Comment SeLoger.com a choisi son EDR

Filiale d’Axel Springer, Aviv-Group est une holding qui détient plusieurs sites immobiliers en Europe, dont Seloger.com, le plus connu en France. Lorsque Gilles Lorrain, l’actuel CISO du groupe et responsable de l’infrastructure, prend son poste, le groupe qui s’est formé par acquisitions compte alors 6 antivirus différents, 5 fournisseurs cloud, de multiples datacenters. L’équipe sécurité décide alors de basculer sur une protection de nouvelle génération, un EDR. Se pose alors la question du choix d’une solution, parmi toutes celles qui sont disponibles sur le marché. « Nous n’avions qu’une confiance très faible dans les benchmarks des cabinets d’analystes, donc nous avons préféré tester nous même les solutions », résume le responsable.

Pour mener à bien cette évaluation, l’équipe a sélectionné les 4 plus gros éditeurs du marché, puis a essayé de noter les qualités techniques de leurs offres, au moyen d’une énorme matrice multidisciplinaire comprenant toutes les fonctionnalités jugées pertinentes par l’équipe d’évaluation.

« En août 2020, nous avons monté une équipe éphémère pour ce test, avec 2 personnes de l’équipe sécurité, 2 personnes venues de la production et 2 développeurs. Nous avons lancé ce démonstrateur en nous donnant 1 mois pour choisir, 3 mois pour contractualiser, régler les volets juridiques & procurement, et atteindre dès la fin du premier trimestre 70 % de couverture », raconte Gilles Lorrain.

Avec le recul, le CISO reconnaît que juger des solutions sur une énorme liste de critères était une erreur. « Installer 4 EDR sur des machines et évaluer l’ensemble de ces critères en 1 mois, cela ne passait pas. Par exemple, mesurer la RAM et le CPU consommés par l’EDR n’était pas un différenciant pertinent. Par contre, le vrai différenciant aujourd’hui, c’est le nombre des retours au Help Desk : combien d’utilisateurs vont appeler le support, car ils sont bloqués par un faux positif, etc. Nous nous sommes concentrés sur ce point, ainsi que les tests en conditions réelles. Je pense qu’il faut vraiment se concentrer sur les résultats, c’est à dire comment l’EDR me protège, et mener des tests réels pour le vérifier ».

Le véritable problème de cette incompatibilité, c’est qu’elle est totalement silencieuse : l’EDR s’était bien installé sur la machine, son statut est « Vert », signe qu’il fonctionne de manière nominale ; or celui-ci est incapable de détecter quoi que ce soit, ne pouvant se connecter au noyau. « Nous avons totalement exclu ce concurrent, car il n’y a rien de plus dangereux que d’avoir cette fausse sensation de sécurité ».

Les tests se sont concentrés sur la plateforme Windows qui représente l’essentiel du parc d’ordinateurs portables ainsi que beaucoup de serveurs, car historiquement SeLoger.com développe en .NET. « Nous avons aussi testé sous Linux et Mac. Tout se passait bien jusqu’à ce qu’on lance les malwares sous Linux. Nous avons obtenu 0 % de détection… Le problème fondamental avec Linux, c’est que le Kernel est différent d’une distribution à une autre. La compatibilité Red Hat ou Ubuntu ne suffit pas ; il faut vérifier la version du noyau qui est livrée avec la distribution et certaines solutions ne sont pas compatibles avec certaines versions de noyau Linux ».

« Nous avons fait le choix de développer notre propre ransomware ; mais il existe des kits Open Source pour en générer gratuitement. Il s’agit de ransomwares qui ne sont évidemment pas malicieux, et je conseille vivement à vos équipes de le faire. » Gilles Lorrain CISO groupe et responsable de l’infrastructure, Aviv-Group

Le cloud, un terrain de jeu un peu différent pour l’EDR

L’EDR de SentinelOne sort vainqueur des évaluations et la signature avec l’éditeur est effective en décembre 2020. Si le CISO a été surpris par la simplicité du déploiement sur les datacenters internes, son équipe va se voir confrontée à un phénomène plutôt étonnant sur les instances AWS : installé le matin, l’agent SentinelOne disparaissait systématiquement dans la journée.

L’origine du problème est rapidement identifiée : c’est l’autoscaling qui remplace systématiquement l’OS équipé de l’EDR par une image qui en est dénuée. « On ne peut déployer l’EDR dans le cloud comme on l’installe sur un parc de PC. En tant que RSSI j’ai besoin de savoir si la machine est conforme ou pas. La solution que nous avons trouvée, c’est qu’à chaque démarrage d’une instance, nous vérifions donc que la machine est bien conforme à notre image modèle et nous vérifions que les outils SentinelOne sont bien opérationnels. Un signal est envoyé à SentinelOne à chaque installation/décommissionnement ».

« Contrôler un antivirus, et un EDR, par API, est aujourd’hui fondamental dans un environnement cloud. Un EDR ne se gère pas seul. » Gilles LorrainAviv-Group

Cette fonctionnalité a été développée en interne et n’a représenté qu’une journée de travail. Elle a été intégrée à tous les pipelines de développement : tout développeur qui veut créer une application dispose d’un pipeline complet sécurisé avec SentinelOne. En outre, des informations sont remontées au niveau de l’EDR via des tags. L’équipe de triage sait à quelle équipe projet appartient l’instance, quelle est l’application qu’elle porte, son niveau de sensibilité, etc. Ces informations permettent de classer un incident beaucoup plus rapidement.

Un autre critère qui n’était pas dans le tableau initial du choix de l’EDR s’est finalement montré crucial. Il s’agit de la présence d’API. « Contrôler un antivirus, et un EDR, par API, est aujourd’hui fondamental dans un environnement cloud. Un EDR ne se gère pas seul. Même avec du support, le recours à des services managés, vous restez le seul à connaître votre environnement, et plus on va vers le cloud, plus on est obligé d’intégrer les méthodes de travail, les processus, les analyses de risque directement au plus près des actifs. Sans les API, c’est impossible. Avec le recul, c’est un “Must Have” absolu ».

Autre point d’attention dans le choix d’un EDR lorsqu’on s’appuie sur une grosse infrastructure dans le cloud public, le licencing. « C’était l’une de mes plus grandes craintes. Notre infrastructure passe fréquemment de 6 000 à 20 000 voire 30 000 machines en quelques secondes, lorsqu’une publicité passe à la télévision. Le nombre de machines est alors multiplié par 4 et, automatiquement, le nombre de licences augmente d’autant. Certains éditeurs facturent ce pic du nombre de machines, cela peut coûter extrêmement cher, même si ces machines ne fonctionnent que 5 minutes… ».

Si l’EDR s’impose de plus en plus comme indispensable pour sécuriser un parc de postes de travail et de serveurs, mais aussi que tous les éditeurs semblent converger vers les mêmes fonctionnalités et vantent leurs capacités de détection hors pair, soumettre ces solutions à la réalité du terrain peut toujours produire des résultats surprenants.

Propos recueillis à l’occasion de l’édition 2022 des Assises de la sécurité