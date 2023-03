Decathlon allie PenTesting et Bug Bounty pour blinder ses applications

Présente dans 70 pays, la célèbre enseigne sportive ne veut plus se concentrer uniquement sur la vente de produits, mais proposer des services autour du sport. Location d’équipements sportifs, assurances, le voyage autour du sport, l’ambition de Decathlon est devenir une plateforme globale autour du sport.

Le digital joue un levier décisif dans cette mue et les moyens mis en œuvre sont impressionnants : la Business Unit cross-commerce issue de la fusion entre l’activité Retail et E-Commerce compte 150 développeurs répartis dans 60 Feature Teams et dispose de 40 Ops pour assurer l’exploitation d’applications qui sont mises en œuvre dans 70 pays.

« Pour faire travailler des équipes de cette ampleur et dont les profils très divers, notre choix a été de promouvoir des équipes multifonctionnelles capables de faire du DevOps, du SecOps, de l’AppSec, du Crisis Management, etc. », explique Mathieu Bolla, Responsable Sécurité Opérationnelle de la Business Unit Decathlon X-Commerce. « Nous jouons le rôle de tuteur pour faire monter en maturité les équipes sur tous ces sujets. L’objectif est de leur permettre d’être autonomes et gérer eux-mêmes leur sécurité avec notre support ».

Le pentest, indispensable, mais pas suffisant Pour s’assurer de la sécurité des applications développée par cette structure, l’équipe sécurité fait un usage extensif des tests d'intrusion - ou pentest, pour penetration test. Matthieu Vanoost, Security Manager chez Decathlon en charge de l’équipe SOC, DevSecOps et de la gestion de projets Cyber, pointe néanmoins les limites de cette approche : « le pentest n’est clairement pas suffisant. Les prestataires spécialisés utilisent toujours les mêmes techniques d’attaque, les mêmes outils. Les résultats des pentests tendent à être identiques, avec les mêmes qualités et les mêmes défauts sur toutes les applications ». Le responsable souligne que l’action des pentesters se concentre essentiellement sur la recherche des vulnérabilités techniques, alors que les hunters qui participent à un programme de Bug Bounty cherchent les failles sur un spectre beaucoup plus large, notamment dans les processus, la manière dont sont implémentées les applications. Les deux approches s’avèrent donc complémentaires et Decathlon mène toujours des pentests sur ses applications avant de les soumettre à la sagacité des hackers. Mathieu Bolla décrit le processus habituel : « nous faisons fonctionner pentest et Bug Bounty en tandem. Quand nous avons une application qui consiste en un front-end qui appelle des API, le pentester va être capable de tester une API enfouie dans le système d’information et qui n’est pas accessible depuis Internet. Il va nous remonter des vulnérabilités techniques. Le hunter, lui, n’a accès qu’au front, mais s’il arrive à exploiter toute la chaine jusqu’à une API fautive, alors il peut faire apparaitre les erreurs d’architecture, les erreurs de processus, etc. C’est sur ces points que le hunter aurait une forte valeur ajoutée. Il va tirer profit de toutes petites choses dans plusieurs API pour constituer une grosse vulnérabilité qui peut conduire jusqu’à l’exécution de code à distance ». Autre différence de taille des deux approches, le pentest est aligné avec le calendrier de release des nouvelles versions. Un pentest peut être lancé lors de la phase d’UAT (User Acceptance Testing, tests de validation utilisateur). L’équipe peut alors prévoir des ressources pour corriger les vulnérabilités éventuelles. « Qui dit grandes ambitions dit niveau de sécurité au plus haut niveau, et le Bug Bounty est sans doute le meilleur moyen pour nous confronter nous-mêmes à l’exercice en demandant à quelqu’un d’essayer d'entrer. » Matthieu Vanoost, Security Manager chez Decathlon. Le Bug Bounty se conçoit plutôt comme du test en continu, en marge du calendrier de release. Le hunter peut intervenir à n’importe quel moment ; peu lui importe le pays et les spécificités de l’application. Tout ce qui entre dans le scope défini dans le programme est matière à trouver une vulnérabilité. « Chaque approche a ses avantages et ses inconvénients. Le pentest va plus en profondeur dans le SI, le Bug Bounty permet de travailler sur le monde réel, sur l’exposition réelle de l’application », résume Mathieu Bolla.

