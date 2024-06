La DSI de VINCI déploie une stratégie « numérique responsable »

En matière de Green IT, VINCI ne partait pas d’une feuille blanche. Organisation « très décentralisée », VINCI se compose de différents pôles : Construction, Énergies, Concessions, Autoroutes et Immobilier.

Chacun d’entre eux avait initié avant 2022 des actions dans le domaine du « green », bien souvent sur des axes spécifiques qui vont de la gestion écoresponsable des équipements informatiques, jusqu’à l’écoconception et l’accessibilité numérique. VINCI disposait également en central d’un collectif Green IT soutenu par la direction de l’environnement.

Le comité se réunit tous les mois pour définir la feuille de route numérique responsable et suivre son avancement. « Il s’agit d’un programme transverse. Il touche toute la durée de vie de l’IT chez VINCI, de l’achat ou la conception, jusqu’à la fin de vie. Il est en outre co-construit avec l’ensemble des pôles dont les démarches étaient antérieures à mon arrivée », insiste la Green IT Manager.

La première action de Marie Ait Daoud a consisté à lister « les différentes initiatives de la DSI, mais aussi des pôles » du groupe VINCI. Un comité de projet composé d’un responsable Green IT de chaque pôle a aussi été mis sur pied. Chaque référent a la responsabilité de piloter et de coordonner des actions « numériques responsables » au sein de son pôle.

À la DSI groupe aussi, les différents métiers et directions (infrastructure & réseaux, Achats IT, solutions et services numériques, cybersécurité, Data, Change) étaient sensibilisés et déjà engagés sur des actions Green IT.

POSIT’V définit la trajectoire numérique responsable du groupe

Intitulé POSIT’V (acronyme de Path Of Sustainable IT by VINCI), le nom du programme définit « la trajectoire numérique responsable du groupe » et le ton recherché. « Sur les questions sociales et environnementales, l’image renvoyée peut assez facilement devenir culpabilisante et réduire le numérique à sa dimension négative », prévient Marie Ait Daoud. Avec des impacts potentiels sur l’adhésion.

« Notre volonté n’est pas d’arrêter la technologie, car elle serait polluante. Mais de raisonner et d’être dans la sobriété », ajoute la pilote de POSIT’V. À la sobriété numérique est venu se greffer un volet social et éthique axé sur l’accessibilité du numérique et qui s’est traduit par des actions de sensibilisation.

Pour réduire ses impacts environnementaux et sociaux, la DSI a identifié trois objectifs principaux :

Favoriser l’économie circulaire (« la matière est le premier poste de pollution »), encourager la sobriété numérique (« réfléchir à l’apport de la digitalisation et à la compensation de ses effets de bord »), et rendre le numérique éthique, inclusif et socialement responsable (« ce qui passe par l’accessibilité et le confort numérique au travail »).

Le déploiement de la feuille de route pour atteindre ces objectifs globaux s’opère progressivement. Le début du programme POSIT’V remonte à juin 2022. La première année a été consacrée, entre autres, à la comitologie (identification des sachants, création des comités de projet et de pilotage, etc.).

La deuxième année se concentre sur la mesure. Pour Marie Ait Daoud, cette étape devrait toutefois durer deux ans. « Les aspects sociaux sont plus complexes à mesurer que ceux liés à l’écologie. La mesure se fera sans doute plus sur des indicateurs qualitatifs que quantitatifs », explique-t-elle.