HPC européen : Jupiter en approche pour 2024 (en attendant le décollage de Jules Verne)

Le supercalculateur JUPITER le plus puissant d’Europe a fait un pas de plus vers sa concrétisation. L’entreprise commune européenne pour le HPC (EuroHPC) a annoncé ce 3 octobre la signature du contrat de passation de marché avec le consortium germano-français ParTec-Eviden (Atos).

JUPITER sera le premier supercalculateur exaflopique du Vieux Continent. Hébergé sur le campus de l’institut de recherche de Jülich en Allemagne (décision prise en décembre 2022), il devrait être opérationnel dès 2024.

Le 8e supercalculateur de EuroHPC

Le projet a bénéficié d’un soutien financier de l’Union européenne de 500 millions d’euros. Le supercalculateur sera utilisé pour des simulations de grande envergure et des applications d’intelligence artificielle (IA) dans les domaines scientifiques et industriels.

JUPITER viendra compléter les sept HPC déjà opérationnels d’EuroHPC : Discoverer (Bulgarie), MeluXina (Luxembourg), Vega (Slovénie), Karolina (Tchéquie), LEONARDO (Italie), LUMI (Finlande) et Deucalion (Portugal). LUMI et Leonardo font d’ailleurs partie des 5 supercalculateurs les plus rapides au monde, les autres étant situés au Japon et aux États-Unis.

« JUPITER est conçu pour s’attaquer aux simulations et aux applications d’IA les plus exigeantes dans les domaines de la science et de l’industrie », résume le Forschungszentrum Jülich. « Ces applications comprendront l’entraînement de grands réseaux neuronaux comme les LLM, les simulations pour le développement de matériaux, la création de jumeaux numériques du cœur ou du cerveau humain à des fins médicales, la validation des ordinateurs quantiques, ou les simulations à haute résolution de notre climat à l’échelle de la Terre ».