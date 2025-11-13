Bpifrance mise sur une plateforme de données « 100 % » temps réel

Bpifrance, qui vient de fêter ses 10 ans, est le fruit de plusieurs fusions successives. Conséquences directes sur le système d’information, la DSI recense 700 applications. Des progiciels on-premise, des solutions SaaS et de nombreuses applications internes vivent en parallèle. Plusieurs centaines d’équipes agiles travaillent sur le développement des applications et il y a des milliers de bases de données en production.

La stratégie « data » de la banque remonte à 2004. À l’époque, une architecture de traitements en lot (batch) est déployée. L’objectif, extraire chaque nuit les données des applications afin d’alimenter une base de données unique. Les données sont ainsi mises à disposition des applications. « Tous les soirs, de multiples extractions sont réalisées dans les systèmes sous forme de fichiers plats, voire de dumps de base de données », explique Christophe Jalady, architecte chez Bpifrance. « Nous devons orchestrer toutes ces extractions afin d’avoir des états cohérents ».

Pour constituer cette architecture, Bpifrance a mis en œuvre les solutions de base de données, le système de messagerie et l’ETL d’IBM, ainsi que l’orchestrateur de processus Control-M de BMC Software. L’inconvénient d’une telle approche est évident : les données ne sont disponibles qu’à J+1 ou J+2. Le moindre incident de productizon sur l’une des chaînes de batch, et tout s’arrête. Quant à la base de données où convergent tous ces fichiers, celle-ci atteint désormais plusieurs centaines de téraoctets.

Bpifrance Nizar Salhaji,responsable du domaine architecture,Bpifrance En 2018, un projet de remplacement est lancé. L’idée est de se doter d’un véritable entrepôt de données moderne. Une architecture conçue selon l’architecture en médaillon avec les couches Raw, Bronze, Silver et Gold. Des modèles de données sont organisés par comptoirs correspondant aux grands métiers de la banque. « Dans ce modèle, nous sommes capables d’exposer des API pour les usages dits opérationnels », explique l’architecte. « Pour les usages de reporting, des extractions de données devaient être réalisées à partir de ces comptoirs, avec, à chaque fois, une nouvelle base de données dotée de son propre modèle de données dédié au reporting ». Quelques années plus tard, un volet quasi-temps réel est ajouté à cette architecture. Bpifrance a déployé en production Apache Kafka. La plateforme est portée par un cloud public et met en œuvre de nombreuses solutions managées d’AWS. Si elle répond aux exigences lors de sa conception, Nizar Salhaji, responsable du domaine architecture chez Bpifrance en souligne les limites : « Nous n’avons pas réussi à décentraliser les compétences, nous conservons toujours des équipes qui vont être un point de contention dans le développement », déclare-t-il. « Pour chaque nouvelle donnée à gérer, cela implique un développement spécifique ». De même, l’architecture par comptoirs ne permet pas d’obtenir une vue à 360 degrés sur toutes les données. « Nous devions aussi anticiper une grosse évolution de notre SI en termes de diffusion d'informations et d'utilisation de la donnée, et nous imaginions très mal que ça allait être suffisant pour pouvoir répondre aux enjeux de cette refonte », poursuit-il.

L’approche « Data In Flight » privilégie le temps réel En 2023, une nouvelle approche est mise à l’étude, l’architecture « Data In Flight ». Elle implique la bascule vers une approche majoritairement en temps réel. Kafka deviendrait alors l’unique diffuseur des données dans l’organisation. « Il s’agit, pour nous, de l'unique moyen de découpler à l'émission de temps réel. La seule chose qu'on demande aux producteurs de données, c'est de diffuser leurs données dans des topics Kafka [N.D.L.R. Des groupes logiques de messages] », explique Christophe Jalady. « De leur côté, tous les consommateurs doivent consommer des données telles que les producteurs les ont diffusées ». Les équipes agiles disposent d’une base de données MongoDB avec leurs propres données et des données consommées auprès de Kafka pour leurs applications. Elles diffusent également les flux à destination de cette plaque tournante des données. Outre ce volet purement technique, cette approche sensibilise le producteur de données, car il est responsable de ce qu’il expose aux autres équipes. Pour qu’une telle approche puisse fonctionner, il a fallu adapter le volet de la gouvernance. Le propriétaire d’une donnée ne peut évidemment pas arrêter de manière unilatérale sa source. S’il veut apporter une modification, il doit livrer une nouvelle version tout en maintenant les autres sur le principe du « dual run » tant que des consommateurs continuent de s’y connecter.