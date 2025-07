Linux : 19 commandes pour monitorer les performances

La surveillance des performances du serveur Linux est essentielle à l'administration du système afin d'assurer un fonctionnement optimal. Pour gérer efficacement les performances du serveur Linux, les administrateurs doivent tenir compte des outils de surveillance disponibles et choisir celui qui convient le mieux aux besoins du système.

Cet article examine les commandes de monitoring des performances au sein de quatre sous-systèmes principaux du serveur Linux : CPU, mémoire, stockage et mise en réseau.

Les outils de surveillance des performances de cet article sont des commandes couramment installées dans les distributions Linux.

Commandes pour le processeur et la mémoire La surveillance du système commence par les informations sur le processeur et la mémoire. La plupart des distributions Linux incluent diverses commandes de surveillance des performances. Des outils comme ps, top, df, du et free sont généralement disponibles. Des outils supplémentaires pour des distributions spécifiques se trouvent dans le gestionnaire de paquets préféré. Commencez par les commandes intégrées et installez des outils de surveillance supplémentaires si nécessaire. 1/ ps La commande ps affiche des informations sur les processus, y compris le numéro d'identification du processus, qui est crucial pour manipuler les processus avec des commandes comme kill, nice et renice. Utilisation de base : ps -ef Appuyez la sortie à la commande | grep -i sshd pour rechercher des processus spécifiques par nom, tels que sshd. Envisagez de canaliser la sortie en moins pour faciliter la consommation. 2/ lscpu La commande lscpu affiche des informations détaillées sur le processeur dans le fichier /proc/cpuinfo. Les utilisations comprennent l'établissement d'une base de référence, la documentation de la configuration d'un serveur et la compréhension du type et des capacités du processeur. Utilisation de base : lscpu Utilisation de base dans le fichier : cat /proc/cpuinfo 3/ free La commande free affiche l'utilisation de la mémoire système, y compris l'espace total consommé et disponible. La sortie est organisée en colonnes. Utilisez free -h pour afficher les unités de mémoire dans un format lisible par l'homme, tels que les Mo ou les Go. La plupart des distributions affichent des Ko - 1 024 octets - dans la sortie. Utilisation de base : free -h 4/ smem La plupart des distributions n'incluent pas l'outil smem, mais il vaut la peine d'être installé, car il fournit un aperçu plus complet de l'utilisation de la mémoire et de la mémoire virtuelle que free et vmstat. Il offre également un filtrage étendu, comme l'option -U pour trier par utilisateur. Utilisation de base : smem 5/ vmstat La mémoire virtuelle permet au système d'emprunter de l'espace de stockage au disque de stockage lorsque la RAM est faible. L'outil vmstat affiche des informations sur l'utilisation de la mémoire virtuelle. Il affiche les valeurs des processus, tels que la veille exécutable et ininterrompue, l'utilisation de la mémoire virtuelle, la mémoire libre et l'espace d'échange sur le disque de stockage. Utilisation de base : vmstat Changez les unités d'affichage en utilisant l'option -S ; par exemple, vmstat -S M pour afficher les informations en mégaoctets.

Utiliser top pour la gestion du processeur et de la mémoire L’outil top est livré avec la plupart des distributions Linux. C'est un outil de gestion des taches et de la mémoire, avec de nombreuses variantes qui offrent des fonctionnalités et des détails supplémentaires. Les administrateurs système devraient envisager d'ajouter htop, bashtop ou bpytop à leur boîte à outils de gestion des performances. 6/ top Les utilisateurs peuvent manipuler les processus via top. La commande top fournit un affichage interactif de l'utilisation du processeur et de la mémoire par processus. Il affiche également les données de uptime, free et vmstat. Cela aide à identifier les ressources sur le système. La sortie peut être triée par CPU ou par utilisation de la mémoire. Utilisation de base : top 7/ htop Utilisez htop pour une interface colorée et conviviale avec des options d'affichage différentes de celles de top De nombreux administrateurs préfèrent htop et l'ajoutent à leurs distributions. Utilisation de base : htop 8/ bashtop Affichez les informations de performance dans des graphiques et activez la personnalisation pour répondre à des besoins spécifiques avec bashtop. La version Python est bpytop. Utilisation de base : bashtop

