des tablettes. Les utilisateurs peuvent déployer le logiciel sur le réseau à l’aide d’un démarrage PXE ou effectuer un démarrage local à partir d’une clé USB. Une autre option consiste à créer une station d’effacement, qui sera utilisée pour effacer des disques internes ou externes par lot. Cette station prend en charge plus de 35 options d’effacement et de validation. Elle génère des rapports inviolables. Enterprise Data Erasure sait effectuer des contrôles de santé avant et après l’effacement des disques. Il automatise aussi la génération et l’impression des étiquettes à coller sur les disques recyclés. Les licences Enterprise Data Erasure, à partir de 4 000 $, peuvent être utilisées pour effacer un nombre illimité de disques. Le prix par licence varie en fonction du nombre total de licences achetées.