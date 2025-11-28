IA : les 4 grandes applications qu’Adobe concocte pour le marketing digital 

L’année 2025 d’Adobe a été placée sous le signe de l’Intelligence artificielle. IA générative bien sûr, mais avec les premières sorties de « vrais » produits agentiques – ce qui n’est pas si répandu que cela.

Quatre annonces auraient particulièrement retenu l’attention des clients français.

LLM Optimizer : du SEO au GEO La première est LLM Optimizer (LLMO). L’outil diagnostique la manière dont une marque est perçue par les IA génératives (ChatGPT, Gemini, Perplexity) et les sources qui influencent cette perception. LLMO répond à une problématique que toutes les entreprises se poseraient aujourd’hui. « Elles voient bien qu’il y a une perte du SEO au profit des moteurs IA », avance Lionel Lemoine, Head of Solution Consulting, Western EMEA chez Adobe. « Mais elles ne savent pas encore complètement gérer le GEO. Il y a un petit effet panique. » « [Sur le GEO], il y a encore un petit effet panique. » Lionel LemoineHead of Solution Consulting, Western EMEA, Adobe LLMO interroge les différentes IA avec différents prompts pour fournir des dashboards sur la manière dont une marque est évoquée dans les résultats. Dans un second temps, sur la base de cette analyse, LLMO – qui est intégré au CMS d’Adobe (Adobe Experience Manager) – propose des actions pour améliorer le contenu d’un site. L’outil est disponible depuis octobre et proposé gratuitement « pour l’instant » pour les clients du CMS d’Adobe « pour qu’ils puissent l’essayer concrètement ». « LLMO est pour moi l’élément [dont l’accueil] a été le plus marquant à l’occasion de nos événements », conclut Lionel Lemoine. « L’annonce a permis d’apporter une réponse immédiate à cette problématique nouvelle. »

Agent Orchestrator : Marketing/Experience Cloud à la portée de tous L’autre grande nouveauté de l’année pour Adobe a été l’arrivée des fameux agents IA. En plus d’ouvrir la porte à une interaction conversationnelle, ces agents peuvent déclencher des actions complexes au sein des outils CX de l’éditeur. « Les agents démocratisent l’usage de certaines technologies qui étaient élitistes. » Lionel LemoineHead of Solution Consulting, Western EMEA, Adobe « Ils démocratisent l’usage de certaines technologies qui étaient élitistes. Sans être un expert de l’analytique, un décideur peut savoir quel segment d’audience est le plus appétant sur un lancement de produit », illustre Lionel Lemoine. « On constate que des utilisateurs qui n’ont pas vocation à être experts sont néanmoins intéressés pour accéder à des fonctionnalités [avancées] en rapport avec leur métier ». À la différence de l’IA générative, qui savait déjà répondre à une question en requêtant les données dans Adobe, l’IA agentique est capable, en plus, et dans cet exemple, de fabriquer un tableau de bord. « Elle apporte une visibilité supplémentaire qu’un expert de l’analytique aurait pu produire » compare le responsable. Les agents aideront également les experts. « Pour le Black Friday, un agent peut, en une seule phrase, fabriquer un parcours personnalisé pour la vente d’un produit pendant 48 heures et proposer le scénario pour validation », illustre à nouveau Lionel Lemoine. Autre exemple, dans la Customer Data Platform (Adobe RT-CDP), un agent peut donner la volumétrie de l’audience qui correspond à un profil de client (comme un assistant), « mais il peut aussi créer cette audience. On passe d’une information, qui est une réponse structurée, au déclenchement d’une action dans la CDP ». Idem pour l’analyse d’un site (assistant) et des recommandations SEO (agent). « Agent Orchestrator, fédère toutes ces fonctionnalités [agentiques] et permet de se connecter à des agents extérieurs. » Lionel LemoineHead of Solution Consulting, Western EMEA, Adobe Pour Adobe, ces agents intégrés ne devraient pas remplacer les professionnels du marketing. « Pour faire de l’hyperpersonnalisation, il faut livrer de plus en plus de scénarios et produire 10, 20, voire 50 fois plus de contenus. […] Les équipes marketing sont sous une pression permanente. », estime Lionel Lemoine. L’IA (par exemple Firefly dans Creative Cloud pour décliner des créations originales en différents formats) serait devenue indispensable pour « tenir ce rythme ». Là encore, le marché aurait été particulièrement réceptif « aussi parce que sur les agents, nous ne racontons pas une histoire de “révolution” », insiste le responsable. Logiquement, chaque logiciel de marketing digital d’Adobe aura son agent. Pour en bénéficier, il faudra souscrire à Agent Orchestrator qui active par ailleurs des workflows d’agents cross-solutions au sein d’Adobe Marketing Cloud. « Agent Orchestrator, fédère toutes ces fonctionnalités et permet de se connecter à des agents extérieurs comme Copilot de Microsoft ou ceux de SAP », ajoute Lionel Lemoine.

Brand Concierge : l'UI conversationnelle qui remplace les sites Cette année, Adobe a aussi mis en avant deux autres produits « AI First » (sic) : Brand Concierge et Gen Studio for Performance Marketing. Brand Concierge, sorte de « surcouche du CMS », propose une UI purement conversationnelle au visiteur d’un site web. Là où un chatbot traditionnel ajoute un moteur de recherche plus évolué à un site, le concierge se substitue complètement à celui-ci. Le Concierge construit des pages personnalisées en temps réel, offrant à chaque visiteur une expérience liée à sa requête particulière. Pour éviter les hallucinations, l’outil ne s’appuie que sur les données de la marque.