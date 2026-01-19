Un antivirus est-il nécessaire pour Windows 11 en entreprise ?

Outre les modifications apportées à l’interface utilisateur et les nouvelles fonctionnalités, Microsoft a promis une sécurité renforcée dans Windows 11. Avec des fonctionnalités telles que Secure Boot, la sécurité basée sur la micro-virtualisation et Microsoft Defender intégrés à la plateforme, de nombreux responsables informatiques pourraient se demander : les terminaux d’entreprise ont-ils encore besoin d’un antivirus tiers ?

La réponse courte est oui, les terminaux d’entreprise ont besoin d’un outil antivirus géré par le service informatique. Dans un contexte de menaces en constante évolution, il est essentiel de disposer d’une technologie de sécurité avancée. Pour gérer les menaces, les professionnels de l’informatique doivent intégrer les outils appropriés dans les stratégies de sécurité de leur entreprise.

Étant donné que Microsoft Defender for Endpoint est déjà inclus dans la plupart des organisations, la question n’est pas vraiment de savoir si les terminaux doivent être équipés d’un antivirus ou non. Il s’agit plutôt de déterminer si Defender est suffisant pour protéger les données de l’entreprise.

Quel est l’impact de Microsoft Defender sur la sécurité de Windows 11 ? La plateforme de sécurité de Microsoft s’est considérablement améliorée au fil du temps. Grâce à une forte intégration dans la pile complète de Microsoft 365, elle gère les paramètres de pare-feu, d’antivirus et de sécurité pour les terminaux. Les organisations qui disposent de Microsoft 365 avec Intune et Entra ID peuvent être très précises dans la manière dont elles déploient les politiques de sécurité et suivent la conformité. À partir de ce système unifié, le service informatique peut également configurer des points de télémétrie et d’application pour fonctionner dans un cadre zéro confiance. Microsoft Defender pour Endpoint comprend les fonctionnalités de sécurité suivantes : Protection en temps réel contre les logiciels malveillants, les ransomwares et le phishing.

Gestion du pare-feu intégrée à Intune.

Contrôle des applications et liste blanche.

La détection et la réponse aux incidents au niveau des terminaux (EDR) peuvent être intégrées, selon le plan d’abonnement Microsoft de l’organisation.

Mises à jour automatiques.

Corrélation centralisée des signaux de sécurité dans l’ensemble de l’écosystème Microsoft.

Quand les organisations ont-elles besoin d’un outil antivirus tiers ? Dans certains cas, il est impératif pour les organisations d’utiliser un outil antivirus tiers. Les environnements à haut risque ou fortement réglementés peuvent nécessiter des contrôles de sécurité supplémentaires, des rapports de conformité ou des fonctionnalités spécialisées que Defender n’offre pas. Conformité réglementaire Les secteurs tels que la défense, les administrations publiques, la santé et la finance exigent souvent des certifications ou des rapports spécifiques de la part des fournisseurs de solutions de sécurité. Ces exigences peuvent dépasser les capacités de Defender ou être trop difficiles à gérer au sein de la plateforme. Exigences en matière d’EDR Bien que Defender for Endpoint intègre des fonctionnalités EDR, les entreprises peuvent néanmoins souhaiter utiliser des outils tiers offrant des corrections automatisées ou une protection renforcée. Des logiciels tels que Sophos Intercept X, Huntress, CrowdStrike ou HarfangLab peuvent fournir une protection supplémentaire par rapport à l’outil intégré. Intégration SIEM Certaines organisations doivent conserver des journaux ou utiliser un système de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) pour stocker et analyser les événements de sécurité. Une organisation ayant ces exigences pourrait être mieux adaptée à un outil antivirus qui s’intègre à sa plateforme SIEM. Cela permet de simplifier la gestion et d’assurer une surveillance cohérente. Environnements multi-OS Si une organisation utilise macOS, Linux, des appareils mobiles ou d’autres appareils non Windows, Defender peut ne pas fournir une protection entièrement unifiée. Plutôt que d’utiliser différents outils pour différents systèmes d’exploitation, recherchez une plateforme de protection des terminaux (EPP) qui permet au service informatique de gérer la sécurité de tous les appareils à partir d’une seule console.