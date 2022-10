Vulcan Cyber s’attelle aux processus de gestion de la surface d’attaque exposée

C’est début 2018 que Roy Horev, Tal Morgenstern, et Yaniv Bar-Dayan ont fondé Vulcan Cyber. Le premier en est directeur technique, le second directeur produit, et le troisième PDG. Les deux derniers sont notamment passés par Cyberbit, bien connu pour sa plateforme de cyber-range – ou de jumeau numérique appliqué à la cybersécurité comme Diateam aime à le présenter.

L’aventure Vulcan Cyber a commencé notamment avec un important projet pour un gouvernement. Problème : le client voulait vérifier que le code de la plateforme était robuste, sûr, avant que ne soient lancés les tests de vulnérabilités. Patatras : « les résultats étaient terrifiants », reconnaît Yaniv Bar-Dayan. Conséquence : « nous avons changé radicalement la moitié de la roadmap du produit pour nous concentrer sur la résolution de ces problèmes ». Il aura fallu trois mois. Mais les choses ne se présentaient guère mieux.

Combler un manque Les fondateurs de Vulcan Cyber se sont alors tournés vers leur réseau : « nous leur avons demandé comment ils pilotaient leur programme de gestion des vulnérabilités. Les plus avancés utilisaient un outil décisionnel, comme PowerBI. Les autres, une feuille de calcul. C’est là que nous avons identifié une opportunité commerciale majeure ». Et de résumer : « les processus sont mauvais », parce que les équipes de sécurité n’ont pas directement la main, « elles interviennent toujours via un intermédiaire, qu’elles doivent faire travailler pour eux, pour des objectifs concurrents des besoins métiers ». Et les seconds ont tendance à prendre le pas sur les premiers. Yaniv Bar-Dayan, cofondateur

©Omer Stein Photography Yaniv Bar-Dayan, cofondateuret PDG de Vulcan Cyber -©Omer Stein Photography En 2020, après les premiers clients, premier tour de table, à la suite du financement d’amorçage. Et surtout premiers confinements liés à la pandémie de Covid : « cela a poussé beaucoup d’entreprises à accélérer leur passage à des infrastructures modernes, et en parallèle les équipes de sécurité à acheter beaucoup de sondes différentes, de nouveaux outils d’analyse et de supervision – API, posture de sécurité cloud, etc. Le même responsable de la gestion des vulnérabilités qui, avant, ne regardait que sa console Qualys ou Tenable, par exemple, s’est retrouvé à essayer de jongler avec six outils différents. Et tout cela est survenu en l’espace d’un an et demi ». Problème, « les remontées de ces outils sont souvent redondantes. Et rien n’existe pour consolider tout cela puis piloter son programme de gestion des vulnérabilités ». Partant, le chemin s’est dessiné de lui-même pour les cofondateurs de Vulcan : l’objectif allait être de se positionner comme un système d’exploitation pour les programmes de gestion des vulnérabilités, consolidant toutes les données entrantes dans une interface unique, normalisée, hiérarchisant les vulnérabilités à l’échelle de l’ensemble de l’infrastructure. Mais pas uniquement. Tableau de bord de la plateforme de Vulcan Cyber De l’autre côté de la plateforme, il s’agit d’automatiser les processus en aval : « amener les données aux responsables des environnements concernés, aux bons administrateurs, etc. ». Yaniv Bar-Dayan résume : « devenir le Salesforce de la sécurité, le ServiceNow des équipes de sécurité ». Se concentrer, donc, sur les processus.