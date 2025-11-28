Surveillance réseau : comment utiliser les filtres d'affichage de Wireshark

L’outil open source Wireshark permet aux utilisateurs d’analyser le trafic réseau de manière très granulaire, d’intercepter les paquets réseau, de dépanner les problèmes réseau et bien plus encore. Mais avant de se lancer dans l’utilisation de cet outil polyvalent, il est important de comprendre ses fonctionnalités. L’une des fonctionnalités à découvrir en premier est celle des filtres d’affichage.

Les filtres d’affichage de Wireshark servent à réduire la portée de l’analyse du trafic pendant le filtrage des paquets, explique Lisa Bock, auteure de Learn Wireshark: A definitive guide to expertly analyzing protocols and troubleshooting networks using Wireshark. Ce qui suit est l’extrait du chapitre 7 de ce livre. Mme Bock y explique comment créer, modifier et utiliser les filtres d’affichage. Vous pouvez télécharger la version PDF complète, en anglais, de ce chapitre 7 pour découvrir également comment créer des filtres de capture, filtrer le trafic réseau, utiliser des raccourcis, etc.

Comprendre les filtres d’affichage Dans le cadre de la capture du trafic ou de l’analyse d’un fichier de capture précédente, les filtres d’affichage servent à restreindre la portée et à se concentrer sur des types de trafic spécifiques. Il n’est pas rare d’avoir une capture contenant plus de 3 000 paquets relevant de différents types de trafic. Lorsque vous lancez Wireshark, l’écran de démarrage s’affiche. En haut, sous les icônes, se trouve la barre d’outils des filtres. Dans cette barre d’outils, vous trouverez le texte Apply a display filter... (Appliquer un filtre d’affichage…), qui vous permet d’appliquer et de modifier facilement les filtres d’affichage, comme illustré ici : Écran de démarrage de Wireshark. Vous pouvez créer un filtre simple sur n’importe quel protocole pris en charge par Wireshark en utilisant, soit un seul à la fois, soit plusieurs à l’aide d’un opérateur logique. Par exemple, si vous souhaitez voir le trafic TCP ou ARP, vous utiliserez le filtre d’affichage tcp || arp.

Modifier les filtres d’affichage Après avoir utilisé les filtres d’affichage, vous devrez peut-être modifier une adresse IP ou un numéro de port. Pour modifier le filtre d’affichage, allez dans le menu Analyze (Analyser), puis sélectionnez Display Filters… (Filtres d’affichage…), ce qui fera apparaître la boîte de dialogue suivante : La boîte de dialogue des filtres d’affichage. Une fois là, vous pouvez sélectionner l’une des trois icônes affichées dans le coin inférieur gauche de la boîte de dialogue : Une icône plus permet d’ajouter un nouveau filtre d’affichage. Lorsque vous la sélectionnez, Wireshark crée un espace dans lequel vous pouvez entrer un nom à gauche et le filtre proprement dit à droite.

permet d’ajouter un nouveau filtre d’affichage. Lorsque vous la sélectionnez, Wireshark crée un espace dans lequel vous pouvez entrer un nom à gauche et le filtre proprement dit à droite. Une icône moins permet de supprimer un filtre d’affichage. Sélectionnez (mettez en surbrillance) le filtre que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le signe moins pour supprimer le filtre de la boîte de dialogue et mettre à jour le fichier dfilters.txt .

permet de supprimer un filtre d’affichage. Sélectionnez (mettez en surbrillance) le filtre que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le signe pour supprimer le filtre de la boîte de dialogue et mettre à jour le fichier . Une icône de copie permet de copier un filtre d’affichage. Une fois copié, vous pouvez modifier le filtre sans changer l’original. Wireshark ajoutera alors le nouveau filtre au fichier dfilters.txt.