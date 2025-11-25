Pour sécuriser les postes des chercheurs, Ifremer mise sur le sans-confiance

Institut français de recherche dédié à la connaissance des océans, l’Ifremer est un environnement très spécifique d’un point de vue IT. Les chercheurs ont l’habitude d’être administrateurs de leur poste de travail et parfois sur leurs serveurs. Et l’ouverture aux chercheurs externes et aux partenaires est la règle… autant de comportements particulièrement dangereux en termes de cybersécurité.

Pour les responsables de l’institut, une solution s’est avérée particulièrement bien adaptée à ce contexte particulier : le sans-confiance, ou zero-trust, en anglais.

« Notre parti-pris était que si nous étions résilients sur la partie privilèges, cela apporterait un gain en termes de MCO [maintien en conditions opérationnelles, N.D.L.R.] et de MCS [maintien en conditions de sécurité, N.D.L.R.] », explique Christophe Lassard, architecte et urbaniste en système d'information, et RSSI adjoint de l'institut Ifremer : « avoir une démarche zéro trust, prendre en compte tous les accès, dont les accès de nos tiers. Ce qui était au début un projet IT est devenu finalement un projet qu'on a généralisé aussi sur les cas métiers de l'Institut ».

Restreindre les privilèges d’utilisateurs jusque-là Admin Le but initial du projet était surtout de descendre les privilèges des scientifiques sur leurs endpoints. Cette population représente de 60 à 70 % du personnel de l’institut. Or ceux-ci se connectent de partout dans le monde, y compris sur des infrastructures qui n’appartiennent pas à l’Ifremer. L’institut a des implantations à Tahiti, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais aussi des bateaux où les scientifiques mènent leurs campagnes de mesures : « sur nos bateaux, les réseaux nous appartiennent, mais nos scientifiques peuvent aussi intervenir sur des bateaux qui ne sont pas de l’Ifremer, ou travailler dans des universités à l'autre bout de la planète. Un chercheur peut être en conférence à Francfort le dimanche après-midi et se connecter depuis les îles Fidji le lundi pour envoyer des relevés scientifiques. Ce sont des points que nous devions prendre en compte, d’autant que cette population ne maîtrise pas les enjeux de cybersécurité ». De même, les partenaires de l’Ifremer doivent avoir la capacité de prendre le contrôle de certains systèmes à distance, pour par exemple développer de nouvelles applications ou réaliser la maintenance de certains équipements. « Nous avions des enjeux de conformité, des enjeux de réseau, des enjeux d'économie et d'amélioration de la résilience, avec une visibilité sur ce qui est utilisé par les scientifiques et ce qui ne l’est pas », ajoute Christophe Lassard. L’Ifremer compte de l’ordre de 1 800 salariés, mais ce sont 5 000 personnes qui collaborent avec l’institut en moyenne sur un an, soit 40 000 connexions endpoint par mois. Des scientifiques étrangers peuvent avoir besoin de se connecter aux ressources de l’Ifremer, pour une journée, deux semaines, voire 6 mois. Le choix d’une solution pour répondre à ces enjeux va être aussi dicté par l’hétérogénéité du parc des machines utilisées par les scientifiques. Celui-ci est composé en majorité de PC Windows, mais aussi de machines sous Linux et de terminaux macOS. Une autre difficulté est induite par le mode de fonctionnement très collaboratif de la recherche. Chaque chercheur dispose de multiples identités numériques, en fonction du nombre de groupes de recherche avec lesquels il collabore : « on estime qu'à peu près chaque chercheur a entre 10 et 20 identités. Au-delà de leur identité Ifremer, ils ont fréquemment des comptes auprès du CNRS, une identité à l'INSERM, à l'université d'Hawaï, etc. Nous avons besoin de tableaux de bord pour surveiller ces accès, mais aussi les accompagner pour réduire cette surface d'attaque, parce que toutes ces identités, ce sont des vecteurs d'attaque potentiels sur nos ressources ».

Une solution déployée on-premise L’Ifremer devait remettre la situation à plat pour, in fine, réduire les droits des utilisateurs, accroître la protection de leurs postes et réduire le volume d’appels au support pour installer des applications ou des mises à jour en urgence, avant de partir en mission. La solution EPM (Endpoint Privilege Management) de BeyondTrust est alors déployée en mode on-premise sur les serveurs de l’Ifremer. L’institut ne met en œuvre aucune solution SaaS. La solution a tout d’abord été déployée sur les postes Microsoft, puis sur les machines Linux et enfin macOS. « La solution fonctionne en mode hors-connexion et c’est un point très important pour nous », explique Christophe Lassard : « lors d’une mission océanographique, il y a des liaisons satellite mais nous ne nous voyions pas faire de l'administration déportée via ces liaisons et devoir installer des nœuds sur nos bateaux et des serveurs sur nos sites distants pour faire le relais. Nous avions besoin d’une solution avec un cache. Si on publie des règles lorsque le collaborateur est en mission, il suffit de lui dire de se connecter en VPN pour que les règles de sécurité soient mises à jour en quelques minutes ». Autre caractéristique atypique de l’Ifremer, l’usage de protocoles de communication exotiques, comme c’est le cas des protocoles de communications des bouées. BeyondTrust PRA (Privilege Remote Access) est capable de réaliser de l'encapsulation de protocoles et peut effectuer des translations de ports pour traiter ces cas d’usage.

Un usage intensif du support distant Le deuxième enjeu portait sur le support et le durcissement de la sécurité des accès externes, mais dans une approche sans VPN. Les scientifiques ont besoin de réaliser un support externe des applications qu’ils ont développées pour d'autres instituts, pour d'autres universités. La solution Remote Support de BeyondTrust est alors choisie pour gérer tous ces accès liés au support. La solution est par ailleurs mise en œuvre de manière non conventionnelle lors de certaines missions : « sur le site de la Seine-sur-Mer à Toulon, nous avons une salle immersive qui peut accueillir une vingtaine de scientifiques pour faire de la téléscience avec d'autres scientifiques », raconte Christophe Guzman, urbaniste et architecte en système d'information à Ifremer. Et d'expliquer que « Remote Support a été mis en œuvre lorsque Ariane, un de nos engins embarqués, a été prêté au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM) pour une plongée sur l’épave de la Lune, en Méditerranée. Nous n’avions aucun équipement à bord de ce bateau, donc nous avons simplement mis à disposition un PC qui était connecté sur la salle d'immersion à Toulon et qui a téléopéré la plongée en remote support sur ce PC ». De cette façon, les chercheurs ont pu échanger en temps réel dans la salle immersive sur les images diffusées en temps réel depuis le robot.