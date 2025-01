La Louis Dreyfus Company modernise son PAM

Le groupe Louis Dreyfuss Company est présent dans le commerce du grain, du café, du coton, du riz et du sucre. Il transporte de l’ordre de 80 millions de denrées chaque année dans une centaine de pays.

Le groupe compte 18 000 collaborateurs et disposait depuis de nombreuses années d’un système de gestion des accès à privilèges (PAM) pour protéger les infrastructures critiques de l’entreprise en surveillant les comptes privilégiés.

Sébastien Carriere, Global Head of Technology & Operations chez Louis Dreyfus Company (LDC), souligne le périmètre de cette solution : « ce système bénéficie à environ plus de 600 utilisateurs au sein de l'écosystème de LDC, à différents niveaux d'accès, y compris les collègues de l'informatique, les sous-traitants et les groupes administratifs spécifiques, en ciblant les rôles qui interagissent directement avec les actifs critiques ou qui nécessitent des privilèges élevés, tels que les équipes de soutien à l'infrastructure et aux applications ».

Pour le responsable, le PAM déjà en place n’était plus à même de répondre aux attentes du groupe : « la précédente version du système PAM était devenue inadaptée en raison de la complexité de la maintenance, de la mauvaise expérience des utilisateurs et de l'adaptabilité limitée à nos besoins organisationnels actuels ».

Une modernisation dans le cadre plus large de la transformation numérique Le groupe est impliqué dans une démarche de transformation numérique avec le déploiement d’un nouvel ERP, d’un front office commun entre les activités gains, sucre et riz, et enfin d'un effort d’harmonisation et de digitalisation des processus. Dans ce cadre, un projet de remplacement du PAM est lancé afin de rationaliser le contrôle des accès, à l’échelle du groupe, afin notamment de réduire les accès privilégiés permanents et de se conformer aux normes de sécurité et de réglementation, tout en répondant aux exigences de l'assurance Cyber. « Le nouveau système a été introduit par le biais d'une phase pilote initiale avec des groupes d'utilisateurs clés afin d'assurer une adoption en douceur. » Sébastien CarriereGlobal Head of Technology & Operations, Louis Dreyfus Company Pour choisir une nouvelle plateforme PAM, la Louis Dreyfuss Company a privilégié 3 critères clés. D’une part, le système devait être facilement accessible aux utilisateurs et ne pas entraver leur productivité ; un point essentiel pour l’adoption d’un tel système et pour minimiser les frictions. Le second critère porte sur le TCO (Coût total de possession) et la maintenance de la solution : « nous avons cherché une solution avec des exigences de maintenance minimales, permettant à notre équipe de sécurité allégée de se concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée », explique Sébastien Carriere. Enfin, l’équipe projet s’est assurée de la compatibilité du logiciel avec ses solutions SaaS et du soutien de ses fournisseurs.

Delinea, un PAM de nouvelle génération LDC a évalué d'autres solutions PAM de premier plan susceptibles de répondre à ses besoins et deux démonstrateurs (PoC) ont été organisés pour évaluer les solutions quant à leur la compatibilité avec le système d’information, leur facilité de déploiement et les fonctionnalités spécifiques requises pour l’infrastructure du groupe. C’est le PAM Delinea qui est finalement sorti vainqueur de ces évaluations et a finalement été choisi. A l’issue des 4 mois de RFP et PoC, le projet d’implémentation est lancé. Celui-ci va durer 7 mois auxquels il faut ajouter une période de 4 mois de transition pour son déploiement dans l’organisation. Pour le responsable, ce qui différencie ce PAM « moderne » d’un PAM « classique » porte sur plusieurs points : « un PAM classique est généralement très restrictif et lourd, compromet l'adoption, manque d'adaptabilité pour les environnements Cloud et implique souvent une contribution manuelle plus importante, assortie d'une complexité dans l'expérience de l'utilisateur. Il nécessite également une infrastructure lourde et une équipe d'assistance pour le gérer ». Pour Sébastien Carriere, un PAM moderne doit donc pouvoir s’intégrer de manière transparente à l'infrastructure Cloud (SaaS, en particulier), fournir une intégration automatisée et une rotation des mots de passe, prendre en charge la gestion et la surveillance des accès à plusieurs niveaux, être conviviale et facile d'utilisation et, bien évidemment, délivrer le niveau de sécurité requis.