Une mise en place qui demande une organisation adaptée Decathlon a recours aux programmes Bug Bounty avec YesWeHack, le spécialiste français de cette approche. Pour Matthieu Vanoost, le premier challenge auquel l’équipe sécurité a dû faire face est interne, c’est la validation du contrat de Bug Bounty : « expliquer à un juriste ce qu’est un Bug Bounty, c’est compliqué, car il n’y a pas de garanties contractuelles sur la façon dont cela va se passer. C’est un vrai travail de sensibilisation à mener auprès des juristes afin de leur expliquer pourquoi nous souhaitons faire un Bug Bounty, l’aspect communautaire d’une plateforme de Bug Bounty, le fait que les personnes sélectionnées sont bien identifiées et que celles-ci sont notées sur la plateforme au même titre que nous le sommes. Il faut aussi expliquer que ces campagnes peuvent être de type fermé. L’application ne sera pas ouverte à des milliers de personnes d’un seul coup ». L’autre point-clé fut de convaincre les équipes IT que le pentest n’est pas suffisant. Lancer un programme de Bug Bounty peut être perçu comme une remise en question pour certains qui estiment que leur application n’a aucune vulnérabilité. « Il faut bien expliquer aux équipes que le but du Bug Bounty n’est pas de pointer du doigt une mauvaise implémentation, mais bien de faire progresser tout le monde », explique le responsable. Outre cet effort d’explication en interne, Matthieu Vanoost considère que se lancer dans une approche Bug Bounty implique de s’organiser en interne pour y faire face : « nous avons dédié une personne de l’équipe sécurité qui travaille sur le Bug Bounty, les relations avec YesWeHack, le lancement des programmes. Il faut pouvoir assurer une bonne qualité et pouvoir se montrer exigeants, notamment ne pas se limiter à des périmètres trop étroits ». Un programme de Bug Bounty implique de mettre en face les ressources nécessaires pour faire face aux retours des hunters. Ceux-ci ne sont payés qu’à partir du moment où la vulnérabilité qu’ils ont trouvé est validée par l’entreprise. Si les vulnérabilités non validées s’accumulent et que le délai de paiement devient trop important, l’image de l’entreprise va en souffrir et aucun hacker chevronné ne voudra participer à ses programmes. « Il faut être capable de valider le plus rapidement possible les vulnérabilités », explique Matthieu Vanoost. « Nous nous sommes fixés des objectifs : à chaque nouveau programme, une vulnérabilité doit pouvoir être qualifiée dans la journée, à savoir si elle est bien présente et quel est son degré de sévérité, afin de donner la bonne prime à celui qui l’a découverte ». De même, si la vulnérabilité n’est pas corrigée rapidement, le hunter n’aura qu’une piètre image de l’entreprise. Decathlon a mis en place une organisation pour corriger ces vulnérabilités au plus vite. « Quand nous lançons un programme, des développeurs sont prêts à intervenir rapidement pour apporter des correctifs dans les délais que nous nous sommes fixés. Pour les vulnérabilités les plus critiques, nous nous sommes donné un engagement de correction en 24h. Cela implique un travail qui n’est pas neutre pour les équipes ». Le responsable souligne le besoin de préparer tous ces aspects afin d’initier la campagne, notamment bien définir le scope exact du test, les équipes internes qui seront impliquées et le nombre de hunters qui seront intégrés au programme. Decathlon a commencé petit, puis a peu à peu fait grossir ses programmes. Enfin, un dernier point important à définir avant de se lancer dans le Bug Bounty : bien définir le modèle économique interne de l’opération. Dans le cas de Decathlon, l’équipe sécurité paye l’accès à la plateforme YesWeHack, puis chaque application, chaque Feature Team paye les primes qui sont versées aux hunters pour les vulnérabilités découvertes dans leur domaine. Une difficulté évidente provient de l’interpénétration des applications modernes et donc la répartition des primes entre toutes les équipes affectées. « Le volet économique était une crainte initiale des équipes avec un coût variable en fonction des vulnérabilités remontées alors que le pentest à un coût fixe », explique le responsable. « Avec le recul, il s’avère que le coût n’est pas véritablement un problème. Un programme de Bug Bounty représente un coût comparable à celui d’un gros pentest ».