Équipements de stockage et leurs commandes de configuration Utilisez les outils suivants pour comprendre les périphériques de stockage du système et leur configuration. Bien qu'il ne s'agisse pas strictement de données de performance, il est essentiel de maintenir un stockage efficace. 9/ df La commande df montre l'espace utilisé et consommé sur les systèmes de fichiers montés. Utilisez -h pour faciliter la consommation. Utilisation de base : df -h 10/ du La commande du mesure l'utilisation du disque, indiquant la quantité de capacité consommée par les fichiers. Utilisez l'option -h pour une sortie plus conviviale. Utilisation de base : du -h /home 11/ iostat L'outil iostat mesure les performances d'E/S du processeur. Il montre les transferts par seconde, les lectures par seconde et les écritures par seconde sur les périphériques de stockage. Utilisez l'option -d pour vous concentrer sur les périphériques de stockage. Utilisation de base : iostat -d 12/ iotop L'outil iotop affiche les statistiques d'E/S en temps réel pour les processus et les threads, exposant la cause de l'utilisation de disque élevé. Il peut également enregistrer des informations de performance et une sortie personnalisable. Utilisation de base : iotop 13/ lsblk Utilisez lsblk pour afficher des informations sur les périphériques de stockage, y compris les lecteurs de disque, les disques SSD et le stockage USB, ainsi que les noms, les tailles et les points de montage. Utilisation de base : lsblk

Services réseau Utilisez les outils suivants pour examiner les flux de trafic sur un serveur Linux et vous assurer que l'interface réseau n'a pas de goulot d'étranglement des performances. 14/ iftop Effectuer une surveillance du réseau en temps réel avec l'outil iftop. Il peut se concentrer sur une ou plusieurs interfaces réseau pour collecter les taux de transfert identifiés par une adresse IP et un numéro de port. Il identifie les processus à forte intensité de bande passante et dépanne la congestion du réseau. Utilisation de base : iftop ; surveillance de base, toutes les interfaces Utilisation de base : iftop -i eth0 ; interface de surveillance eth0 spécifiquement 15/ iptraf-ng La commande iptraf-ng affiche le trafic réseau par protocole ; Protocole de message de contrôle Internet, Protocole de contrôle de transmission et Protocole de datagramme utilisateur ; et les statistiques d'interface. En plus du trafic standard, il affiche des erreurs pour diagnostiquer les interfaces réseau défaillantes ou mal configurées. Filtrez la sortie pour les meilleurs résultats. Assurez-vous d'installer et d'utiliser iptraf-ng, et non l'outil iptraf. Utilisation de base : iptraf-ng -i eth0 16/ nethogs L'outil nethogs offre une surveillance en temps réel des processus consommant de la bande passante du réseau. Il fonctionne avec des interfaces filaires et sans fil. Utilisation de base : nethogs 17/ ntopng Exécutez la commande ntopng pour enregistrer une capture complète du trafic réseau. Il identifie les types de trafic, tels que YouTube et BitTorrent. Il offre des alertes pour maintenir la conformité et la sécurité. Installez l'application open source à partir de GitHub pour commencer avec les capacités de surveillance de base. Utilisation de base : ntopng Les utilisateurs doivent noter que les outils de capture et d'analyse de paquets, tels que tcpdump et Wireshark, sont importants pour la surveillance des performances. Ils montrent exactement ce que le trafic est sur le réseau, y compris de nombreuses informations sur l'en-tête du paquet. La commande ss affiche les connexions actuelles au serveur.

Services de surveillance globaux De nombreux services de surveillance globaux intègrent des informations sur les quatre sous-systèmes. Par exemple, atop et glances sont des commandes qui fournissent une image complète de la santé et des performances du système. 18/ atop Pour un aperçu plus complet des performances du système, utilisez atop. Il couvre les quatre principaux sous-systèmes, enregistre les informations pour une analyse ultérieure et se plonge dans les données de paquets pour la mise en réseau. Utilisation de base : atop 19/ glances Surveillez les mesures standard du processeur et de la mémoire, les E/S de stockage, les E/S réseau et les capteurs de température sur la carte mère d'un serveur avec glances. Il est écrit en Python, ce qui en fait un outil de surveillance multiplateforme. Il prend également en charge les capacités de surveillance à distance. Cet outil peut gérer tous les systèmes, y compris les boîtes macOS et Windows. Utilisation de base : glances