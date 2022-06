Cybersécurité du système de santé : beaucoup reste à faire

Le 24 mai dernier, Wallix, éditeur de solution de PAM (Privileged Access Management) réunissait quelques clients lors d’une table ronde virtuelle consacrée à la cybersécurité dans le secteur de la santé. L’éditeur français réunissait trois responsables de la cybersécurité d’hôpitaux français, tous clients de ses solutions afin d’évoquer la maturité du secteur face à un risque cyber qui s’est fortement amplifié au cours des dernières années.

Comme l’a souligné François Lancereau, Account Manager Santé chez Wallix en préambule de la table ronde, 27 hôpitaux français ont été victimes de cyberattaques en 2020, avec une recrudescence d’incidents de sécurité constatée. « Pour la 11e année consécutive, le secteur de la santé enregistre une augmentation des coûts pour cause de violation de la sécurité. 33 % des incidents dans le milieu de la santé ont été causés par des tiers ».

Une prise de conscience dans un secteur encore peu mature

Cet accroissement spectaculaire de la menace dont fut notamment victime le CHU de Rouen en 2019 a poussé les responsables cybersécurité des hôpitaux français à réagir. Guillaume Salomé, responsable Infrastructure et Cybersécurité au groupe hospitalier de l’Institut Catholique de Lille a ainsi expliqué : « nous avons bien compris qu’aujourd’hui les hackers ont pour but de détruire les entreprises les plus sensibles. La question n’est plus de savoir si on va être attaqué, mais quand et comment nous allons pouvoir retracer les événements pour remettre en route notre activité ».

Cette situation a certainement entraîné une prise de conscience de la menace informatique auprès d’utilisateurs jusque-là peu impliqués, estime Nadhir Turki, administrateur réseau et téléphonique au centre hospitalier de Calais : « nous devons sensibiliser les utilisateurs sur la cybersécurité, or ce n’était pas une démarche forcément bien vue dans le secteur. Il n’était pas simple d’expliquer à un responsable médial ce que la sécurité pouvait lui apporter de plus. À cet égard, la crise sanitaire a débloqué les choses ».

Pour Guillaume Salomé, la maturité du secteur de la santé vis-à-vis de la cybersécurité est en train d’évoluer : « nous sommes un peu en phase d’adolescence dans l’adoption de la cybersécurité, en plein changement et toutes ces attaques montrent bien que nous avons besoin de plus de cybersécurité ».

Ce gain en maturité doit s’opérer alors que les hôpitaux doivent de plus en plus ouvrir leur système d’information à des tiers, notamment la médecine de ville, les laboratoires, les dossiers patients régionaux. « Nous sommes obligés de nous protéger, de sécuriser nos ressources internes, mais il nous faut aussi ouvrir et sécuriser les flux, alors que jusqu’à présent on pouvait avoir tendance à faire confiance », résume le responsable du groupe hospitalier de l’Institut Catholique de Lille.