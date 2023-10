Le chiffrement post-quantique se standardise

Le NIST (National Institute of Standards and Technology), un organisme américain dont les recommandations en matière de sécurité sont largesses suivies par les organisations internationales, a publié trois brouillons (drafts) pour le chiffrement post-quantique (PQC en anglais pour post-quantum cryptography ou CPQ, chiffrement post-quantique). Pour rappel, il s’agit d’employer des ordinateurs classiques (non-quantiques) pour se prémunir contre les attaques d’un potentiel ordinateur quantique. Experts et scientifiques ont jusqu’au 22 novembre pour apporter leurs commentaires.

7 ans de recherche Le NIST avait sélectionné les candidatures mi-2022 et quatre avaient été choisies, les recherches ayant débuté à l’origine il y a 7 ans. FIPS 203 (Federal Information Processing Standards), dérivé de la proposition CRYSTALS KYBER, est un mécanisme pour établir les clés (KEM, key encapsulation mechanism) afin de chiffrer les communications entre deux parties sur un réseau public. Les chercheurs français Daminen Stehlé et Pierre-Alain Fouque en sont les coauteurs. Leur proposition s’appuie sur les réseaux euclidiens : contrairement à l’algorithme RSA, ils sont tous aussi difficiles les uns que les autres à déchiffrer, alors que pour RSA la factorisation peut-être plus facile avec certains nombres premiers. Mathématiquement, CRYSTALS KYBER permet d’établir un chiffrement totalement homomorphe. Totalement, parce qu’il sait mener des opérations mathématiques (addition, multiplication) sur des valeurs chiffrées et obtenir le bon résultat. Certains protocoles, tels que RSA, ne savent mener de telles opérations que sur certaines multiplications. Dans la pratique, les banques peuvent envoyer leurs informations sur le cloud, y réaliser des opérations analytiques, et ramener les résultats on-premise. Dans ce cas, personne ne peut voir les données ni les opérations qui sont faites dessus.