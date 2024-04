La Métropole du Grand Nancy déploie un PAM pour ses prestataires

Une demi-journée, c’est le temps qu’il a fallu à la Métropole du Grand Nancy pour déployer le logiciel de PAM (pour Privileged Access Management, ou gestion des accès à privilèges) destiné à sécuriser l’accès de ses prestataires.

Alban Coujard, RSSI de la collectivité, une métropole de 260 000 habitants, explique le besoin initial qui l’a poussé à lancer ce projet express : « nous sommes une DSI mutualisée pour 20 communes et 8 entités supplémentaires comme l’Opéra de Nancy, par exemple. Notre défi est d’assurer une cybersécurité optimale avec énormément de besoins métiers. Nous avons de l’IT, de l’OT, de forts besoins de mobilité, mais aussi des collectivités de tailles très différentes. Certaines comptent plus de 2 500 agents, d’autres n’en ont qu’un seul ».

La DSI doit assurer une cybersécurité à la hauteur des enjeux tout en assurant sa conformité à la réglementation, dont le RGPD, au Référentiel général de Sécurité de l’Anssi et se préparer à NIS2, sachant qu’aucun poste autre que celui du RSSI n’est dédié à la cyber.

La télémaintenance, un risque cyber avéré

Lorsqu’Alban Coujard rejoint la Métropole, il parvient à intégrer le Parcours Cybersécurité du plan Cyber France Relance de l’Anssi : « j’ai audité l’ensemble du SI, rédigé un plan d’action et nous avons choisi de nous concentrer sur un point essentiel, la gestion des accès à privilèges et tout particulièrement sur les accès distants. Nous avons considéré qu’il était crucial pour nous de mettre en place un système de PAM ».

« Nous avons choisi de nous concentrer sur un point essentiel, la gestion des accès à privilèges, et tout particulièrement sur les accès distants. » Alban CoujardRSSI, Métropole du Grand Nancy

Les cas de compromission via des accès tiers étant relativement fréquents, le RSSI a souhaité se focaliser sur les accès externes des télémainteneurs et des prestataires dans un premier temps : « il y avait deux raisons à cela. Il s’agit des accès que l’on maîtrise le moins, mais cela devait aussi prouver à nos équipes infrastructure internes qu’un bastion n’était pas forcément une contrainte en plus et peut même devenir un facilitant ».

S’appuyant sur les guides de l’Anssi quant à l’administration sécurisée des SI, reposant sur Active Directory et sur celui relatif à l’administration sécurisée des SI, le RSSI veut appliquer de nouvelles fonctions de confidentialité et de traçabilité sur ces comptes à privilèges, mais en privilégiant la simplicité.

« Je n’ai pas la chance d’avoir une équipe cyber et ce sont les ingénieurs infrastructures et les équipes réseaux qui assument ce rôle d’ingénieur cyber en plus de leurs tâches quotidiennes. Il ne fallait pas leur ajouter de contraintes supplémentaires », explique-t-il. Outre une administration simplifiée, la solution doit être facile d’accès pour les prestataires contraints de passer par là, afin d’accéder à leurs outils d’administration.

Dès lors, « 3 mots clés ont dicté le choix de la solution : d’une part, la solution Prove It de Rubycat nous a paru la plus simple de toutes celles que nous avons pu évaluer. La plus simple sur l’exploitation et sur son usage au quotidien. Sur le volet efficacité, nous avons de gros besoins de sécurité, mais il faut savoir que sur beaucoup de sites où il y a une compromission, l’attaquant est passé, car le bastion était insuffisamment durci, insuffisamment sécurisé, et des comptes d’accès pas assez sécurisés ».

Sur ce plan, le renouvellement du visa CSPN de la solution par l’Anssi en 2023 a rassuré le RSSI. Mais cela n’a pas empêché l’équipe informatique d’expertiser le niveau de sécurisation de la solution : « j’ai la chance d’avoir dans mes équipes un ingénieur infrastructures qui est hyper pointu sur Linux. Il nous produit des masters Linux sur mesure en respectant les préconisations de l’Anssi. Malheureusement, quand on intègre une application sur Linux, on est obligé de déconstruire ces recommandations pour que les applications fonctionnent. J’ai demandé à notre expert d’auditer la solution Prove It et son verdict était que l’ensemble des recommandations de l’Agence étaient bien respectées par la solution ».