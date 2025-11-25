Cloud : AWS, Azure et GCP détiennent les deux tiers du marché

Les hyperscalers AWS (Amazon), Azure (Microsoft), et GCP (Google) représentent désormais 63 % des dépenses que font les entreprises en infrastructure cloud, au troisième trimestre de cette année, selon la dernière étude de Synergy Research Group. AWS arrive en tête avec 29 %, Azure détient 20 % et GCP occupe la troisième place avec 13 %.

Le cloud s’est développé au point d’être aujourd’hui le principal environnement dans lequel les applications s’exécutent. Il héberge aujourd’hui 36 % de toutes les charges de travail, soit une part un tout petit peu plus importante que celle des logiciels exécutés sur site, selon Roy Illsley, analyste en chef chez Omdia.

La valeur marchande mondiale de l’infrastructure cloud s’élève à 107 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une hausse de 57 % par rapport aux 68 milliards de dollars enregistrés il y a deux ans, selon Synergy.

D’année en année, les trois grands acteurs accaparent progressivement une part plus importante du marché, rendant encore plus difficile l’implantation des petits fournisseurs de cloud. En raison des variations minimes en pourcentage, ces petits acteurs ont peu de chance d’avoir un impact notable sur l’activité des trois leaders.

« Compte tenu de l’ampleur considérable de ce marché, les variations trimestrielles des parts de marché ont tendance à être minimes, c’est pourquoi il est plus révélateur d’examiner l’évolution des positions au cours des dernières années », estime John Dinsdale, analyste en chef chez Synergy Research Group.

En termes de positions relatives, c’est sans doute Oracle OCI – désormais no 5 du marché derrière Alibaba et devant Salesforce ou IBM – qui se distingue le plus. S’il ne détient encore qu’une petite part de marché de 3 %, le fournisseur affiche une croissance notable que les analystes attribuent à ses investissements importants dans les infrastructures depuis un an.

« Les dépenses d’Oracle dans les centres de données restent toutefois très faibles par rapport à celles d’Amazon, de Microsoft et de Google », pondère John Dinsdale.

AWS : 33 milliards de dollars de revenus trimestriels Selon les résultats financiers d’Amazon pour le troisième trimestre, les ventes du segment AWS ont augmenté de 20 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 33 milliards de dollars. Andy Jassy, directeur général d’Amazon, a déclaré lors de la conférence dédiée à ces résultats qu’il continuait à constater une forte demande dans le domaine de l’IA et des infrastructures de base. AWS aurait pour instruction de travailler à « accélérer l’augmentation des capacités ». Notons toutefois que la part de marché d’AWS n’a cessé de baisser par rapport à son plus haut point de 32 % en 2021. « La part de marché d’AWS s’érode progressivement, à mesure que Microsoft et Google déploient des efforts pour réduire l’écart, mais il est tout de même remarquable de voir à quel point Amazon a su conserver sa position de leader dans le cloud », observe John Dinsdale. La maison mère Amazon totalise pour sa part un CA trimestriel de 180,2 mds $, soit une hausse de 12 % en un an.

21,4 milliards de dollars trimestriels pour Azure L’ensemble des activités cloud de Microsoft, c’est-à-dire l’hyperscaler Azure, mais aussi la solution en SaaS Office 365 avec tous les services attenants, a totalisé 49,1 milliards de dollars lors du dernier trimestre, soit une hausse de 26 % par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’affaires d’Azure seul n’est pas officiellement communiqué ; Microsoft se contente de dire qu’il a augmenté de 40 % en un an. L’étude de Synergy Research Group l’évalue à 21,38 mds $. L’éditeur évoque aussi une rubrique Intelligent Cloud qui comprend aussi bien les services d’IA sur Azure – incluant sans doute les services de stockage qui hébergent les données d’IA – que Copilot ou des outils d’analytique dans Office 365. Cette sous-partie aurait généré 30,9 mds $ de recettes lors du dernier trimestre, soit une hausse de 28 %. La maison mère Microsoft totalise pour sa part un CA trimestriel de 77,8 mds $, soit une hausse de 18 % en un an.