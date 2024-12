Bureaux virtuels : paramétrez Hyper-V pour optimiser l'affichage

Les machines virtuelles Hyper-V s’affichent dans une fenêtre sur Windows 11. Il est essentiel que les administrateurs paramètrent cette fenêtre avec la taille appropriée afin de garantir la productivité et un poste de travail fonctionnel.

Une fenêtre de taille inappropriée peut affecter considérablement l'interface utilisateur et même limiter la fonctionnalité des applications professionnelles. S'il n'est pas difficile de s'assurer qu'une machine virtuelle (VM) est de la bonne taille, c'est essentiel pour toutes les sessions VM.

En tant qu'administrateur de VM, vous devez évaluer les besoins de chaque type de session VM et vous assurer qu’elles ont la bonne taille.

Vous pouvez voir en bas que la fenêtre est coupée par la barre des tâches de l'hôte - la machine qui exécute la VM via Hyper-V. Certaines parties de l'interface de la VM, telles que la barre des tâches et une partie du menu Démarrer, sont absentes. Cela rendra l'utilisation de la VM incroyablement difficile.

Comment choisir la bonne taille de fenêtre pour les VM Hyper-V ?

Tout d'abord, il est essentiel de connaître la résolution de l'écran du poste utilisateur. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau et cliquez sur Display Settings (paramètres d'affichage). Vous y trouverez la résolution de votre affichage. La figure 2 montre que la résolution est de 1920 x 1080 (Full HD).

Figure 2. Les paramètres d'affichage d'une session de bureau sont réglés sur la résolution HD.

Sur la base de ces dimensions, vous ne devriez jamais sélectionner une résolution supérieure à 1920 x 1080, car elle couperait certaines parties de l'interface. Microsoft conseille une résolution d'au moins 800 x 600 pour un système moderne. La résolution par défaut est de 1366 x 768.

Lorsque vous connectez votre session avec l'option session améliorée activée, Hyper-V vous conseillera une taille de fenêtre adaptée à la résolution d'affichage donnée. La méthode de réglage de la résolution de la VM Hyper-V varie selon qu'il s'agit d'une session de base ou d'une session améliorée.

Comment régler la résolution d'une session VM Hyper-V de base ?

Une session de base est très différente d'une session étendue, car elle n'utilise pas le protocole RDP et se connecte à la console de la VM. La session de base ne prend pas en charge le redimensionnement de la fenêtre, le presse-papiers local et les imprimantes locales. Il n'y a pas non plus de redirection USB et sonore dans une session de base. Pour basculer entre les modes amélioré et basique, vous pouvez cliquer sur cette icône dans la barre supérieure, comme le montre la figure 3.

: Figure 3. L'icône de la session Hyper-V qui permet de basculer entre les modes amélioré et basique.

Vous pouvez également accéder au menu Affichage et activer ou désactiver le mode amélioré.

Certaines machines virtuelles, telles que les machines virtuelles Linux ou les anciennes machines virtuelles Windows, ne prennent pas en charge le mode étendu et se connectent automatiquement au mode de base. Pour définir la taille de la fenêtre en mode basique, vous devez modifier la sortie vidéo de la VM. Vous pouvez le faire avec PowerShell sur l'hôte qui exécute la VM. Assurez-vous que la VM est éteinte et que vous disposez des droits d'administrateur dans PowerShell avec la commande suivante :

Set-VMVideo -VMName "VM NAME" -HorizontalResolution 1366 -VerticalResolution 768

À la place du paramètre VMName, saisissez le nom de la VM dont vous souhaitez modifier la résolution. Vous pouvez également indiquer la résolution souhaitée. Dans l'exemple, il s'agit de 1366 x 768. Il est également possible de modifier la taille de la fenêtre et la résolution de votre VM à l'intérieur de celle-ci en allant dans les paramètres d'affichage. La commande PowerShell fonctionne sur les VM Linux et Windows.